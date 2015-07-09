Как обустроить типовую двушку

Многие типовые двухкомнатные квартиры, как и однокомнатные, в домах старых серий отличаются своими неудобными планировками, маленькими кухнями, тесными санузлами и невысокими потолками. Безусловно, никаких отдельных столовых и гардеробных стандартная квартира не предусматривает. Однако такое жилье до сих пор популярно из-за небольшой площади и, соответственно, относительно доступной стоимостью. Готовясь к ремонту и обращаясь к специалистам, хозяева таких квартир озвучивают список пожеланий, который, как следствие, включает в себя создание проекта перепланировки, продуманную система хранения, решение по увеличению жилой площади. Давайте сегодня составим список советов, к которым можно прибегнуть в процессе ремонта.
Как ни крути, но если БТИ и соответствующие инстанции дают «добро» на перепланировку, то несколько стен все равно придется снести. Жилье общей площадью 46 или 57.2 м2 обычно встречает нас длинным и бесполезным коридором, маленькой раздельной ванной комнатой, миниатюрной кухней. Однако такие типовые двушки после небольшого колдовства превращаются в квартиры-студии с отдельной спальней и гардеробной. Увеличить пространство кухни и ванной можно за счет отказа от коридора. Его также можно разделить на две части, одна из которых имеет шанс превратиться в гардеробную, освободив пространство спальни от ненужной мебели для хранения одежды.
Многих смущает возможность объединения кухни с гостиной. Привычной отговоркой служит якобы распространение ароматов кулинарных шедевров. Стоит сказать, что такая проблема осталась далеко в прошлом. Прежде всего потому, что на помощь хозяйке пришли супер-мощные вытяжки, которые не дают неприятным запахам или копоти даже шанса осесть на мебели или одежде. Объединенное с кухней пространство гостиной, как правило, разделено на несколько функциональных зон. Здесь можно разместить обеденный стол или, например, диванную группу. Символически отделить пространство кухни может ширма или обычная барная стойка. Это решение покажется удобным молодой семье, для которой отсутствие обеденного стола в его классическом понимании отнюдь не помешает.
Это пространство должно быть использовано только не для хранения старых и ненужных вещей! Утепленный балкон, даже если вам не удалось согласовать его объединение с квартирой, станет прекрасным рабочим кабинетом, библиотекой, местом, где вы будете наслаждаться утренним кофе или ужинать при свечах. Широкий подоконник, высокий барный стул – и у вас появился собственный уголок для созерцаний с видом на город.
Такое решение принципиально отличается от многих. Кухню можно полностью перенести на место некогда существовавшего коридора, а на её месте создать новую комнату, которая может использоваться как детская, библиотека с рабочим столом или гардеробная с прачечной. Частично кухня может переехать в коридор и занять место рядом с санузлом. От гостиной её может отделять раздвижная перегородка или книжный шкаф.
Мебель трансформер – отличное решение для тех, кто хочет использовать некоторые предметы мебели только при необходимости. Так, например, дизайнеры давно уже придумали стол-кровать или шкаф-кровать. Для гостиной или столовой подойдет стол, высоту и размер которого легко регулировать при помощи специального механизма. Если вы все же предпочитаете классический вариант меблировки пространства, то стоит связаться напрямую с её производителями. Многие фабрики изготавливают мебель и комплектующие по индивидуальным проектам. Раздел сайта
специалисты поможет вам отыскать подходящего производителя.
Для небольших комнат с невысокими потолками подходят однотонные обои, с мелким рисунком или вертикальными изящными полосами. Стены можно выкрасить разными оттенками одного цвета – такой нехитрый способ помогает создать «глубину». Минималистичная светлая мебель, прямые гладкие светоотражающие поверхности, однотонные текстильные фактуры не делают дизайн помещения «тяжелым». Светлый интерьер дает понять, что в этой небольшой квартире никто не почувствуют тесноты, которой зачастую отличаются типовые планировки однокомнатных квартир.
Потолочное LED-освещение зрительно увеличивает высоту потолков, а встроенные светильники вместо свисающих люстр не отвлекают от дизайна. Зеркала и глянцевая мебель, полы светлых тонов хорошо отражают свет и способствуют визуальному расширению границ пространства.
Проживание в типовых квартирах характерно не только для России, но и для остальных стран бывшего СССР. На территории восточного Берлина (бывшее ГДР) до сих пор встречаются постройки по типовым проектам, в которых можно узнать привычные
хрущевки, пятиэтажки. С аналогичными проектами по обустройству работают коллеги из Харькова, которым предстояло создать идеальное решение в 3-х комнатной панельной чешке.