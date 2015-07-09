Как обустроить типовую двушку

Потолочное LED-освещение зрительно увеличивает высоту потолков, а встроенные светильники вместо свисающих люстр не отвлекают от дизайна. Зеркала и глянцевая мебель, полы светлых тонов хорошо отражают свет и способствуют визуальному расширению границ пространства.

Проживание в типовых квартирах характерно не только для России, но и для остальных стран бывшего СССР. На территории восточного Берлина (бывшее ГДР) до сих пор встречаются постройки по типовым проектам, в которых можно узнать привычные хрущевки , пятиэтажки. С аналогичными проектами по обустройству работают коллеги из Харькова, которым предстояло создать идеальное решение в 3-х комнатной панельной чешке.