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7 уютных и удобных зимних идей для дома

Перла Вереника Перла Вереника
Bougie déco de Noël cheval scandinave, Bougies la Française Bougies la Française ГостинаяАксессуары и декорации
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За окном и утром, и вечером – сумерки и зимний холод, а душе так хочется тепла и уюта. Зимние долгие вечера – лучший повод проводить побольше времени дома. Поэтому давайте посмотрим  - какие согревающие ноты в интерьере помогут нам сделать эти зимние посиделки уютными отдыхом.

Камин

Bougie déco de Noël cheval scandinave, Bougies la Française Bougies la Française ГостинаяАксессуары и декорации
Bougies la Française

Bougies la Française
Bougies la Française
Bougies la Française

Можно бесконечно смотреть как горит огонь, действительно  - это теплый свет и природная энергия одной из вечных стихий. Камин с живым огнем – безупречное средство для уютного интерьера, которое действует сразу на все наши органы чувств.  Мы ощущаем движение согретого воздуха, лесной запах костра и неспешное потрескивание дров в камине, языки пламени ритмично движутся  в вечном танце света и тени, придавая комнате таинственную и одновременно умиротворяющую атмосферу. 

Даже если вы не являетесь счастливым обладателем загородного дома с классическим дровяным камином – есть возможность использовать аналоги:

- производители электрокаминов стараются создать практически полные копии: реалистичные изображения горящий углей и даже звук потрескивания дров

- биокамины самых разных размеров и дизайна – тот же живой огонь, к тому же без необходимости запасать дрова.

Стены в теплых тонах

Гостиная studio forma Гостиная в классическом стиле
studio forma

Гостиная

studio forma
studio forma
studio forma

Теплые тона гарантировано придадут интерьеру более уютный и расслабляющий вид. Основные причины разочарования при работе с этим приемом оформления комнаты связаны с ошибками в выборе правильного оттенка – не просто светлого, а именно теплого. К теплым цветам относятся два из трех базовых: желтый и красный и все их оттенки, а вот синие тона придадут помещению холодную свежесть. При подборе теплых оттенков для декора стен обязательно оценивайте материалы при разных видах освещения в вашем интерьере: нередко холодные ноты могут проявиться в фактуре стеновой отделки при включении потолочных встроенных светильников или наоборот, при ярком дневном свете в сочетании с синеватым цветом штор на окнах.

Мягкий пол

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture ГостинаяПолки
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Пушистый мягкий ковер под ногами – это и приятные тактильные ощущения, отдых для ваших ступней после трудового дня, и заметное утепление комнаты. Холодный пол не редко служит источником многих проблем в доме – от неприятного сырого микроклимата в помещении до частых простуд. Шерстяной плотный ковер с мохнатым ворсом, пушистые ковры на войлочной основе, длинноворсовые ковры шегги – используйте такие акценты точечно рядом с кроватью в спальне, в игровой зоне в детской или рядом с диванчиками в гостиной. 

Натуральные материалы: живые цветы, теплая древесина

Coussin - collection septembre 2015, Tissage Art de Lys Tissage Art de Lys ГостинаяАксессуары и декорации
Tissage Art de Lys

Tissage Art de Lys
Tissage Art de Lys
Tissage Art de Lys

Жители динамичных мегаполисов и тихих одноэтажных домиков – все мы часть природы, и именно в близости к ней чувствуем себя в уюте и спокойствии. Привнесите природные мотивы в свой интерьер и сразу оцените – как умиротворенно вы стали чувствовать себя в комнате. Для этого совсем не нужно превращать дом в оранжерею или кардинально менять весь стиль понравившегося вам урбанистичного интерьера. Достаточно нескольких акцентов: своеобразные высокое растение в оригинальном напольном кашпо или настенная зеленая композиция, небольшой цветущий куст на деревянном журнальном столике. 

Текстиль в интерьере

Rompecabezas de ornamentos, BIMAGO BIMAGO ГостинаяАксессуары и декорации
BIMAGO

BIMAGO
BIMAGO
BIMAGO

Все расставили по своим местам – но чего-то не хватает для интересного уютного интерьера? Или просто хочется внести разнообразие в привычную комнату? Легкий и быстрый способ таких перемен в интерьере – текстильные аксессуары. Мягкие и уютные подушки, теплый плед, яркие узоры настенного панно – эти детали вне зависимости от своего размера играют значительную роль в настроении интерьера. Можно даже не меняя композиции в комнате придавать ей совершенно разный вид: торжественно-радушный- достаньте нарядные шелковые подушки для дивана, украсьте стол скатертью с нежным цветочным орнаментом, уединенно-спокойный – мягкий шерстяной плед, плюшевое пушистое покрывало, домашний и яркий – цветастая аппликация на стене, вышитая скатерть или вязанный плед.

Свет в желтых оттенках

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Теплоту интерьеру можно придать даже не меняя ни одной детали в комнате – всего лишь измените оттенок освещения. Современные энергосберегающие лампы различаются по спектру освещения. Обычно цвет свечения ламп обозначают по шкале цветовой температуры: теплый белый свет, естественный белый свет и холодный белый свет.

 Такие виды как освещения как холодный и естественный помогают сконцентрироваться при работе, дают более яркий свет. А вот для  создания более  уютной обстановки в комнате подойдут традиционные лампы накаливания или энергосберегающие с теплым белым светом. Уровень освещенности будет слегка приглушенным, расслабляющим. Кроме того, такой оттенок освещения дополнительно усиливает теплые тона в декоре интерьера.

Свечи – приятный аксессуар уютного интерьера

Festival Fever, Saffrane Saffrane ГостинаяОсвещение
Saffrane

Saffrane
Saffrane
Saffrane

Маленький огонек свечи может сотворить настоящее чудо в вашем привычном интерьере: приглушите обычное освещение, расставьте композицию из свечей и отдохните от  быстротечного ритма повседневности, позвольте себе небольшую передышку, чтобы оценить всю красоту момента жизни здесь и сейчас.

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