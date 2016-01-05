Украшение стола для празднования православного Рождества

Рождественский стол имеет обыкновение меняться со временем. Это свойство легко обнаруживается при сравнении поваренных книг разных веков. Но стоит приглядеться внимательно, и выявится общая схема, которая при всех конкретных различиях в блюдах разных эпох сохраняется неизменно.

Декор рождественского стола предполагает творческий подход, однако, существуют традиции, к которым мы прибегаем ежегодно из поколения в поколение.