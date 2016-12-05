Как создать кладовку под крышей?

При обустройстве дома не стоит забывать про такие полезные пространства, как подвал и место под крышей. Мы предлагаем вам несколько советов по обустройству настоящего хранилища под крышей. А, именно, давайте рассмотрим как правильно выбрать шкаф, как сделать разметку всей площади и о разработке функционального дизайна.
Ведь создав такую кладовку, вы можете навсегда облегчить себе жизнь, забыв о вечной проблеме: куда же спрятать зимние вещи, палатку или большой пылесос. Согласитесь, аккуратно обустроенный домашний склад никогда не будет лишним. Тем более его можно хорошо «замаскировать», закрыв, например, перегородкой, шкафом или, вообще, построить целую секретную комнату.
Каким образом можно использовать чердак?
Высота помещения играет решающую роль при выборе шкафов. Конечно, в каждом отдельном случае все индивидуально. Однако, специалисты homify.ru предлагают несколько вариантов размещения шкафчиков на крыше, которые стоит учесть прежде, чем отправиться за покупкой мебели.
Начиная обустройство кладовки под крышей особое внимание следует уделить высоте потолков. В данном случае нельзя применять советы по выбору шкафов в комнаты или прихожую, так как на крыше шкафчики должны быть более лёгкой конструкции, чтоб не увеличивать давление на потолок дома и притом не соприкасаться непосредственно с крышей. Таким образом, дизайнеры рекомендуют выбирать шкафы, высота которых на 15-20 см ниже, чем высота помещения.
Для экономии пространства и облегчения конструкции можно произвести установку шкафов без задней стенки и крыши, такая конструкция будет удобна, если крыша асимметрична и не позволяет установить шкаф стандартной геометрической формы.
К тому же, при выборе шкафов, разработке их дизайна и наполнения можно обратиться к соответствующему специалисту, который поможет использовать пространство наиболее функционально и сделать кладовку на крыше не только удобной, но и красивой.
Прежде чем начинать разработку дизайна, следует определиться какие именно вещи и предметы вы будете хранить в кладовке на крыше. Для размещения вещей и бытовых предметов требуются разные конструкции.
Если вы решили оборудовать на крыше кладовку для вещей, то лучше всего для этого подойдут шкафы с множеством отделений, штангой для вешалок и полочки для обуви. А дизайнер поможет разработать индивидуальный план шкафчиков для удобного размещения вещей.
Если же планируется размещение бытовых вещей и предметов не повседневного обихода, то прекрасен подойдут полки и шкафы, при открытии которых можно легко достать любую вещь. А разный размер полок позволит разместить коробки различной величины. Также рекомендуется использовать мобильные полки, которые при необходимости можно убирать, увеличивая высоту шкафчиков. Пример красивого и удобного оформления шкафа для хранения различных вещей приведён на фото от студии дизайна IDEAS.
Кроме того, основными принципами, которыми следует руководствоваться при размещении вещей являются:
Компактность (при правильной планировке на маленькой площади можно разметить большое количество вещей);
Легкодоступность (часто используемые вещи лучше хранить в нижних ящиках, также не рекомендуется складывать вещи в два ряда);
Функциональность (при правильном расположении полок вещевой шкаф всегда можно переоборудовать под бытовой и наоборот);
Мобильность.
Разработка шкафов по индивидуальному эскизу уже дано не является новинкой, особенно учитывая, что дома в основном спроектированы на заказ и кладовку на крыше, скорее всего, тоже придётся разрабатывать индивидуально.
Индивидуально разработанные шкафы имеют ряд преимуществ:
- Они не потребуют подгонки под ширину чердака и не имеют ограничений в дизайне наполнения;
- Они мобильны, так как в качестве задней и боковых стенок может выступать сама крыша;
- Они функциональны так как будут учтены все ваши предпочтения и целевое назначение кладовки.
Шкафы такого типа позволяют комбинировать размещение вещей и предметов бытового назначения.
Также они позволяют найти нетипичные решения, например, выдвижные шкафы, которые позволят отделить один отсек от другого и хранить рядом вещи, игрушки и инструменты, не занимая при этом большой площади.
Кроме того, изготовление индивидуальных шкафов позволит использовать и комбинировать различные материалы. Например, дерево и пластик, это не только сделает дизайн более интересным, но и позволит сделать конструкцию шкафа значительно легче.
Размещение полок на чердаке больше подходит для тех, кто планирует хранить там вещи повседневного обихода. Такие конструкции позволяют размещать вещи разных габаритов и весовой категории, а также улучшают обзор всей конструкции, если нужно что-то найти срочно.
Индивидуально разработанные полки станут идеальным решение для тех кто решил разместить небольшую кладовку на крыше путём зонирования или оборудовать небольшой участок чердака под склад.
Полки могут быть нескольких видов:
Стеллажи;
Ниши;
Открытые полки.
Полки отличаются своей функциональностью, размерами и видом установки. Полки, например, устанавливаются отдельно друг от друга и также могут отдельно демонтироваться, а стеллажи представляют собой цельную конструкцию и их установка и демонтаж, а также разработка потребует привлечения специалистов.
Стеллажи также могут быть объединены со шкафом, как указано на картинке, что позволяет сделать хранилище интересным с дизайнерской точки зрения и практичным.
Ниши прекрасно подойдут для кладовки на крыше с высокими потолками, они позволяют сохранить пространство и разместить большое количество вещей, которые нечасто используются. Например, можно разместить внизу комоды для хранения вещей, а вверху ниши для инструментов и игрушек. Индивидуальный дизайн полок позволит учесть все потребности и использовать пространство максимально удобно.
При разработке и оборудовании кладовки на крыше следует обратить внимание на размещение вещевых шкафов, полок и штанг. Ведь, как правило, на крыше хранятся вещи, которые временно не используются, там могут размешаться зимние вещи в летний период и, наоборот, а хранить их значительно легче на вешалках, нежели в сложенном виде.
Есть несколько способов установки штанги:
Поперечная (она состоит из выдвижной конструкции и позволяет разместить вещи в шкафу-пенале);
Продольная (размещается вдоль шкафа).
Также, есть несколько видов штанг:
Стандартная (крепится к стенкам шкафа);
Выдвижная штанга (чаще всего используется при поперечной установке):
Штанга пентограф.
В зависимости от глубины шкафов, которые устанавливаются в хранилище на крыше, определяется тип и способ установки штанги. При больших габаритах шкафа можно также устанавливать несколько штанг разных размеров.
Установка нескольких ярусов штанг позволит разместить большое количество вещей небольшой длинны и отлично подойдёт для хранения одежды, которая легко мнётся, а ,также, если вы захотите использовать хранилище на крыше в качестве гардеробной. При выборе штанги необходимо обращать внимание на конструкцию и крепления, так как именно они обеспечивают долговечность и надёжность использования.
При разработке индивидуального дизайна шкафа для кладовки на крыше следует отдельное внимание уделить встроенным ящикам. Они могут использоваться для хранения мелких деталей, частей инструментов и прочих вещей маленьких размеров. Их можно скрыть внутри встроенного шкафа или оборудовать замком для ограничения доступа к ним.
Фурнитура для ящиков очень разнообразна, она позволяет обеспечить фиксацию открытого ящика либо самостоятельное закрытие. Наличие либо отсутствие ручек, также, может быть выбрано индивидуально.
Ящики более функциональны, чем полки, однако, они не дают возможности легко достать вещи, которые расположены снизу и неудобны для размещения коробок.
Встроенные ящики, также, можно разместить в кладовке на крыше в виде комодов и закрытых стеллажей, но рекомендуется располагать их не выше 1 метра, чтоб обеспечить легкодоступность и удобство использования.
Учитывая, что ящики не так мобильны, как полки, их размер и расположение необходимо выбирать в зависимости от целевого назначения, наиболее распространёнными являются ящики размером 30х60 см и 60х60 см.
А наиболее функциональными материалами для изготовления ящиков является ДСП и дерево, однако, если в кладовке на крыше возможна повышенная влажность, лучше использовать пластиковую мебель.