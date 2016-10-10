Секреты равномерного окрашивания стены в белый цвет

Белый цвет в интерьере никогда не выйдет из моды. Светлая цветовая гамма значительно увеличивает пространство и делает его более легким, а, значит, и более комфортным для проживания.
В далекие времена только аристократы могли позволить себе покрасить дом или комнаты в белоснежный цвет. И это понятно. Ведь светлое всегда быстрее пачкается и требует большего ухода. Однако, эстетическое наслаждение того стоит.
И не обязательно быть мастером с многолетним стажем, чтобы качественно окрасить стены в светлый цвет. Тем не менее равномерное окрашивание подразумевает множество тонкостей, в которых надо разбираться, которые нужно учитывать и применять со всей тщательностью. Изучим их по порядку.
Для достойного и равномерного окрашивания стен в белые цвета вам могут понадобиться следующие предметы (инструменты):
- кисти, валики для нанесения краски;
- олифа для разбавления загустевшей краски;
- дрель или специальная мешалка для размешивания краски с другими ингредиентами;
- шпатель и шпательная масса (при необходимости предварительно заравнивать трещины в стенах);
- решётка для удаления остатков краски;
- полиэтиленовые листы (для защиты пола, мебели, которую не возможно вынести, и одежды);
- защитный костюм либо рабочая одежда.
Перед процедурой равномерного окрашивания стен всегда приходится проводить качественное планирование. Начинают с расчёта площади окрашиваемых поверхностей.
Если в комнате много окон, дверных проёмов, то можно стартовать с вычисления их площади, и потом полученную цифру вычесть (отнять) из общей площади поверхностей стен.
Если стены «глухие», то есть имеют минимум отверстий (окон и дверей), то вначале приступают к умножению ширины на высоту - такова формула вычисления площади - сплошного стенного пространства. Одинаковые (противоположные) стены суммируют или множат на 2, так как их площади идентичны. Потом вычитают площадь двери – перемножив ширину и высоту – из общей суммы площадей цельных стен.
Маленькое окошко можно не вычитать, если окрашивать боковые стенки оконного проёма (когда окно в углублении, с подоконником). Площадь окна будет компенсироваться наличием таких проёмов. Можно не вычитать небольшие оконные площадки с целью подстраховки, создания дополнительного запаса материалов. Но стандартные и крупные окошки вычитаем.
Легкое обаяние классики
Даже для тех, кто окончательно решил сделать стены предельно светлыми (белыми), существует проблема дальнейшего выбора. Оттенки белого так разнообразны! А качество, текстура краски могут значительно повлиять на тон поверхности, интенсивность отражения света (глянцевый, матовый оттенок цвета и т.д.).
Факторами, которые могут влиять на непростой выбор белого оттенка, являются:
- тип освещения;
- структура и площадь стен;
- качество образцов в каталоге;
- соотношение оттенков при их комбинировании.
Желтоватый свет современных лампочек накаливания может сделать бесполезным равномерное окрашивание в голубоватые тона белого. Жёлтые лампочки сделают оттенок таких стен грязноватым, и вся их белоснежность не проявится в должной мере. Голубые галогенные лампы могут испортить тёплые тона цвета «слоновой кости» и другие подобные.
Дневное натуральное освещение имеет в своём спектре преобладание синего, особенно для комнат с окнами на север и запад. Проверяя образцы красок, важно осматривать их на том освещении, которое будет преобладающим для целевых стен.
Стены современных домов, равно как и старые стены, испорченные временем, могут иметь маленькие и большие трещины. Их следует обязательно заровнять. Ведь на белом (светлом) фоне все изъяны покраски видны особо чётко. Для качественного результата важно не только равномерное окрашивание, но и равномерная поверхность.
Мелкие (узкие) углубления закрывают шпательной массой (шпаклёвкой) при помощи тонкого шпателя. Запаковывать массу следует как можно глубже, чтобы предотвратить дальнейшее растрескиевание.
Крупные трещины нужно подготовить перед заравниванием. Для этого их края немного расширяют, соскабливая с помощью молотка и долота. Так улучшается сцепление шпаклёвки со стеной и большие куски этой корректирующей массы не будут вываливаться впоследствии из стены.
В самых сложных случаях, когда стена безнадёжно неровная, её покрывают гипсокатронными панелями, которые потом окрашивают в белый цвет. Также можно использовать флизелиновые обои как основу. Они могут скрыть мелкую шершавость, и дают возможность наклеивать обои вторым слоем.
Желательно окрашивать стены не во время отопительного сезона или отключать радиаторы на время покраски. Если этого не сделать, около отопительных приборов высыхание краски будет более интенсивным, и равномерное окрашивание не получится, будут видны полосы от валика (кисти).
Если отключить батарею не получается, то поступают таким образом:
1 – окутывают радиатор сверху, снизу и со стороны стены фольгой;
2 – окрашивают пространство около и за радиатором валиком (кистью) с длинным ворсом;
3 – снимают фольгу после высыхания стен и дорабатывают поверхности околорадиаторного пространства вместе с самим радиатором с помощью лака-спрея с подходящим цветовым решением. Так полосы между секциями радиатора станут белыми.
Существует один необычный, но эффективный способ окрасить стену в белый тон. Так, наиболее равномерное окрашивание получается в случае, если добавить незначительное количество контрастной (чёрной) краски и тщательно перемешать эту смесь.
В этом фокусе главное – не переборщить. Доля тёмной краски должна быть мизерной. Тогда результатом станет яркий и ровный белый оттенок, без бликов и полос. Если же количество оттеночной краски увеличить, то получим серый.
Даже в качественной краске может наблюдаться расслоение воды и более тяжёлых элементов. Поэтому после вскрытия ёмкости с краской, содержимое хорошенько перемешивают профессиональной мешалкой или дрелью с крупным сверлом.
Сливать воду не стоит. Она является важной составляющей дисперсионной краски. От количественного соотношения жидкой и твёрдой составляющей красок зависит их способность ложиться ровным слоем и держаться крепко.
Хороший метод для равномерного окрашивания стен – это начало работ с угловых частей комнаты. Можно воспользоваться узкой кисточкой или средней, но с длинным ворсом, чтобы промазать все стыки стен.
Также в продаже в современных строительных супермаркетах можно найти удобный и полезный угловой валик. Он ускоряет покраску углов и всевозможных стыков.
Самым удачным местом для начала работ считается угол, наиболее освещённый. Это, как правило, угол возле самого крупного оконного проёма.
Чтобы с наибольшей выгодой и результативностью использовать краску:
- в ведро с краской ставят специальную решётку для снятия лишнего объёма материала. Такая предусмотрительность позволяет избегать подтёков краски, наплывов и наслоений;
- перед тем как окунуть валик в краску, его вымачивают в обычной воде и хорошенько отжимают (лучше обтереть полотенцем);
- для работы с белой краской и равномерного окрашивания более всего подходит валик с ворсом средней длины. Он не будет вбирать много излишков краски, но и не заставит вас прокрашивать стены повторно (это можно ожидать от короткого ворса).
Для того чтобы в корне избежать проблемы с пятнами и добиться равномерного окрашивания делают так:
- качественно корректирую стены перед покраской (удаляют предыдущие слои краски, неровной штукатурки, жира, ржавчины и прочее);
- тщательно грунтуют все стены, особенно в местах, где проступают на поверхность старые поржавевшие арматурные фрагменты;
- красят дважды (при выраженном цвете предыдущей покраски; но лучше снять все давние слои полностью);
- при добавлении оттеночного красителя следят за его высоким качеством;
- дожидаются полного высыхания грунтовки, штукатурки (если это станет причиной пятен, то придётся перекрашивать заново).
При выполнении всех перечисленных требований, ваши стены будут идеальными, их равномерное окрашивание порадует взор и станет выгодным «полотном» для дальнейшего дизайнерского оформления помещения.
Ожидать полного высыхания краски следует примерно через 24 часа после нанесения последних штрихов. Это касается покраски, проведенной при открытых окнах. Именно так рекомендуется работать с краской из-за её резкого запаха и некоторой токсичности.
А мы надеемся, что прочитав нашу Книгу идей вы уже готовы попробовать себя в роли настоящего маляра и воплотить все свои фантазии в интерьер своего жилища.