Какие комнатные растения делают воздух чистым

Одна из теорий зарождения жизни на Земле гласит, что в становлении биосферы планеты важную роль сыграли мельчайшие организмы — зеленые бактерии. Именно они, имея способность к фотосинтезу, миллионы лет выделяли кислород в атмосферу, а электрические разряды молний превращали его в озон. Так появился защитный экран, оберегающий все живое от вредной солнечной радиации.

Далее организмы приобретали все более сложную структуру. От зеленых бактерий эстафетную палочку фотосинтеза перехватили растения. Недаром знаменитые леса Амазонки называют «легкими планеты».

Комнатные растения так же, как их лесные собратья, способны выделять кислород и, более того, могут очищать воздух от вредных веществ.

Так, современные синтетические материалы, из которых состоит множество предметов интерьера, в той или иной мере выделяют в воздух вредные вещества. К ним относятся формальдегид, бензол, толуол, аммиак, никотин и пр. Помимо этого, воздух может быть пересушен, быть благодатной средой для развития болезнетворных микроорганизмов.

Поэтому чтобы улучшить среду обитания в своем жилье, не помешает узнать о полезных очищающих свойствах, которые имеют многие виды комнатных растений. И, конечно же, эти знания следует воплотить в жизнь.