Трендовый интерьер с изюминкой

Магический, манящий, богемный и гламурный одновременно редизайн амстердамского особняка от студии Ethnic Chic Home Couture покажет вам дизайн, который вы не видели прежде. Оригинальные решения, богатые ткани, шикарная древесина с изысканными рельефами и милые аксессуары делают этот проект по-настоящему оригинальным!

Авторы данного проекта – Робин и Ингрид (Robin Toetenel & Ingrid Steyrer) вместе создают потрясающие ансамбли из декора, текстиля и дизайнерской мебели, ведя дизайн по эволюционно новому пути – эксклюзивности, волшебства и настоящего шика.

Интересно, что дизайнеры предлагают не просто оформить ваш дом полностью, но и могут дать пару советов о каком-либо редизайне, даже самом маленьком, например, вашей спальни, и найти вам пару ярких предметов для ее декора. Такой индивидуальный подход отражается в каждом их проекте и делает конечный результат непредсказуемо интересным!