Дому срочно нужен уют! Девять практичных советов

Каждая вещь должна находиться на своем месте. Порядок поможет вам расслабиться и почувствовать уют в стенах родного дома. Первое, чего стоит начать обустройство и создание уюта – избавление от ненужых вещей. Это старое, разваливающееся кресло, занимает столько места! Так ли сильно вы хотите сохранить его? Если ответ утвердительный, придумайте для кресла новое назначение или место в квартире. Вполне возможно его отремонтируют специалисты, подарив надежду на новую жизнь. А эти чашки и тарелки со сколами? Так ли эстетично ими пользоваться? Красивый новый сервиз гораздо приятнее в использовании!

Посмотрите внимательно, что находится в вашем шкафу. Так ли вам дороги эти кроссовки, которые вы стирали не один десяток раз или туфли с острыми носами, которые ни вы, ни ваши дети не будут донашивать? Соберите старую одежду в коробку, вполне возможно, часть подойдет для благотворительных целей, а часть придется просто выбросить. Стерильная чистота не всегда радует глаз, но упорядоченное хранение и свободные от китайских «пылесборников» полки сами подскажут, чем хотят быть украшены. Каждая вещь должна находиться на своем месте.