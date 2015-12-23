Традиции католического рождества в интерьере

Рождество — официальный государственный праздник во многих странах мира. Это преимущественно Западная Европа, Азия, Южная и Северная Америка, Австралия и Африка. Католики отмечают его 25 декабря. В этот же день Рождение Христа отмечают протестанты и все остальные религиозные конфессии, которые следуют Григорианскому календарю. Рождество совпадает с днем зимнего солнцестояния, так как по одной из версий, дата праздника выбрана вследствие одновременного празднования христианского Боговоплощения и Пасхи — 25 марта. К этому числу добавляют 9 месяцев и получают 25 декабря.
За день до праздника выдерживают строгий пост, который называется Сочельником. Период поста заканчивается с появлением первой звезды на небе. Главными атрибутами католического Рождества традиционно считаются вручение подарков, рождественская елка и загадывание желаний. Но это только три маленьких аспекта невообразимого множества рождественских традиций. О некоторых из них мы и поговорим в этой книге идей.
Сколько стихов, историй и песен посвящено оленям Санта-Клауса! В фольклоре их девять, но самый любимый – это передовой олень в упряжке со светящимся красным носом по имени Рудольф. Декораторы предлагают использовать еловые ветки, сочетая их деревянными украшениями, и расположить среди них игрушечные фигурки оленей. Это украшение будет отлично смотреться в современном интерьере.
С приближением Рождества и Нового года вопрос праздничной сервировки стола и оформления дома становится одним из самых актуальных. Так хочется, чтобы декор был особенным, чтобы даже елочные украшения вызывали восторг у домочадцев и гостей. Существенной особенностью рождественского преображения интерьера является последовательность действий: сначала наряжают елку, а затем уже остальной дом.
Звезда – один из основных символов Рождества. Именно поэтому её фигурки и изображения так часто встречаются в декоре. Верхушку елки традиционно украшают фигуркой Христа, ангелом или Вифлеемской звездой.
Рождественская иллюминация также имеет библейские корни. Многочисленные огоньки, фонарики и свечи в убранстве дома символизируют божественный свет, который Иисус принес миру. По другой версии эта традиция появилась во времена гонения ирландских католиков (тогда прихожане ставили свечу на подоконник, чтобы оказавшийся поблизости священник мог найти этот дом и отслужить в нем мессу).
Главный символ — ясли с фигурками младенца Иисуса и Девы Марии, а так же солома, которая у католиков является одним из главных символов Рождества. Как известно, именно в ясли устеленные соломой, положила Мария своего новорожденного сына Иисуса. Такие композиции украшают подоконники домов, для них выбираются также центральные поверхности в доме.
Наверняка вы обращали внимание, что в Европе часто используется в качестве новогоднего декора жемчужные бусины. На самом деле они символизируют омелу — растение, с которым связано много поверий. Омелу подвешивают к потолку, украшают ей букеты, которые обычно занимают центральное место на праздничном столе.
Обычай отмечать Новый год была завезен в Россию Петром I именно из католической страны – из Германии. Оттуда же позаимствовали мы и традицию наряжать новогоднее дерево. Одна из интересных традиций у католиков – поручать детям изготовление рождественских игрушек. Такие поделки в форме фонариков, сердечек и разных зверюшек потом тоже вешают на елочку в качестве украшения.
Носочки на камине Санта Клаус, в отличие от Деда Мороза, не кладет подарки под елку. Он оставляет их в специальных носочках, которые вешаются рядом с рождественским деревом или у камина. Их покупают и шьют самостоятельно. Количество носков обычно соответствует каждому члену семейства, поэтому очень часто на них вышиваются имена. Многие предпочитают покупать «заготовки» рождественских носочков, то есть стандартные красные с белой опушкой, и самостоятельно расшивать их нитками, бисером и бусинами, наклеивать аппликации со снежинками.
Один из главных символов Рождества — праздничный венок из лозы или веток хвойных, а иногда из оригинальных материалов и декора, которым по традиции украшают входную дверь. К счастью, сегодня этот элемент, символизирующий достаток, благополучие и счастье все чаще вводят не только в убранство фасадов, но и в интерьер: развешанные на ручках окон и шкафов, подвешенные в арках и дверных проходах. Это своеобразное приветствие праздника, знак, что в этом доме гостей ждет теплый прием. Традиционно в такой венок вплетаются красные ленты, он украшается шишками (как искусственными, так и настоящими), остролистом, елочными игрушками и колокольчиками.
Уложенные на полочки и столы венки — это универсальный гармонизирующий элемент рождественского оформления, который поможет связать воедино многочисленные предметы праздничного декора. Маленькими веночками можно украсить праздничный стол — это смотрится очень стильно, Их миниатюрные версии часто встречаются в качестве украшения подсвечников.
В Европе, а точнее, в Германии, мода на пряничные домики возникла в XIX веке и быстро обрела широчайший круг своих поклонников. Сразу после первой публикации в 1812 году сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель» (в их сборнике «Детские и семейные сказки») домики стали пользоваться немалой популярностью на рождественских ярмарках. Под влиянием сказки изготовление пряничных домиков стало популярно и во многих семьях.
Особой популяризации домиков способствовало наличие разработанного в позднем средневековье пряничного теста, изделия из которого долго не черствеют. Таким образом, изготовленными домиками можно вдоволь налюбоваться, и лишь затем с удовольствие съесть.