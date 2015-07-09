Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Как обустроить типовую двушку

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Журнальные столики, WOODI WOODI ГостинаяДиваны и журнальные столики
Loading admin actions …

Многие типовые двухкомнатные квартиры, как и однокомнатные,  в домах старых серий отличаются своими неудобными планировками, маленькими кухнями, тесными санузлами и невысокими потолками. Безусловно, никаких отдельных столовых и гардеробных стандартная квартира не предусматривает. Однако такое жилье до сих пор популярно из-за небольшой площади и, соответственно, относительно доступной стоимостью. Готовясь к ремонту и обращаясь к специалистам, хозяева таких квартир озвучивают список пожеланий, который, как следствие, включает в себя создание проекта перепланировки, продуманную система хранения, решение по увеличению жилой площади. Давайте сегодня составим список советов, к которым можно прибегнуть в процессе ремонта.

Совет №1 Перепланировка

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Как ни крути, но если БТИ и соответствующие инстанции дают «добро» на перепланировку, то несколько стен все равно придется снести. Жилье общей площадью 46 или 57.2 м2 обычно встречает нас длинным и бесполезным коридором, маленькой раздельной ванной комнатой, миниатюрной кухней. Однако такие типовые двушки после небольшого колдовства превращаются в квартиры-студии с отдельной спальней и гардеробной. Увеличить пространство кухни и ванной можно за счет отказа от коридора. Его также можно разделить на две части, одна из которых имеет шанс превратиться в гардеробную, освободив пространство спальни от ненужной мебели для хранения одежды.

Совет №2 Совмещенные пространства

Гостиная ARHITEKTO
ARHITEKTO

Гостиная

ARHITEKTO
ARHITEKTO
ARHITEKTO

Многих смущает возможность объединения кухни с гостиной. Привычной отговоркой служит якобы распространение ароматов кулинарных шедевров. Стоит сказать, что такая проблема осталась далеко в прошлом. Прежде всего потому, что на помощь хозяйке пришли супер-мощные вытяжки, которые не дают неприятным запахам или копоти даже шанса осесть на мебели или одежде. Объединенное с кухней пространство гостиной, как правило, разделено на несколько функциональных зон. Здесь можно разместить обеденный стол или, например, диванную группу. Символически отделить пространство кухни может ширма или обычная барная стойка. Это решение покажется удобным молодой семье, для которой отсутствие обеденного стола в его классическом понимании отнюдь не помешает.

Совет № 3 Объединяем балкон с комнатой

Современная квартира в Тюмени: визуализация, OK Interior Design OK Interior Design Балкон и терраса в стиле модерн
OK Interior Design

Современная квартира в Тюмени: визуализация

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

Это пространство должно быть использовано только не для хранения старых и ненужных вещей! Утепленный балкон, даже если вам не удалось согласовать его объединение с квартирой, станет прекрасным рабочим кабинетом, библиотекой, местом, где вы будете наслаждаться утренним кофе или ужинать при свечах. Широкий подоконник, высокий барный стул – и у вас появился собственный уголок для созерцаний с видом на город.

Совет №4 Рокировка

студия 25 м. дизайнер: Никита ЗУБ, цуккини цуккини Гостиная в скандинавском стиле
цуккини

студия 25 м. дизайнер: Никита ЗУБ

цуккини
цуккини
цуккини

Такое решение принципиально отличается от многих. Кухню можно полностью перенести на место некогда существовавшего коридора, а на её месте создать новую комнату, которая может использоваться как детская, библиотека с рабочим столом или гардеробная с прачечной. Частично кухня может переехать в коридор и занять место рядом с санузлом. От гостиной её может отделять раздвижная перегородка или книжный шкаф.

Совет №5 Экономия пространства

Стол журнальный БУМЕРАНГ WOODI ГостинаяДиваны и журнальные столики
WOODI

Стол журнальный БУМЕРАНГ

WOODI
WOODI
WOODI

Мебель трансформер – отличное решение для тех, кто хочет использовать некоторые предметы мебели только при необходимости. Так, например, дизайнеры давно уже придумали стол-кровать или шкаф-кровать. Для гостиной или столовой подойдет стол, высоту и размер которого легко регулировать при помощи специального механизма. Если вы все же предпочитаете классический вариант меблировки пространства, то стоит связаться напрямую с её производителями. Многие фабрики изготавливают мебель и комплектующие по индивидуальным проектам. Раздел сайта специалисты поможет вам отыскать подходящего производителя.

Совет №6 Правильный цвет

Дизайн загородного дома, White & Black Design Studio White & Black Design Studio Кухня в стиле модерн
White &amp; Black Design Studio

Дизайн загородного дома

White & Black Design Studio
White &amp; Black Design Studio
White & Black Design Studio

Для небольших комнат с невысокими потолками подходят однотонные обои, с мелким рисунком или вертикальными изящными полосами. Стены можно выкрасить разными оттенками одного цвета – такой нехитрый способ помогает создать «глубину». Минималистичная светлая мебель, прямые гладкие светоотражающие поверхности, однотонные текстильные фактуры не делают дизайн помещения «тяжелым». Светлый интерьер дает понять, что в этой небольшой квартире никто не почувствуют тесноты, которой зачастую отличаются типовые планировки однокомнатных квартир.

Совет № 7 Освещение

Перепланировка в 3х комнатной панельной чешке, Your royal design Your royal design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Your royal design

Перепланировка в 3х комнатной панельной чешке

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Потолочное LED-освещение зрительно увеличивает высоту потолков, а встроенные светильники вместо свисающих люстр не отвлекают от дизайна. Зеркала и глянцевая мебель, полы светлых тонов хорошо отражают свет и способствуют визуальному расширению границ пространства.

Проживание в типовых квартирах характерно не только для России, но и для остальных стран бывшего СССР. На территории восточного Берлина (бывшее ГДР) до сих пор встречаются постройки по типовым проектам, в которых можно узнать привычные хрущевки, пятиэтажки. С аналогичными проектами по обустройству работают коллеги из Харькова, которым предстояло создать идеальное решение в 3-х комнатной панельной чешке.

Главные правила расстановки мебели
Какие советы вы будете использовать?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо