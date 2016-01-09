6 идей для рустикального дома

Мечта многих городских жителей – встретить утро освежающим душем и расслабиться вечером, сбрасывая груз усталости и забот в природной атмосфере чистоты и свежести, вдыхая тонкий лесной аромат древесины. Вся ценность рустикального стиля – именно в его акцентировании живой, природной фактуры древесины и, если вы хотите привнести это ощущение в ванную комнату, используйте активнее и смелее натуральные материалы, хотя бы в декоре.

В рустикальном стиле есть масса дизайнерских приемов, позволяющих привнести фактуру природных материалов в интерьер. Не решаетесь сделать деревянных пол в ванной – ярким элементом могут стать брусчатые балки под потолком, декоративная стеновая панель из широких досок или деревянная вешалка для полотенец и халатов на стене.