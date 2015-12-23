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Традиции католического рождества в интерьере

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Private Villa in French Riviera, Cannata&Partners Lighting Design Cannata&Partners Lighting Design Балкон и терраса в классическом стиле
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Рождество — официальный государственный праздник во многих странах мира. Это преимущественно Западная Европа, Азия, Южная и Северная Америка, Австралия и Африка. Католики отмечают его 25 декабря. В этот же день Рождение Христа отмечают протестанты и все остальные религиозные конфессии, которые следуют Григорианскому календарю. Рождество совпадает с днем зимнего солнцестояния, так как по одной из версий, дата праздника выбрана вследствие одновременного празднования христианского Боговоплощения и Пасхи — 25 марта. К этому числу добавляют 9 месяцев и получают 25 декабря. 

За день до праздника выдерживают строгий пост, который называется Сочельником. Период поста заканчивается с появлением первой звезды на небе. Главными атрибутами католического Рождества традиционно считаются вручение подарков, рождественская елка и загадывание желаний. Но это только три маленьких аспекта невообразимого множества рождественских традиций. О некоторых из них мы и поговорим в этой книге идей.

Олени Санты

Art de la table Christmas, studioReskos studioReskos
studioReskos

Art de la table Christmas

studioReskos
studioReskos
studioReskos

Сколько стихов, историй и песен посвящено оленям Санта-Клауса! В фольклоре их девять, но самый любимый – это передовой олень в упряжке со светящимся красным носом по имени Рудольф. Декораторы предлагают использовать еловые ветки, сочетая  их деревянными украшениями, и расположить среди них игрушечные фигурки оленей. Это украшение будет отлично смотреться в современном интерьере.

Последовательность

Christmas Range, The White Company The White Company
The White Company

Christmas Range

The White Company
The White Company
The White Company

С приближением Рождества и Нового года вопрос праздничной сервировки стола и оформления дома становится одним из самых актуальных. Так хочется, чтобы декор был особенным, чтобы даже елочные украшения вызывали восторг у домочадцев и гостей. Существенной особенностью рождественского преображения интерьера является последовательность действий: сначала наряжают елку, а затем уже остальной дом.

Сияние звезд

Christmas Lifestyle, M&S M&S Гостиная в рустикальном стиле
M&amp;S

Christmas Lifestyle

M&S
M&amp;S
M&S

Звезда – один из основных символов Рождества. Именно поэтому её фигурки и изображения так часто встречаются в декоре. Верхушку елки традиционно украшают фигуркой Христа, ангелом или Вифлеемской звездой.

Иллюминация в доме

Private Villa in French Riviera, Cannata&Partners Lighting Design Cannata&Partners Lighting Design Балкон и терраса в классическом стиле
Cannata&amp;Partners Lighting Design

Private Villa in French Riviera

Cannata&Partners Lighting Design
Cannata&amp;Partners Lighting Design
Cannata&Partners Lighting Design

Рождественская иллюминация также имеет библейские корни. Многочисленные огоньки, фонарики и свечи в убранстве дома символизируют божественный свет, который Иисус принес миру. По другой версии эта традиция появилась во времена гонения ирландских католиков (тогда прихожане ставили свечу на подоконник, чтобы оказавшийся поблизости священник мог найти этот дом и отслужить в нем мессу).

Рождественские ясли

Moderne und Traditionelle Weihnachtsdekoration Neuheiten 2015, Dekoversandhaus Dekoversandhaus Окна и двериДекор для окон
Dekoversandhaus

Dekoversandhaus
Dekoversandhaus
Dekoversandhaus

Главный символ — ясли с фигурками младенца Иисуса и Девы Марии, а так же солома, которая у католиков является одним из главных символов Рождества. Как известно, именно в ясли устеленные соломой, положила Мария своего новорожденного сына Иисуса. Такие композиции украшают подоконники домов, для них выбираются также центральные поверхности в доме.

Омела

Christmas Lifestyle, Habitat Habitat
Habitat

Christmas Lifestyle

Habitat
Habitat
Habitat

Наверняка вы обращали внимание, что в Европе часто используется в качестве новогоднего декора жемчужные бусины. На самом деле они символизируют омелу — растение, с которым связано много поверий. Омелу подвешивают к потолку, украшают ей букеты, которые обычно занимают центральное место на праздничном столе.

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Игрушки, сделанные с любовью

색실공temari ball, 모리공방 모리공방 Произведения искусстваХудожественные изделия
모리공방

모리공방
모리공방
모리공방

Обычай отмечать Новый год была завезен в Россию Петром I именно из католической страны – из Германии. Оттуда же позаимствовали мы и традицию наряжать новогоднее дерево. Одна из интересных традиций у католиков – поручать детям изготовление рождественских игрушек. Такие поделки в форме фонариков, сердечек и разных зверюшек потом тоже вешают на елочку в качестве украшения.

Носочки для подарков

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball ГостинаяКамины и аксессуары
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

Носочки на камине Санта Клаус, в отличие от Деда Мороза, не кладет подарки под елку. Он оставляет их в специальных носочках, которые вешаются рядом с рождественским деревом или у камина. Их покупают и шьют самостоятельно. Количество носков обычно соответствует каждому члену семейства, поэтому очень часто на них вышиваются имена. Многие предпочитают покупать «заготовки» рождественских носочков, то есть стандартные красные с белой опушкой, и самостоятельно расшивать их нитками, бисером и бусинами, наклеивать аппликации со снежинками.

Венок на дверь или стену

Christmas Range, The White Company The White Company
The White Company

Christmas Range

The White Company
The White Company
The White Company

Один из главных символов Рождества — праздничный венок из лозы или веток хвойных, а иногда из оригинальных материалов и декора, которым по традиции украшают входную дверь. К счастью, сегодня этот элемент, символизирующий достаток, благополучие и счастье все чаще вводят не только в убранство фасадов, но и в интерьер: развешанные на ручках окон и шкафов, подвешенные в арках и дверных проходах. Это своеобразное приветствие праздника, знак, что в этом доме гостей ждет теплый прием. Традиционно в такой венок вплетаются красные ленты, он украшается шишками (как искусственными, так и настоящими), остролистом, елочными игрушками и колокольчиками.

Венок на стол

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

homify
homify
homify

Уложенные на полочки и столы венки — это универсальный гармонизирующий элемент рождественского оформления, который поможет связать воедино многочисленные предметы праздничного декора. Маленькими веночками можно украсить праздничный стол — это смотрится очень стильно, Их миниатюрные версии часто встречаются в качестве украшения подсвечников.

Пряничный домик

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

homify
homify
homify

В Европе, а точнее, в Германии, мода на пряничные домики возникла в XIX веке и быстро обрела широчайший круг своих поклонников. Сразу после первой публикации в 1812 году сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель» (в их сборнике «Детские и семейные сказки») домики стали пользоваться немалой популярностью на рождественских ярмарках. Под влиянием сказки изготовление пряничных домиков стало популярно и во многих семьях. 

Особой популяризации домиков способствовало наличие разработанного в позднем средневековье пряничного теста, изделия из которого долго не черствеют. Таким образом, изготовленными домиками можно вдоволь налюбоваться, и лишь затем с удовольствие съесть.

Идеальная трехкомнатная квартира
Мы желаем вам весёлого Рождества и счастливого Нового Года!

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