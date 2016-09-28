Ваш дом в стиле барокко

Нам выпало жить в эпоху, подобной которой никогда прежде не было. Мир изменился и продолжает меняться так радикально, что художественная форма его совершенно неуловима. Наше время не имеет своего стиля. Современность – это перекрёсток предчувствий будущего стиля и возрождения стилей прошлого. Это время совершенной эклектики, не знающей и не ставящей преград.

Большие города по-своему декорируют нашу жизнь: неоном, жесткостью форм и скупостью деталей. И в таком окружении очень естественным кажется стремление человека к классическим формам. Но что мы имеем в виду, когда говорим о классике? На самом деле, за этим понятием, как оно принято в обиходе, следует различать смешение различных стилей, а не одного только классицизма. Назовём несколько, наиболее часто понимаемых под классикой: барокко, с его щедростью, пышностью и глубиной, рококо – с нежностью тонов, богатством нюансов и изобилием рокалий, викторианский стиль – со строгим последованием деталей и церемоний, и, собственно, классицизм – с торжеством симметрии и порядка. Воплощением торжественной гармонии как природного порядка, о которой сегодня задумываются дизайнеры и архитекторы мегаполисов, из перечисленных стилей можно смело назвать барокко, о котором и пойдёт речь в этой статье.