Оазис элегантности!

Мечтаете о красивом и милом коттедже для своей семьи и детей? Тогда обязательно посмотрите этот прекрасный дом от студии дизайна Home Staging Sylt, который выглядит, как сказка наяву!
Отличный формат, удобная планировка, красивый пригород и гармоничный ландшафтный дизайн смотрятся здесь очень привлекательно.
Сам дом построен уже более 30 лет назад, но после капитального ремонта и редизайна интерьеров выглядит просто волшебно!
Симпатичный домик в три уровня, включая два мансардных, приютился на углу улицы. Чтобы сгладить эффект перекрестка, ландшафтный архитектор придумал специальную высокую клумбу из камней, засаженную кустами под стрижку, и оставил дерево на углу для создания визуальной зеленой завесы.
Сам пригород очень тихий, да и дорогу настоящей назвать очень сложно – лишь ближайшие соседи проезжают здесь мимо по пути к своим домам. Еще один интересный факт про этот райончик – здесь очень популярны твинхаусы – сдвоенные дома, имеющие два входа, два участка и даже две двускатные кровли. Справа от этого дома тоже есть второй твинхаус.
С заднего дворика открывается идиллическая картинка на красивый европейский коттедж – сразу два мансардных этажа спрятаны под крупной и достаточно широкой кровлей. Очень красиво дизайнеры оформили зону террас и садика. Несмотря на маленькую площадь, он выглядит очень симпатично и аккуратно.
В залитой солнцем столовой мы найдем нежную пастельную палитру в дизайне интерьера, белую мебель и трендовые кресла – на металлическом корпусе, по типу барных и с кожаными изогнутыми сиденьями в стиле ретро.
Практичная и очень удобная кухня оформлена в стиле кантри. Простые белые фасады деревянного гарнитура позволяют красиво вписать белоснежную бытовую технику в интерьер без лишних ярких пятен. Раковина предусмотрительно расположена у окна, на французский манер, а кухонный фартук украшен мозаикой – на итальянский.
В процессе редизайна гостиная получила новое остекление – распашные двери в пол на террасу. Летом они делают гостиную, как минимум, в три раза больше и обеспечивают детям потрясающий активный досуг.
Сама гостиная оформлена в нежных бежевых и белых оттенках, что идеально сочетается с атмосферой идеального семейного коттеджа. Тем не менее, кофейные столики в стиле гламурный шик в этом интерьере тоже нашли себе место, как и классические встроенные деревянные стеллажи для книг. Радиаторы вписаны в модули с обеих сторон от распашных дверей и почти незаметны, благодаря декоративной полочке над ними.
Просторная терраса на заднем дворике – основное место для развлечений детей и взрослых летом. Здесь устраивают барбекю для соседей, стоит уголок для 5 o’clock, а для детских активных игр выделена дальняя площадка.
Элегантная ванная комната, оформленная с помощью позолоченной сантехники и аксессуаров, а также керамической плитки под мрамор, элегантно повторяет классические французские будуары.
Главная спальня занимает одну из частей второго уровня и имеет очень длинный балкон, который полностью выходит на задний дворик.
Здесь расположено уютное место для чтения и отдыха, а утепление позволяет пользоваться им и в зимнее время.
Маленькая игровая расположена на третьем мансардном этаже рядом с ванной комнатой, которую мы уже видели на фотографиях ранее. Настоящая детская спальня имеет схожий размер со спальней родителей, но к сожалению, на фотографиях не представлена.
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