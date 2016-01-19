Как оформить кухню по фэншуй?

Фэншуй – это древнее китайское учение, которое собрало лучшие секреты по правильному оформлению дома по фэншую. для привлечения удачи, богатства и благополучия. Следуя этим советам, можно обрести удачу в карьере, семье и на любовном фронте. Китайское учение фэншуй переводится как «вода и ветер». Эта наука специализируется на привлечении позитивной энергии с помощью балансирования между силой инь и ян. Фэншуй также учитывает правильное использование элементов воды, огня, дерева, металлов и земли. Если говорить об оформлении кухни по фэншую, то стоит учитывать некоторые секреты китайского учения, чтоб сберечь богатство и благополучие в вашем доме. Применение знаний о фэншуе на кухне имеет огромное значение, ведь именно в этой части дома чаще всего вместе собирается вся семья. Очень важно правильно распределить энергию стихий на кухне, чтобы они сохраняли гармонию и уют. Дизайн кухни по фэншуй ориентируется не только на силы природы, но и на стороны света. Китайские мудрецы считают, что расположение предметов может также активно повлиять на ход событий в жизни человека.
О самых главных секретах китайского учения вы узнаете ниже в нашей Книге идей.
Для кухни лучше выбирать натуральные материалы, которые будут отображать как можно больше стихий природы. Мебель для кухни из дерева станет самым лучшим вариантом для этого. Освежить помещение также помогут комнатные растения, а жизни добавит небольшой аквариум, который, как вы уже знаете, лучше расположить в северной части кухни. Не забудьте использовать металлические детали в оформлении, они также благоприятно повлияют на атмосферу в кухне.
Если же мы взялись говорить именно кухне, то фэншуй запрещает объединять её с гостиной. Такое помещение уже имеет название «студия», а не комната для употребления пищи. Считается, что именно в гостиной собирается самая благоприятная энергетика и, попадая на кухню, вся сила Ци будет просто улетучиваться.
Вторым важным правилом дизайна кухни по фэншуй является отсутствие захламлённости в помещении. На кухне, как и во всём доме, нельзя хранить сломанные или старые вещи, которыми вы не пользуетесь. Из-за этого в помещении может накапливаться негативная энергия, которая может привлечь неудачу. Как можно чаще просматривайте ненужные вещи и выбрасывайте лишние.
Нужно помнить и об общем порядке на кухне. Столешница должна выполнять функцию именно места для приготовления еды, а не для хранения различных баночек, посуды или других вещей. Если вы не занимаетесь приготовлением еды в данный момент, то обязательно должны освободить столешницу от всех лишних предметов. Не забывайте о влажной уборке и порядке в ящиках, ведь захламлённость и грязь несёт беспорядок и в вашу жизнь.
Позаботьтесь об электрике и сантехнике. Протекающие трубы и поломанная техника не принесут вам удачи, поэтому скорее вызывайте мастера или выбрасывайте все лишнее.
Шуваловскийг. Москва
Для того чтобы подобрать правильное оформление кухни по фэншуй, необходимо определить точный сектор её расположения в доме. Лучшим местом для неё будет южная сторона помещения, которая связана со стихией огня или восточная – она отвечает за стихию дерева. Если вы можете запланировать расположение этой комнаты во время постройки дома, но учитывайте, что северная часть дома будет самым неблагоприятным местом для неё.
Лучшей формой для кухни будет квадратная или прямоугольная, но не треугольная. Считается, что внутри этой фигуры создаётся негативная энергия, которая может быть опасной для человека.
Не желательно, чтобы кухня располагалась рядом с туалетом или ванной. Это может сулить вам постоянные финансовые утраты. Учение фэншуй для кухни предупреждает, что, таким образом, деньги будут «смываться» вместе с водой и «уплывать» прочь, не задерживаясь надолго в вашем доме. Стоит помнить ещё и том, что кухня не должна располагаться напротив прихожей, это тоже может нанести ущерб вашему капиталу. Но когда изменить расположение уже невозможно, то держите двери в кухню всегда закрытыми. Если у вас нет дверей, но можно повесить шторы или другой элемент для отделения кухонной площади. Когда даже такой вариант невозможен, тогда повесьте на стену прихожей какой-то яркий элемент (картину например) который будет отвлекать внимание людей от кухни.
Самым благоприятным местом для размещения плиты по фэншуй является южная, юго-западная, северо-восточная или центральная сторона кухни. Эти сектора отвечают силе стихии огня. Самой родной для неё станет южная часть дома. Она также помогает придать блюдам особенного вкуса. В юго-западном секторе у женщин хорошо получается приготовить питательную и насыщенную еду, а северо-восточный отдел поможет начинающим хозяюшкам развить свои кулинарные навыки и находить новые полезные рецепты.
Важным нюансом при размещении плиты является вечная «борьба» между огнём и водой. Для того чтобы не сталкивать эти две стихии, не стоит размещать их вместе. Ставить плиту вблизи с раковиной не рекомендуется. Также не размещайте её возле окон. Приготовление еды считается главным атрибутом благополучия в доме, а окно выступает в роле своеобразной «вытяжки» этого достатка, поэтому стоит избегать такого «столкновения» воды и огня. Знатоки фэншуй твердят, что во время приготовления еды нужно использовать все конфорки. Это указывает на то, что в доме царит полное благополучие.
Самое подходящее место для мойки находится в восточном, северном или юго-восточных секторах кухни. За стихию воды отвечает именно северная сторона. Восточная и юго-восточная сторона относится к стихии дерева. Они также подойдут для раковины, ведь стихия воды питает дерево. Смотрите за тем, чтобы мойка всегда была чистой и аккуратной. Жирный налёт и грязь не принесут вам удачу, даже если вы будете придерживаться всех правил размещения по фэншуй.
Как мы уже говорили, что за состояние труб тоже нужно внимательно следить, чтоб они не протекали и впоследствии, не затопили соседей. Если вы создадите идеальные условия для себя, то время, проведённое на кухне, перестанет быть скучным.
Уютную атмосферу в доме поможет создать правильный дизайн кухни по фэншуй с учётом правильного подбора цветовой гаммы для кухни. Единственный цвет, которого стоит избегать – это красный. При его переизбытке создаётся впечатление давления и угнетённости. Лучше отдать предпочтения спокойным пастельным оттенкам, которые подарят уют и тепло. Отличным выбором станет коричневый, бежевый, розовый, зелёный цвет. Если вы привыкли к яркой палитре, то подберите красочные детали декора.
Знание фэншуй поможет вам не только обрести покой и благополучие, но и привести своё тело в норму. Для этого замените все корзиночки с печеньем вазой со свежими цветами (у мужа появиться повод дарить их чаще), а на стол положите книгу, которую давно хотели прочитать, журнал, газету или кроссворды. Такой ход поможет отучить ваш мозг ассоциировать кухню только с употреблением пищи.
Такие вот несложные правила оформления кухни по принципам фэншуй помогут вам не только привлечь в ваш дом удачу, но и обогатят его любовью, взаимопониманием и уютом.