Идеальный декор для празднования православного Рождества

Многие исследователи единодушно сходятся во мнении, что праздничная ель впервые появилась именно в Германии, причем в конкретной ее области — Эльзасе. Различные предания также рассказывают, что первые рождественские елки стали украшать на этой земле еще в VIII веке. В России традиция закрепилась во времена правления Николая I. Рождественская ель вошла в русские дома при императрице Александре Федоровне, ставшей его супругой в 1817 году. Маленькие пучки еловых веток превратились в праздничный атрибут на столах в Зимнем дворце в канун Рождества Христова, в память о сладкой для сердца бывшей принцессы Шарлотты родной Пруссии, где елочки с горящими свечками украшали все ее детство. Несмотря на революционные «гонения», за это время елка в России стала неизменным спутником зимних праздников.