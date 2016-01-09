6 секретов сексуального интерьера

Для того чтобы сделать интерьер сексуальным, важно чтобы вы в нем чувствовали себя уверенно и комфортно.
Цвета, запахи, освещение, фактуры – это то, что может магическим образом влиять на атмосферу в интерьере и создавать романтичное настроение. Как правильно воспользоваться этими
афродизиаками при оформлении вашего дома? Читайте в этой статье.
Спальня, такое место, где большую роль в интерьере играет домашний текстиль: шторы, подушки, покрывала – их замена может привести к тому, что облик комнаты изменится до неузнаваемости.
Выбирая постельное белье, доверьтесь тактильным ощущениям: гладкий сатин или шелк, смешанный с хлопком, атлас создадут атмосферу чувственности и роскоши. Эти ткани подойдут тем, кто ценит красоту и гармонию в повседневной жизни, для тех, кто хочет получать положительные эмоции засыпая и просыпаясь в окружении красивых вещей.
Основным акцентом дизайнеры предлагаю сделать цвет любовной энергетики — нежный лиловый Dulux Sorbet.
Для усиления визуального эффекта и остроты чувств расставьте по дому свечи, которые создадут впечатляющую игру теней. Лучше всего, если это будут парфюмированные свечи с ароматом цитрусовых. Также обратите внимание на красные свечи, ведь именно красный цвет является физиологическим стимулятором.
Не переусердствуйте с украшениями, но рассмотрите возможность добавить несколько тщательно отобранных объектов на столик или полку, чтобы придать теплый вид комнате и усилить ощущение романтики.
Недавнее исследование в «Скандинавском психологическом журнале» (Scandinavian Journal of Psychology) выявило, что женщины проявляют больше творческой изобретательности в окружении растений.
Выберите для декора интерьера классическую комнатную розу, которая повышает настроение за счет выделения фенилэтиламина, или окружите себя лавандой и ландышем. Ароматы этих растений, по данным американских исследователей, более других цветочных запахов возбуждают мужчин.
Кстати, для повышения сексуального влечения можно применять и эфирные масла. Но не стоит использовать ароматические палочки, если у вас от них болит голова.
Сегодня зеркала часто используют в декоре помещения – это один из излюбленных инструментов дизайнеров. С их помощью легко добавить помещению глубины, создать оптические иллюзии, изменить объем или форму, умножить количество предметов.
Такой элемент интерьера как раз подойдет для создания правильной атмосферы.
Для того чтобы сделать интерьер сексуальным, важно чтобы вы в нем чувствовали себя уверенно. В этом вам может помочь приятная расслабляющая музыка. Ну и конечно хорошая звукоизоляция, чтобы в самый ответственный момент, пылесос из соседний квартиры не испортил все впечатление.
Яркий свет совершенно не способствует созданию интимной атмосферы. В спальне лучше всего отказаться от верхнего освещения и предпочесть торшеры и светильники с мягкими рассеивающими абажурами. Вместо привычных выключателей лучше использовать диммеры, которые позволят приглушать свет по вашему желанию.
Не менее функционально и привлекательно применение цветных лампочек, особенно розового и ярко янтарного оттенков, поскольку они способны в корне изменить стилистику спальни: они делают спальню более чувственной и оригинальной.
Не стоит бояться экспериментировать, именно так получаются самые интересные решения для вашего дома.