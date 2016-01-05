Украшение стола для празднования православного Рождества

С 6 на 7 января православные отмечают Рождество Христово. Это один из самых важных и светлых праздников в году. Этому событиюу предшествует рождественский 40-дневный пост, во время которого люди ограничивают себя в еде и ведут скромный образ жизни. Но само Рождество празднуется за богатым столом с разнообразными кушаньями и сытными блюдами, соблюдая вековые традиции. Рождественский стол, в отличие от стола в Сочельник, — не ритуальный и церковь не устанавливала никогда и нигде какие-либо каноны по его оформлению или меню. Но он традиционен, выдерживается, согласно многолетнему обычаю, из поколения в поколение.
Рождественский стол имеет обыкновение меняться со временем. Это свойство легко обнаруживается при сравнении поваренных книг разных веков. Но стоит приглядеться внимательно, и выявится общая схема, которая при всех конкретных различиях в блюдах разных эпох сохраняется неизменно.
Декор рождественского стола предполагает творческий подход, однако, существуют традиции, к которым мы прибегаем ежегодно из поколения в поколение.
При сервировке обычно принято использовать рождественские символы, которые у нас ассоциируются не только с Новым годом. Сама же расстановка тарелок, бокалов, стаканов, приборов и общих блюд при рождественской сервировке ничем не отличается от формальной, соблюдаемой по любому другому поводу.
Главный цвет Рождества в православии – белый. Он символизирует божественный свет. Поэтому при сервировке рождественского стола предпочтение лучше отдать белому, сочетая его с красным, который символизирует радость по поводу рождения и воскрешения Христа. Используется также золотистый, желтый и голубой – символ чистоты и непорочности. Хорошо будут смотреться текстильная скатерть и подобранные к ней салфетки такого же цвета.
Чтобы подчеркнуть суть праздника, рекомендуется использовать различные декоративные элементы, символизирующие Рождество. Прежде всего, это, конечно, свечи, являющиеся символом победы света над тьмой. Чем больше свечей, тем трогательнее получится застолье. Другой символ — ангелочки, фигурками которых вы можете украсить салфетки или букеты цветов. А можно сделать несколько ангельских крылышек и декорировать ими посуду с общими блюдами или бокалы.
В отличие от современных рецептов, раньше на Рождество готовили блюда из того, что было в хозяйстве запасено на зиму — это крупы, засушенные фрукты, грибы, ягоды, орехи, маринады, засолы. В этот же день на стол подавались только самые вкусные блюда из мяса и рыбы, а также в почете была различная выпечка и сладости. Украшением стола и его главным кулинарным шедевром становился жирный гусь с яблоками или курица.
В наши дни на столе часто встречается именно эти горячие блюда, а также утка. Для рождественского застолья хозяйка обычно печет пирог по традиционному семейному рецепту, например, «Наполеон» или коврижку. Последняя готовится на несколько недель до наступления Рождества. Многие семьи, как и прежде, традиционно ставят на стол всевозможные студни, заливное и фаршированную рыбу, домашние колбаски и блины.