Трендовый интерьер с изюминкой

Магический, манящий, богемный и гламурный одновременно редизайн амстердамского особняка от студии Ethnic Chic Home Couture покажет вам дизайн, который вы не видели прежде. Оригинальные решения, богатые ткани, шикарная древесина с изысканными рельефами и милые аксессуары делают этот проект по-настоящему оригинальным!
Авторы данного проекта – Робин и Ингрид (Robin Toetenel & Ingrid Steyrer) вместе создают потрясающие ансамбли из декора, текстиля и дизайнерской мебели, ведя дизайн по эволюционно новому пути – эксклюзивности, волшебства и настоящего шика.
Интересно, что дизайнеры предлагают не просто оформить ваш дом полностью, но и могут дать пару советов о каком-либо редизайне, даже самом маленьком, например, вашей спальни, и найти вам пару ярких предметов для ее декора. Такой индивидуальный подход отражается в каждом их проекте и делает конечный результат непредсказуемо интересным!
Этот особняк расположен в кирпичном здании в районе канала в Амстердаме. Данный проект начинался с малого – выбора аксессуаров, которые понравились владельцу и на основе которых уже потом строилась цветовая гамма и подбиралась мебель и материалы отделки.
Особняк был не только декорирован, но и полностью отремонтирован, включая всю сантехнику, электропроводку и трубы, что позволило возродить его для новой, более гламурной и современной жизни. Теперь кирпичное здание простоит еще 100 лет благодаря стараниям настоящих профессионалов.
Если вы не знаете, где расположен район канала в Амстердаме, то просто вспомните самые популярные фотографии с изображением этого городка, и в вашем воображении сразу встанет картина канала с мостиками и традиционными узкими голландскими особняками.
Именно в таком здании и находится этот потрясающий интерьер гостиной, оформленный с помощью сиреневых и серых оттенков в стиле этнический шик. Ощущение богемности и современности здесь спорят между собой за право считаться главной характерной чертой интерьера, пока текстиль делает гостиную безумно уютным местом для отдыха и жизни в целом.
Оригинальное изголовье в спальне и гениальная цветовая гамма на основе жемчужного оттенка выглядят в этой спальне просто фантастически. Кажется, что это вовсе не обычная комната, а декорации к стильному французскому кинофильму или сказке о принцессе.
Планировка спальни очень современна и выполнена в стиле мастер-сьют. Небольшие модули для хранения подразумевают небольшую, но самую трендовую коллекцию одежды и аксессуаров. А рабочее место, которое украшено креслом в цвете года 2016 по версии Pantone – розовый кварц, выглядит очень комфортабельным.
В отделке квартиры были использованы декоративные глянцевые панели для стен, паркет, оштукатуренные стены, черные высокие плинтусы, окна и двери. Радиаторы здесь тоже черные, а ковры подобраны в тон основной мебели и окрашены в сиреневые и серые оттенки.
Кроме того, большое внимание уделялось в этом интерьере деталям – ручки мебели, гардины, тип штор, конкретные узоры паркета – все эти вещи выбирались под строгим надзором перфекциониста.
В формате этого проекта мы можем судить, что эксклюзивный подход всегда рождает оригинальные решения, исходя из характера владельца квартиры или дома. Мы находим в таких интерьерах интересные цветовые решения, креативный подход к планировке и мелочи, которые поражают наше воображение и заставляют проникнуться атмосферой этого необычного и немного волшебного места.
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