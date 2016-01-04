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Идеальный декор для празднования православного Рождества

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Christmas Styling 2014, Bhavin Taylor Design Bhavin Taylor Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Традиции украшать дом к большому празднику Рождеству Христову у славян идут со времен глубокой древности. Для жителей древней Руси Рождество было важным праздником, одним из немногих дней в году, когда можно было насладиться сказочной волшебной атмосферой вокруг. Несмотря на определенные различия в католической и православной трактовке этого праздника, у обеих имеется много общих черт: украшенная игрушками елка, свечи, бумажные ангелы, рождественские вертепы и другие элементы библейской символики.

Композиции для стола

Interiors, John Lewis of Hungerford John Lewis of Hungerford Кухня в стиле модерн
John Lewis of Hungerford

Interiors

John Lewis of Hungerford
John Lewis of Hungerford
John Lewis of Hungerford

Сегодня для украшения дома или квартиры к Рождеству можно использовать совершенно любые материалы. Наиболее предпочтительные варианты – это те, которые легко достать. К примеру, всегда актуальны украшения еловыми веточками или даже обычными ветками (из них можно делать звезды, снежинки и фонарики). 

Традиционный рождественский венок

Commercial Christmas Styling Bhavin Taylor Design Конференц-центры в стиле модерн Офисные помещения
Bhavin Taylor Design

Commercial Christmas Styling

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Самый простой и доступный способ декорирования жилища – это еловые ветки. Тем более, что они явно и напрямую ассоциируются именно с Рождеством. Можно сделать из них симпатичный венок. Для этого они скручиваются в жгут и скрепляются в форме кольца с использованием веревки. Дополнительно украсить венок можно широкой атласной лентой, колокольчиками, ангелочками или другими блестящими украшениями. Красиво получится, если декорировать его сухими веточками трав и цветов, половинками грецких орехов или обычными шишками.

Декор для лестниц

Residential Christmas Styling Bhavin Taylor Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Bhavin Taylor Design

Residential Christmas Styling

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Помимо композиций из венков и еловых веток для стола, декораторы рекомендуют украшать цветами или гирляндами подоконники, перила лестниц и потолочные плинтуса. Такое оформление также идеально подходит и для оформления улицы или крыльца дома.

Таинственный дух Рождества

Christmas Lifestyle, Habitat Habitat
Habitat

Christmas Lifestyle

Habitat
Habitat
Habitat

Чтобы подчеркнуть православный дух Рождества, можно постараться создать целую картину на религиозную тему. В этом помогут фигурки ангелов, лампадки и зажженные свечи белого или красного цвета. Можно создать картину, изображающую рождение Иисуса, не забыв про овечек, ясли и самого младенца.

История ёлки в России

Residential Christmas Styling Bhavin Taylor Design Гостиная в стиле модерн
Bhavin Taylor Design

Residential Christmas Styling

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Многие исследователи единодушно сходятся во мнении, что праздничная ель впервые появилась именно в Германии, причем в конкретной ее области — Эльзасе. Различные предания также рассказывают, что первые рождественские елки стали украшать на этой земле еще в VIII веке. В России традиция закрепилась во времена правления Николая I. Рождественская ель вошла в русские дома при императрице Александре Федоровне, ставшей его супругой в 1817 году. Маленькие пучки еловых веток превратились в праздничный атрибут на столах в Зимнем дворце в канун Рождества Христова, в память о сладкой для сердца бывшей принцессы Шарлотты родной Пруссии, где елочки с горящими свечками украшали все ее детство. Несмотря на революционные «гонения», за это время елка в России стала неизменным спутником зимних праздников.

Звезда на вершине ели

Décoration de Noël en bois de palette, Wood BC Wood BC Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Wood BC

Wood BC
Wood BC
Wood BC

Не многие знают, что елка была запрещена некоторое время с России, пока у властей не появилась идея: праздновать с ней не Рождество, а Новый год. Серебряная восьмиконечная Вифлеемская звезда на её верхушке стала красной пятиконечной, и под нарядными деревцами страна встретила новый, 1935 год. С тех пор мы празднуем Новый год и Рождество в компании елочки даже не подозревая, каким долгим был её исторический путь в наши дома.

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Праздничная скатерть

Vallesusa 2014, gabel gabel Столовая комнатаАксессуары и декор
gabel

gabel
gabel
gabel

Чтобы еще более усилить рождественский колорит, особенное внимание рекомендуется уделять деталям. К примеру, текстилю – это скатерти, покрывала и шторы. У православного Рождества нет своих особенных цветов, но католики, традиционно, внедряют в рождественский декор красный и зеленый цвета, сочетание белого и синего, золотого и серебряного. Таким образом, можно попытаться применить их знания на собственной практике.

Подарки под ёлкой

Christmas time, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda Гостиная в стиле модерн
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

Главный герой праздника, которого ждут взрослые и дети — Дед Мороз. И если его европейский «коллега» Санта прячет подарки в специальные носочки, подвешенные над камином, то наш добродушный дедушка  в голубом или красном костюме и с посохом всегда оставляет их под елкой.

Современная пристройка к старинной ферме
Мы желаем вам весёлого Рождества и счастливого Нового Года!

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