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Какие комнатные растения делают воздух чистым

Shunny_Star Shunny_Star
Coastal Garden, Brighton, Alitura Landscape and Garden Design Alitura Landscape and Garden Design Сад в стиле модерн
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Одна из теорий зарождения жизни на Земле гласит, что в становлении биосферы планеты важную роль сыграли мельчайшие организмы — зеленые бактерии. Именно они, имея способность к фотосинтезу, миллионы лет выделяли кислород в атмосферу, а электрические разряды молний превращали его в озон. Так появился защитный экран, оберегающий все живое от вредной солнечной радиации.

Далее организмы приобретали все более сложную структуру. От зеленых бактерий эстафетную палочку фотосинтеза перехватили растения. Недаром знаменитые леса Амазонки называют «легкими планеты».

Комнатные растения так же, как их лесные собратья, способны выделять кислород и, более того, могут очищать воздух от вредных веществ.

Так, современные синтетические материалы, из которых состоит множество предметов интерьера, в той или иной мере выделяют в воздух вредные вещества. К ним относятся формальдегид, бензол, толуол, аммиак, никотин и пр. Помимо этого, воздух может быть пересушен, быть благодатной средой для развития болезнетворных микроорганизмов.

Поэтому чтобы улучшить среду обитания в своем жилье, не помешает узнать о полезных очищающих свойствах, которые имеют многие виды комнатных растений. И, конечно же, эти знания следует воплотить в жизнь.

1. Английский плющ

Нягань . Дизайн проект зимнего сада в коттедже от Батенькофф homify Зимний сад в стиле кантри Дерево Коричневый
homify

Нягань . Дизайн проект зимнего сада в коттедже от Батенькофф

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homify

Это вечнозеленое растение, растущее по типу лианы. В естественных условиях длина порослей одного растения может достигать 20 м. Его можно выращивать как в открытом саду, так и в качестве комнатного растения. Оно имеет воздушные корни, при помощи которых растения цепляются за опору. Выращивая английский плющ как комнатное растение можно посадить его на опору в виде колонны. Тогда быстро станет зеленой, создавая ощущение сада в доме. Возможен вариант выращивания в горшке в качестве лампадного растения. В солнечном месте растение дает цветы, а осенью — ягоды, которые не являются съедобными для человека.

По своим полезным свойствам английский плющ считается одним из лучших растений, поглощающих углекислый газ. Помимо этого, плющ чистит воздух от соединений тяжелых металлов, формальдегида и прочих токсичных веществ.

2. Хризантемы

Дизайн зимнего сада Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Зимний сад в стиле кантри
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Дизайн зимнего сада

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Пора хризантем — это осень, ведь это растение любит умеренную температуру и непродолжительный световой день. Также ее выращивают в качестве комнатного растения в горшки. 

Говорят, что комнатные хризантемы — любимицы космического агентства НАСА, поскольку его сотрудники любят ее содержать на своих рабочих местах. 

Комнатная хризантема выделяет в воздух бактерицидные вещества. Кроме того, она прекрасно фильтрует его от бензола, аммиака и формальдегида.

3. Эпипремнум

homify Зимний сад в стиле модерн
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Другие названия этого растения — потос, а также сциндапсус. Это еще одно растение по типу лианы, родиной которой являются азиатские тропики. В то же время, его можно выращивать как комнатное растение.

Выращивают потос в невысоком горшке, так как для него не требуется много земли. В помещении относят к ампельным растениям, поэтому он будет чудесно смотреться в подвешенном горшке. Для обеспечения достаточной ветвистости потоса его побеги следует прищепить.

Польза эпипремнума заключается в том, что он имеет ярко выраженные фитонцидные свойства. Он выделяет в воздух вещества, убивающие вредоносные организмы. Он выделят ионизированный кислород, разрушающих структуру бактерий, связывает и осаждает пыль., а также облегчает дыхание человека в помещении.

4. Пеперомия

Uitgebreide collectie Design Letters woonaccessoires, Kleuroptafel Kleuroptafel Озеленение
Kleuroptafel

Kleuroptafel
Kleuroptafel
Kleuroptafel

В отличие от предыдущих двух пеперомия — это кустовое растение. Родиной пеперомии также являются тропические леса. Можно выращивать как в открытом грунте, так и в качестве комнатного растения. Разновидностей пеперомии достаточно много, порой они кардинально отличаются по внешнему виду, хотя соцветие в форме прямостоящих «колосков» характерны для всех видов. Предпочитает солнечный свет, однако может расти в полутени, не любит обильного полива, потому что легко начинает загнивать. Фитонцидные свойства пеперомии позволяют с ее помощью вести пассивную профилактику респираторно-вирусных заболеваний. Вырабатывает кислород, и очищает воздух от токсинов. Также ей приписывают положительное влияние на энергетику человека.

5. Хлорофитум

homify Зимний сад в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Еще один гость из тропических лесов — хлорофитум. Он является кустовым растением. Довольно неприхотлив в уходе: не требует частого и обильного полива, способен расти на кухне у раскаленных бытовых приборов, чего часто не переносят другие комнатные растения. Ввиду своей неприхотливости часто выращивается в школах, больницах и других общественных учреждениях.

В то же время хлорофитум имеет и массу полезных свойств. Он очищает воздух от токсических веществ, а также хорошо воспроизводит кислород. В связи с этим он полезен на кухне вдвойне. Также это растение прекрасно увлажняет воздух, в связи с чем является прекрасным и естественным генератором микроклимата. Этот эффект усиливается, если использовать другие подобные растения.

Кроме того, хлорофитум защищает жилье от пыли, осаждая ее на листьях. Это является причиной, по которым его рекомендуют выращивать у открытых окон и балконов.

Многие дизайнеры активно используют хлорофитум в дизайне интерьера квартиры или дома.

6. Хамедорея

Реализация Зимнего сада г. Днепропетровск, WGWRoofs - Мастерская зеленых стен и крыш WGWRoofs - Мастерская зеленых стен и крыш Зимний сад в стиле модерн
WGWRoofs – Мастерская зеленых стен и крыш

Реализация Зимнего сада г. Днепропетровск

WGWRoofs - Мастерская зеленых стен и крыш
WGWRoofs – Мастерская зеленых стен и крыш
WGWRoofs - Мастерская зеленых стен и крыш

Также это растение называют карликовой пальмой. Растение многоствольное с тонкими побегами, а также серпообразными листьями. Родина — тропические леса Центральной Америки. Прекрасно растет как комнатное декоративное растение. Неприхотливо в том, что касается солнечного освещения. А от жарких и прямых солнечных лучей лучше даже оградить. При правильном уходе может цвести в доме. Любит обильный полив, а также опрыскивание на протяжении всего года.

Хамедорея считается одним из самых лучших поглотителей токсинов. Например, она эффективно очищает воздух от ксилола, аммиака, формальдегида, бензола, трихлорэтилена.

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7. Алоэ вера

Mason Jars: de meest populaire glazen potten uit Amerika om o.a. uit te drinken en te eten!, Mason Jar Kitchen Mason Jar Kitchen Озеленение
Mason Jar Kitchen

Mason Jar Kitchen
Mason Jar Kitchen
Mason Jar Kitchen

Пожалуй, название этого сорта больше находится у всех на слуху в связи с целым кладезем полезных свойств, которым обладает это комнатное растение.

Растение кустообразно, имеет толстые мясистые листы-побеги, растущие в разные стороны от корня. Любит песчаный грунт, не любит слишком обильного полива, хотя и состоит на 95 % из воды. Не любит холода, а при заморозках легко погибает.

Алоэ вера обладает сильными фитонцидными свойствами, очищает воздух от болезнетворных микроорганизмов и токсинов. Помимо этого, широко используется в качестве лечебного средства. Например, с помощью сока алоэ вера лечат болезни пищеварительной системы, заболевания кожи. Сок алоэ вера стимулирует лучший обмен веществ.

Таким образом, выращивая дома алоэ вера, можно получить не только генератор микроклимата, но и целую «аптечку» всего лишь в одном горшке.

8. Гербера

Getting up Close Alitura Landscape and Garden Design Сад в стиле модерн
Alitura Landscape and Garden Design

Getting up Close

Alitura Landscape and Garden Design
Alitura Landscape and Garden Design
Alitura Landscape and Garden Design

Это цветущее растение, напоминающее ромашку, получило распространение во многих странах мира и стало любимцем среди садоводов. Его широко используют под срез для букетов.

Также ее культивируют как комнатное растение, выращивая дома в горшках.

Гербера любит свет и тепло, поэтому важно держать ее у окон с хорошо освещенной стороны. Обильного полива не любит, очень часто ее поливают путем налития воды в поддон, которую через полчаса нужно слить.

Гербера очень хорошо вбирает в себя трихлорэтилен, который очень часто содержится в одежде. Поэтому рекомендуют размещать ее в комнате с гардеробом. Ночью это растение потребляет кислород, поэтому нежелательно размещать его в спальне.

Фото-постеры в интерьере
А какое из вышеуказанных комнатных растений посадили бы у себя дома вы? Поделитесь с нами в комментариях.

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