Секреты равномерного окрашивания стены в белый цвет

Белый цвет в интерьере никогда не выйдет из моды. Светлая цветовая гамма значительно увеличивает пространство и делает его более легким, а, значит, и более комфортным для проживания.

В далекие времена только аристократы могли позволить себе покрасить дом или комнаты в белоснежный цвет. И это понятно. Ведь светлое всегда быстрее пачкается и требует большего ухода. Однако, эстетическое наслаждение того стоит.

И не обязательно быть мастером с многолетним стажем, чтобы качественно окрасить стены в светлый цвет. Тем не менее равномерное окрашивание подразумевает множество тонкостей, в которых надо разбираться, которые нужно учитывать и применять со всей тщательностью. Изучим их по порядку.