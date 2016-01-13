7 уютных и удобных зимних идей для дома

Можно бесконечно смотреть как горит огонь, действительно - это теплый свет и природная энергия одной из вечных стихий. Камин с живым огнем – безупречное средство для уютного интерьера, которое действует сразу на все наши органы чувств. Мы ощущаем движение согретого воздуха, лесной запах костра и неспешное потрескивание дров в камине, языки пламени ритмично движутся в вечном танце света и тени, придавая комнате таинственную и одновременно умиротворяющую атмосферу.

Даже если вы не являетесь счастливым обладателем загородного дома с классическим дровяным камином – есть возможность использовать аналоги:

- производители электрокаминов стараются создать практически полные копии: реалистичные изображения горящий углей и даже звук потрескивания дров

- биокамины самых разных размеров и дизайна – тот же живой огонь, к тому же без необходимости запасать дрова.