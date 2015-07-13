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Дому срочно нужен уют! Девять практичных советов

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Очарование старой Москвы, Порядок вещей - дизайн-бюро Порядок вещей - дизайн-бюро Гостиная в рустикальном стиле
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Переехав в новую квартиру или закончив только что ремонт, мы сразу понимаем, что одной лишь мебели недостаточно для создания абсолютно комфортной домашней атмосферы. Как так получалось, что нашим родителям без труда удавалось облагородить помещение спальной комнаты, а у друзей гостиная настолько уютная, что к ним хочется приходить в гости как можно чаще? Ожидания от стен родного дома всегда завышены, поэтому хочется постоянно совершенствовать его интерьер. Эта книга идей специально создана для перфекционистов.

Совет №1 Порядок

Проект однокомнатной квартиры 40 м² (раздельная комната), SAZONOVA group SAZONOVA group ГардеробнаяАксессуары и декор
SAZONOVA group

Проект однокомнатной квартиры 40 м² (раздельная комната)

SAZONOVA group
SAZONOVA group
SAZONOVA group

Каждая вещь должна находиться на своем месте. Порядок поможет вам расслабиться и почувствовать уют в стенах родного дома. Первое, чего стоит начать обустройство и создание уюта – избавление от ненужых вещей. Это старое, разваливающееся кресло, занимает столько места! Так ли сильно вы хотите сохранить его? Если ответ утвердительный, придумайте для кресла новое назначение или место в квартире. Вполне возможно его отремонтируют специалисты, подарив надежду на новую жизнь. А эти чашки и тарелки со сколами? Так ли эстетично ими пользоваться? Красивый новый сервиз гораздо приятнее в использовании!

Посмотрите внимательно, что находится в вашем шкафу. Так ли вам дороги эти кроссовки, которые вы стирали не один десяток раз или туфли с острыми носами, которые ни вы, ни ваши дети не будут донашивать? Соберите старую одежду в коробку, вполне возможно, часть подойдет для благотворительных целей, а часть придется просто выбросить. Стерильная чистота не всегда радует глаз, но упорядоченное хранение и свободные от китайских «пылесборников» полки сами подскажут, чем хотят быть украшены. Каждая вещь должна находиться на своем месте.

Совет №2 Старое vs новое

декор, Абрикос Абрикос ГостинаяАксессуары и декорации
Абрикос

декор

Абрикос
Абрикос
Абрикос

Предположим, вы не знаете, какие из найденных в «бабушкином сундуке» вещей могут пригодиться. Симпатичные аксессуары из прошлого, багеты, рамки для фото, вазы из Чехословакии, телефонный аппарат – возможно эти предметы еще сослужат хорошую службу. Такие редкие винтажные украшения должны красоваться на видном месте, как достойные предметы декора. Что-то будет напоминать семейных переездах и счастливое детство, а что-то приведет в восторг ваших друзей, которые придут в гости!

Совет № 3 Рукоделие

декор, Абрикос Абрикос Детская комнатаАксессуары и декор
Абрикос

декор

Абрикос
Абрикос
Абрикос

В настоящее время рукоделие особенно ценится любителями современного дизайна, однако, не каждую собственноручно сделанную вещь можно назвать произведением искусства. Порой, рукодельницы создают что-то ради собственного удовольствия, а только потом решают выставить работу на суд общественности. Если вы умеете шить, вязать или увлекаетесь другим необычным хобби, спланируйте дизайн и размеры своего будущего изделия для заранее подготовленного места. В ином случае, придется продолжить поиски в магазине или делать заказ у мастера; особенно, если вы ищете скатерть с исключительно шелковым узором золотого цвета или вязаную крючком салфетку, которая будет красоваться на пианино и должна быть не длиннее 150 см.

Совет №4 Текстиль

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

 Монохромный интерьер просто требует акцентов, которые могут проявляться в правильном сочетании текстиля и фактур. Несколько брошенных на диван подушек, ковер с восточным узором или обычная ковровая дорожка из лоскутков ткани, новые шторы в цвет кресла, цветные фоторамки – все это меняет общее впечатление от комнаты и привносит в интерьер уют. Важно помнить о балансе и в то же время следовать правилам сочетания цвета и оттенков.

Совет №5 Деревенский стиль или кантри

Комната с восточным колоритом, студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Гостиная в стиле кантри
студия Виталии Романовской

Комната с восточным колоритом

студия Виталии Романовской
студия Виталии Романовской
студия Виталии Романовской

Пожалуй, самый уютный стиль для придерживающихся здорового образа жизни семей. Стены, полы, мебель, перегородки – дерево может быть повсюду, а о его полезных свойствах в качестве строительного материала уже написано немало. В качестве украшений могут использоваться скатерти, салфетки, кружево ручной работы, рюши, драпировка и многое другое. Выберите восточный колорит в качестве характерного стиля вашей гостиной. Изобилие цветов и орнаментов не должно пугать. Теплоту и уют привнесет использование теплых оттенков. Здесь всегда используются натуральные ткани – хлопок, лён, шерсть, овчина и мешковина. Если вы живете в холодном климате, стоит подумать о камине. В летнее время дом можно украшать свежими букетами цветов. Подробнее о том, как создать такой интерьер – в специальном разделе о стиле кантри.

Совет №6 Освещение и источники света

Настольная лампа "Botanical Garden" Eco Shining Home ГостинаяОсвещение
Eco Shining Home

Настольная лампа Botanical Garden

Eco Shining Home
Eco Shining Home
Eco Shining Home

 Да-да, как и в фотографии, свет в создании уютного интерьера играет первостепенную роль. Комфорт, мягкость, тепло – это канделябры, настенные бра и торшеры. Современные технологии позволяют регулировать яркость всех источников освещения одновременно, поэтому от верхнего света можно практически отказаться.

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Совет №7 Семейная история

Очарование старой Москвы, Порядок вещей - дизайн-бюро Порядок вещей - дизайн-бюро Гостиная в рустикальном стиле
Порядок вещей – дизайн-бюро

Очарование старой Москвы

Порядок вещей - дизайн-бюро
Порядок вещей – дизайн-бюро
Порядок вещей - дизайн-бюро

Как было сказано выше, вещи наших дедушек и бабушек могут быть полезными в оформлении комнаты. Тем не менее, наши глаза с особой любовью и лаской любуются черно-белыми фотографиями членов семьи. К тому же, вашим гостям будет интересно услышать историю вашей фамилии или другие семейные легенды. Такие беседы будут приятны каждому.

Совет №8 Сладкие парочки

Идеальный фон (ЖК Авеню77) , White & Black Design Studio White & Black Design Studio ГостинаяКамины и аксессуары
White &amp; Black Design Studio

Идеальный фон (ЖК Авеню77)

White & Black Design Studio
White &amp; Black Design Studio
White & Black Design Studio

Совет №8 «Сладкие парочки»

Парные предметы декора – яркий тренд. Вы можете использовать как одинаковые, так и разные гармоничные пары. Они могут просто хорошо дополнять друг друга. Вместо одной картины в гостиной теперь красуется две. Обеденный стол украшают две вазы, а на туалетном столике по каждому краю стоят фоторамки. 

Совет №9 Маленькие изюминки

Очарование старой Москвы, Порядок вещей - дизайн-бюро Порядок вещей - дизайн-бюро Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
Порядок вещей – дизайн-бюро

Очарование старой Москвы

Порядок вещей - дизайн-бюро
Порядок вещей – дизайн-бюро
Порядок вещей - дизайн-бюро

Совет №9 Маленькие изюминки Небольшие аксессуары, которые не имеют практического применения, могут благоприятным образом отразиться на атмосфере вашего дома. Красивые держатели для штор, бантики из шелковых лент на глиняных цветочных горшках, новые и отличающиеся друг от друга ручки на ящиках комода и дверцах шкафа. Подобные безделушки для декора продаются практически в каждом модном магазине для дома.

Дача в стиле русского кантри
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