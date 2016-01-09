6 идей для рустикального дома

При взгляде на предметы и интерьеры, выполненные в рустикальном стиле, порой хочется спросить – как можно было додуматься использовать эти вещи и материалы для декора комнаты? И самое главное – как это получилось таким уютным? Найти и удержать этот баланс – задача сложная, но можно воспользоваться уже устоявшимися дизайнерскими приемами, которые помогут вам обогатить и свой интерьер рустикальным характером.
Мечта многих городских жителей – встретить утро освежающим душем и расслабиться вечером, сбрасывая груз усталости и забот в природной атмосфере чистоты и свежести, вдыхая тонкий лесной аромат древесины. Вся ценность рустикального стиля – именно в его акцентировании живой, природной фактуры древесины и, если вы хотите привнести это ощущение в ванную комнату, используйте активнее и смелее натуральные материалы, хотя бы в декоре.
В рустикальном стиле есть масса дизайнерских приемов, позволяющих привнести фактуру природных материалов в интерьер. Не решаетесь сделать деревянных пол в ванной – ярким элементом могут стать брусчатые балки под потолком, декоративная стеновая панель из широких досок или деревянная вешалка для полотенец и халатов на стене.
Хотите сделать интерьер своего дома ярким, индивидуальным, но без гламурной утонченности? Попробуйте обогатить интерьер старинными буфетами и шкафами, табуретами и стульями. Эти предметы других эпох – словно сошедшие с гравюр художников 18 века образы. Потемневшая от времени древесина и выцветшая краска, бронзовые ручки поблескивают стертыми уголками, которые помнят прикосновение рук нескольких поколений вашей семьи. Такие раритеты рустикального стиля можно случайно найти на чердаке, а можно специально разыскивать на блошиных рынках. Не стоит только пытаться сделать из них идеально-новую мебель, оставьте как есть – со всеми неровностями и царапинами, в этом и есть вся историческая ценность и фактурность таких предметов.
Рустикальный стиль можно назвать подчеркнуто грубой, нарочитой версией деревенского кантри. Поэтому не ищите для такого интерьера каких-то особенных, дорогих и благородных природных материалов. Рустикальный стиль максимально открыт и незайтелив – в этом и кроется загадка его привлекательности. Под штукатуркой в доме обнаружена старая кирпичная стена? Это может стать удачной находкой для создания яркого интерьера. Комбинируйте текстуры и стиль: современная лаконичная мебель, округлые эргономичные формы и шероховатая поверхность старой кирпичной кладки.
Изюминкой лаконичного интерьера может стать необычная фактура плитки: наивный сбивчивый узор, словно вы сложили его из остатков от десятка предыдущих ремонтов, потертые края, деревенские орнаменты и тематика рисунка. Такие рустикальные плитки средиземноморской расцветки – словно пропитанные и прогретые за годы жаркими солнечными лучами, добавят интерьеру своеобразия и уюта.
Для мебели в рустикальном стиле используются порой до неприличия простецкие материалы – старые доски, неотесанные спилы дерева, массивные бревна. Такие формы – полная противоположность пластиковым предметам, и в этом основная ценность рустикального стиля в интерьере. Современные материалы, безусловно, вносят бесценный вклад в удобство нашего быта. Но душевность и самобытность им не присущи. Поэтому чтобы сделать ваш интерьер и по-современному эргономичным, и по-настоящему стильным, экспериментируйте смелее, добавляя акценты в виде деревянной рустикальной мебели.
Необходимость связать воедино два этажа в доме – это еще и возможность сделать центральным стилевым элементом интерьера массивную лестницу, придав основательным ступеням и перилам рустикальный характер в виде состаренной древесины. Поблекшая патина, потемневшие волокна дерева, потертые доски – весь вид даже новой лестницы может быть похожим на старинный дубовый сундук с пиратским кладом. И действительно, такой декоративный элемент станет настоящим сокровищем вашего интерьера.
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