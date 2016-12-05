Как создать кладовку под крышей?

Каким образом можно использовать чердак?

Высота помещения играет решающую роль при выборе шкафов. Конечно, в каждом отдельном случае все индивидуально. Однако, специалисты homify.ru предлагают несколько вариантов размещения шкафчиков на крыше, которые стоит учесть прежде, чем отправиться за покупкой мебели.

Начиная обустройство кладовки под крышей особое внимание следует уделить высоте потолков. В данном случае нельзя применять советы по выбору шкафов в комнаты или прихожую, так как на крыше шкафчики должны быть более лёгкой конструкции, чтоб не увеличивать давление на потолок дома и притом не соприкасаться непосредственно с крышей. Таким образом, дизайнеры рекомендуют выбирать шкафы, высота которых на 15-20 см ниже, чем высота помещения.

Для экономии пространства и облегчения конструкции можно произвести установку шкафов без задней стенки и крыши, такая конструкция будет удобна, если крыша асимметрична и не позволяет установить шкаф стандартной геометрической формы.

К тому же, при выборе шкафов, разработке их дизайна и наполнения можно обратиться к соответствующему специалисту, который поможет использовать пространство наиболее функционально и сделать кладовку на крыше не только удобной, но и красивой.