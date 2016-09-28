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Ваш дом в стиле барокко

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Polstergarnituren, Finkeldei Polstermöbel GmbH Finkeldei Polstermöbel GmbH Гостиная
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Нам выпало жить в эпоху, подобной которой никогда прежде не было. Мир изменился и продолжает меняться так радикально, что художественная форма его совершенно неуловима. Наше время не имеет своего стиля. Современность – это перекрёсток предчувствий будущего стиля и возрождения стилей прошлого. Это время совершенной эклектики, не знающей и не ставящей преград. 

Большие города по-своему декорируют нашу жизнь: неоном, жесткостью форм и скупостью деталей. И в таком окружении очень естественным кажется стремление человека к классическим формам. Но что мы имеем в виду, когда говорим о классике? На самом деле, за этим понятием, как оно принято в обиходе, следует различать смешение различных стилей, а не одного только классицизма. Назовём несколько, наиболее часто понимаемых под классикой: барокко, с его щедростью, пышностью и глубиной, рококо – с нежностью тонов, богатством нюансов и изобилием рокалий, викторианский стиль – со строгим последованием деталей и церемоний, и, собственно, классицизм – с торжеством симметрии и порядка. Воплощением торжественной гармонии как природного порядка, о которой сегодня задумываются дизайнеры и архитекторы мегаполисов, из перечисленных стилей можно смело назвать барокко, о котором и пойдёт речь в этой статье.

Люстра с хрустальными подвесками

Polstergarnituren, Finkeldei Polstermöbel GmbH Finkeldei Polstermöbel GmbH Гостиная
Finkeldei Polstermöbel GmbH

Finkeldei Polstermöbel GmbH
Finkeldei Polstermöbel GmbH
Finkeldei Polstermöbel GmbH

Стиль барокко в интерьере современного дома в первую очередь намечается в  аксессуарах. Здесь господствует сочетание барочной стилистики с современными материалами. Так очень популярны ныне дворцовые люстры, в точности воспроизводящие форму многоуровневых светильников эпохи Людовика XIV, при этом исполнены они из тонированного пластика, алюминия и оптоволокна. 

В светильниках вообще стиль а-ля барокко проявлен в богатстве декорирования различными подвесками, хрусталиками, множеством прозрачных и отражающих плоскостей, что в своей совокупности производит эффект раздробленного и обильного освещения, какое бывает в парадных залах.

Стиль барокко

Спальни, Игорь Райкерус Игорь Райкерус Спальня в классическом стиле
Игорь Райкерус

Спальни

Игорь Райкерус
Игорь Райкерус
Игорь Райкерус

Основными признаками барокко считается подчеркнутая монументальность, пышность, избыточность элементов декора. Живописность, динамика форм, стремление вызвать ощущение необычности и неожиданности при восприятии внешнего пластического облика отличают барокко от сдержанного стиля Ренессанса либо классицизма.

Характерны для барокко такие черты, как усложненность объемов и пространства,путём  взаимного пересечение различных геометрических форм, чередование выпуклых и вогнутых линий и плоскостей, активное применение декоративных мотивов и игра светотенью и цветовыми контрастами

Барокко в современном интерьере

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Тем не менее, говорить о том, чтобы в современном интерьере воплотить барочность как целостное явление, не приходится. Барокко – стиль огромных парадных залов и целых дворцов, грандиозных соборов и театров. Современное жилище выглядит как полная противоположность барочности. Однако, влияние и аура барокко настолько сильны в европейской культуре, что элементы барокко, или скорее стиля а-ля барокко, то и дело проникают в сегодняшний дизайн и архитектуру. В последнее время барочные мотивы и элементы используются всё активнее, при чём наследие эпохи барокко переосмысляется, в ход идут новейшие материалы, а серьёзная торжественность подаётся с изрядной долей иронии.

Изящество классического узора

Золотая классика / трехкомнатная квартира в Казани по ул. Муштари, Decor&Design Decor&Design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Decor&amp;Design

Золотая классика / трехкомнатная квартира в Казани по ул. Муштари

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Современный интерьер, тяготеющий к барокко, не приемлет лаконичности: никаких ровно окрашенных поверхностей! Здесь более уместно будут смотреться обильные узорочья классических обоев. Впрочем, того же эффекта можно добиться и трафаретной раскраской, или чередованием обоев и имитации состаренных стен.

Вообще, обилие орнаментов – одна из ключевых черт стиля а-ля барокко в современном интерьере и здесь открывается большое пространство творчества: кроме обоев, узорами покрывается мебель, потолок, паркетный пол и все прочие поверхности.

Текстиль в декорировании спальной и гостиной

дизайн интерьера трехкомнатной квартиры, СТРОЙДИЗАЙН СТРОЙДИЗАЙН Спальня в эклектичном стиле
СТРОЙДИЗАЙН

дизайн интерьера трехкомнатной квартиры

СТРОЙДИЗАЙН
СТРОЙДИЗАЙН
СТРОЙДИЗАЙН

Важное место в декорировании интерьера а-ля барокко отведено текстилю. Это могут быть ковры интенсивной раскраски, преимущественно воспроизводящие геральдические орнаменты, вроде лилий, тканые панно и тяжёлые портьеры, а также и сложно задрапированные классические шторы в тон мебели и стен.

И всюду – барочные кресла!

Дом 380 м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Гостиная в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Дом 380 м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Даже в самой привычной  мебели можно найти “воспоминание” о барокко: изогнутые ножки кресел, стульев и столов, аппликация на столешницах и прочие “изыски”. Здесь же можно вспомнить широкие и пухлые диваны, чьи спинки повторяют форму разорванного фронтона барочного собора, или высокие и глубокие кресла с гнутыми подлокотниками и узорчатыми навершиями. Такого рода кресла и полукресла будут уместно смотреться не только в гостиной или столовой, но буквально всюду! Тем более, что сегодня такие кресла могут быть изготовлены даже из лёгкого прозрачного пластика

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Впечатляющее изголовье кровати

RESIDENTIAL INTERIOR , TOPOS+PARTNERS TOPOS+PARTNERS Спальня в классическом стиле
TOPOS+PARTNERS

RESIDENTIAL INTERIOR

TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS

Кровать – один из главных объектов внимания дизайнеров, разрабатывающих барочность в современном интерьере. Торжественность кровати придаёт не столько богатое оборками и лентами постельное бельё, сколько сама её архитектура. И чаще всего среди господства обыденного минимализма, барочная архитектурность кровати обнаруживается в решении её передней стенки и изголовья. Высокое изголовье, напоминающее фасад, украшенное лепниной или резьбой – решение не слишком функциональное, но невероятно красивое!

Немного золота – деликатный барочный штрих

Столовая в стиле Барокко Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Столовая комната в классическом стиле
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Столовая в стиле Барокко

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

И напоследок – золото! Барокко – это еще и торжество золота, апофеоз этого признака королевского могущества. Разумеется, превращать свой дом в золотой слиток мало кому по душе. Но в любом интерьере найдётся такое место, где золото окажется куда как к стати. Золотистые светильники, декоративные  рамки, золочёная лепнина, золотые шнуры на портьерах – такие мелочи в небольшом количестве “разбросанные” в интерьере, придадут ему законченность и изящество, характерные для стиля барокко.

Хотя, в конечном счёте, все подобные интервенции а-ля барокко – не что иное, как имитация, игра в цитаты, тем не  менее именно такие игры, пересечения стилей и форм и делают интерьер по-настоящему современным. Так что, если Вам хочется сделать свой дом местом не просто уютным, но и содержательным, добавить ироничной роскоши и театральности эффектов, советуем Вам обратить внимание на богатейшее наследие эпохи барокко!

Уникальный дом на склоне холма
А как по-Вашему: достаточно ли органичен стиль барокко для современности? 

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