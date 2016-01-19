Как оформить кухню по фэншуй?

Если же мы взялись говорить именно кухне, то фэншуй запрещает объединять её с гостиной. Такое помещение уже имеет название «студия», а не комната для употребления пищи. Считается, что именно в гостиной собирается самая благоприятная энергетика и, попадая на кухню, вся сила Ци будет просто улетучиваться.

Вторым важным правилом дизайна кухни по фэншуй является отсутствие захламлённости в помещении. На кухне, как и во всём доме, нельзя хранить сломанные или старые вещи, которыми вы не пользуетесь. Из-за этого в помещении может накапливаться негативная энергия, которая может привлечь неудачу. Как можно чаще просматривайте ненужные вещи и выбрасывайте лишние.

Нужно помнить и об общем порядке на кухне. Столешница должна выполнять функцию именно места для приготовления еды, а не для хранения различных баночек, посуды или других вещей. Если вы не занимаетесь приготовлением еды в данный момент, то обязательно должны освободить столешницу от всех лишних предметов. Не забывайте о влажной уборке и порядке в ящиках, ведь захламлённость и грязь несёт беспорядок и в вашу жизнь.

Позаботьтесь об электрике и сантехнике. Протекающие трубы и поломанная техника не принесут вам удачи, поэтому скорее вызывайте мастера или выбрасывайте все лишнее.