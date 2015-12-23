Традиции католического рождества в интерьере

Рождество — официальный государственный праздник во многих странах мира. Это преимущественно Западная Европа, Азия, Южная и Северная Америка, Австралия и Африка. Католики отмечают его 25 декабря. В этот же день Рождение Христа отмечают протестанты и все остальные религиозные конфессии, которые следуют Григорианскому календарю. Рождество совпадает с днем зимнего солнцестояния, так как по одной из версий, дата праздника выбрана вследствие одновременного празднования христианского Боговоплощения и Пасхи — 25 марта. К этому числу добавляют 9 месяцев и получают 25 декабря.

За день до праздника выдерживают строгий пост, который называется Сочельником. Период поста заканчивается с появлением первой звезды на небе. Главными атрибутами католического Рождества традиционно считаются вручение подарков, рождественская елка и загадывание желаний. Но это только три маленьких аспекта невообразимого множества рождественских традиций. О некоторых из них мы и поговорим в этой книге идей.