Оазис элегантности!

Мечтаете о красивом и милом коттедже для своей семьи и детей? Тогда обязательно посмотрите этот прекрасный дом от студии дизайна Home Staging Sylt, который выглядит, как сказка наяву!

Отличный формат, удобная планировка, красивый пригород и гармоничный ландшафтный дизайн смотрятся здесь очень привлекательно.

Сам дом построен уже более 30 лет назад, но после капитального ремонта и редизайна интерьеров выглядит просто волшебно!