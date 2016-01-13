7 уютных и удобных зимних идей для дома

За окном и утром, и вечером – сумерки и зимний холод, а душе так хочется тепла и уюта. Зимние долгие вечера – лучший повод проводить побольше времени дома. Поэтому давайте посмотрим - какие согревающие ноты в интерьере помогут нам сделать эти зимние посиделки уютными отдыхом.
Можно бесконечно смотреть как горит огонь, действительно - это теплый свет и природная энергия одной из вечных стихий. Камин с живым огнем – безупречное средство для уютного интерьера, которое действует сразу на все наши органы чувств. Мы ощущаем движение согретого воздуха, лесной запах костра и неспешное потрескивание дров в камине, языки пламени ритмично движутся в вечном танце света и тени, придавая комнате таинственную и одновременно умиротворяющую атмосферу.
Даже если вы не являетесь счастливым обладателем загородного дома с классическим дровяным камином – есть возможность использовать аналоги:
- производители электрокаминов стараются создать практически полные копии: реалистичные изображения горящий углей и даже звук потрескивания дров
- биокамины самых разных размеров и дизайна – тот же живой огонь, к тому же без необходимости запасать дрова.
Теплые тона гарантировано придадут интерьеру более уютный и расслабляющий вид. Основные причины разочарования при работе с этим приемом оформления комнаты связаны с ошибками в выборе правильного оттенка – не просто светлого, а именно теплого. К теплым цветам относятся два из трех базовых: желтый и красный и все их оттенки, а вот синие тона придадут помещению холодную свежесть. При подборе теплых оттенков для декора стен обязательно оценивайте материалы при разных видах освещения в вашем интерьере: нередко холодные ноты могут проявиться в фактуре стеновой отделки при включении потолочных встроенных светильников или наоборот, при ярком дневном свете в сочетании с синеватым цветом штор на окнах.
Пушистый мягкий ковер под ногами – это и приятные тактильные ощущения, отдых для ваших ступней после трудового дня, и заметное утепление комнаты. Холодный пол не редко служит источником многих проблем в доме – от неприятного сырого микроклимата в помещении до частых простуд. Шерстяной плотный ковер с мохнатым ворсом, пушистые ковры на войлочной основе, длинноворсовые ковры шегги – используйте такие акценты точечно рядом с кроватью в спальне, в игровой зоне в детской или рядом с диванчиками в гостиной.
Жители динамичных мегаполисов и тихих одноэтажных домиков – все мы часть природы, и именно в близости к ней чувствуем себя в уюте и спокойствии. Привнесите природные мотивы в свой интерьер и сразу оцените – как умиротворенно вы стали чувствовать себя в комнате. Для этого совсем не нужно превращать дом в оранжерею или кардинально менять весь стиль понравившегося вам урбанистичного интерьера. Достаточно нескольких акцентов: своеобразные высокое растение в оригинальном напольном кашпо или настенная зеленая композиция, небольшой цветущий куст на деревянном журнальном столике.
Все расставили по своим местам – но чего-то не хватает для интересного уютного интерьера? Или просто хочется внести разнообразие в привычную комнату? Легкий и быстрый способ таких перемен в интерьере – текстильные аксессуары. Мягкие и уютные подушки, теплый плед, яркие узоры настенного панно – эти детали вне зависимости от своего размера играют значительную роль в настроении интерьера. Можно даже не меняя композиции в комнате придавать ей совершенно разный вид: торжественно-радушный- достаньте нарядные шелковые подушки для дивана, украсьте стол скатертью с нежным цветочным орнаментом, уединенно-спокойный – мягкий шерстяной плед, плюшевое пушистое покрывало, домашний и яркий – цветастая аппликация на стене, вышитая скатерть или вязанный плед.
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Теплоту интерьеру можно придать даже не меняя ни одной детали в комнате – всего лишь измените оттенок освещения. Современные энергосберегающие лампы различаются по спектру освещения. Обычно цвет свечения ламп обозначают по шкале цветовой температуры: теплый белый свет, естественный белый свет и холодный белый свет.
Такие виды как освещения как холодный и естественный помогают сконцентрироваться при работе, дают более яркий свет. А вот для создания более уютной обстановки в комнате подойдут традиционные лампы накаливания или энергосберегающие с теплым белым светом. Уровень освещенности будет слегка приглушенным, расслабляющим. Кроме того, такой оттенок освещения дополнительно усиливает теплые тона в декоре интерьера.
Маленький огонек свечи может сотворить настоящее чудо в вашем привычном интерьере: приглушите обычное освещение, расставьте композицию из свечей и отдохните от быстротечного ритма повседневности, позвольте себе небольшую передышку, чтобы оценить всю красоту момента жизни
здесь и сейчас.