Идеальный декор для празднования православного Рождества

Традиции украшать дом к большому празднику Рождеству Христову у славян идут со времен глубокой древности. Для жителей древней Руси Рождество было важным праздником, одним из немногих дней в году, когда можно было насладиться сказочной волшебной атмосферой вокруг. Несмотря на определенные различия в католической и православной трактовке этого праздника, у обеих имеется много общих черт: украшенная игрушками елка, свечи, бумажные ангелы, рождественские вертепы и другие элементы библейской символики.
Сегодня для украшения дома или квартиры к Рождеству можно использовать совершенно любые материалы. Наиболее предпочтительные варианты – это те, которые легко достать. К примеру, всегда актуальны украшения еловыми веточками или даже обычными ветками (из них можно делать звезды, снежинки и фонарики).
Самый простой и доступный способ декорирования жилища – это еловые ветки. Тем более, что они явно и напрямую ассоциируются именно с Рождеством. Можно сделать из них симпатичный венок. Для этого они скручиваются в жгут и скрепляются в форме кольца с использованием веревки. Дополнительно украсить венок можно широкой атласной лентой, колокольчиками, ангелочками или другими блестящими украшениями. Красиво получится, если декорировать его сухими веточками трав и цветов, половинками грецких орехов или обычными шишками.
Помимо композиций из венков и еловых веток для стола, декораторы рекомендуют украшать цветами или гирляндами подоконники, перила лестниц и потолочные плинтуса. Такое оформление также идеально подходит и для оформления улицы или крыльца дома.
Чтобы подчеркнуть православный дух Рождества, можно постараться создать целую картину на религиозную тему. В этом помогут фигурки ангелов, лампадки и зажженные свечи белого или красного цвета. Можно создать картину, изображающую рождение Иисуса, не забыв про овечек, ясли и самого младенца.
Многие исследователи единодушно сходятся во мнении, что праздничная ель впервые появилась именно в Германии, причем в конкретной ее области — Эльзасе. Различные предания также рассказывают, что первые рождественские елки стали украшать на этой земле еще в VIII веке. В России традиция закрепилась во времена правления Николая I. Рождественская ель вошла в русские дома при императрице Александре Федоровне, ставшей его супругой в 1817 году. Маленькие пучки еловых веток превратились в праздничный атрибут на столах в Зимнем дворце в канун Рождества Христова, в память о сладкой для сердца бывшей принцессы Шарлотты родной Пруссии, где елочки с горящими свечками украшали все ее детство. Несмотря на революционные «гонения», за это время елка в России стала неизменным спутником зимних праздников.
Не многие знают, что елка была запрещена некоторое время с России, пока у властей не появилась идея: праздновать с ней не Рождество, а Новый год. Серебряная восьмиконечная Вифлеемская звезда на её верхушке стала красной пятиконечной, и под нарядными деревцами страна встретила новый, 1935 год. С тех пор мы празднуем Новый год и Рождество в компании елочки даже не подозревая, каким долгим был её исторический путь в наши дома.
Чтобы еще более усилить рождественский колорит, особенное внимание рекомендуется уделять деталям. К примеру, текстилю – это скатерти, покрывала и шторы. У православного Рождества нет своих особенных цветов, но католики, традиционно, внедряют в рождественский декор красный и зеленый цвета, сочетание белого и синего, золотого и серебряного. Таким образом, можно попытаться применить их знания на собственной практике.
Главный герой праздника, которого ждут взрослые и дети — Дед Мороз. И если его европейский «коллега» Санта прячет подарки в специальные носочки, подвешенные над камином, то наш добродушный дедушка в голубом или красном костюме и с посохом всегда оставляет их под елкой.