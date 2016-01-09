6 секретов сексуального интерьера

Для того чтобы сделать интерьер сексуальным, важно чтобы вы в нем чувствовали себя уверенно и комфортно.

Цвета, запахи, освещение, фактуры – это то, что может магическим образом влиять на атмосферу в интерьере и создавать романтичное настроение. Как правильно воспользоваться этими афродизиаками при оформлении вашего дома? Читайте в этой статье.