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Чудный интерьер в неоклассическом стиле

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Идеальный фон (ЖК Авеню77) , White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиная в стиле модерн
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Современная классика является бесспорным фаворитом среди интерьеров домов и квартир. Популярность этого направления неслучайна. Неоклассика очень многогранна, она позволяет создать в помещении композицию, которая выглядит роскошно и одновременно сдержанно. Неоклассика – это солидный стиль, которому при этом не чужд элемент игры. В качестве примера представляем элегантно оформленную квартиру общей площадью 100 м².

Изысканный интерьер гостиной

Идеальный фон (ЖК Авеню77) , White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиная в стиле модерн
White &amp; Black Design Studio

Идеальный фон (ЖК Авеню77)

White & Black Design Studio
White &amp; Black Design Studio
White & Black Design Studio

Найти оптимальную пропорцию между современными материалами и элементами барокко и ар-деко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но авторы проекта из студии дизайна White & Black с этой задачей справились блестяще. Перед нами – просторное помещение, состоящее из нескольких функциональных зон – гостиной, столовой и кухни. Все стены в комнате покрашены в  светло-серый цвет, обивка мебели также выполнена в приглушенных тонах. Роль разделителей пространства выполняют светильники и элементы декора.

Спокойный дизайн

Идеальный фон (ЖК Авеню77) , White & Black Design Studio White & Black Design Studio Гостиная в стиле модерн
White &amp; Black Design Studio

Идеальный фон (ЖК Авеню77)

White & Black Design Studio
White &amp; Black Design Studio
White & Black Design Studio

Несмотря на обилие аксессуаров, дизайн этой комнаты выглядит спокойно и гармонично. Исключительная подборка цветовых комбинаций и аксессуаров просто завораживает. Интерьер выглядит дорого и изысканно. Особое внимание авторы проекта уделили эргономике пространства. Телевизор с плоским экраном был помещен в нишу, проделанную в выступающей части стены. Слева и справа от выступа – две одинаковых полки с книгами и предметами из фарфора.

Необычная спальня

Идеальный фон (ЖК Авеню77) , White & Black Design Studio White & Black Design Studio Спальня в стиле модерн
White &amp; Black Design Studio

Идеальный фон (ЖК Авеню77)

White & Black Design Studio
White &amp; Black Design Studio
White & Black Design Studio

По всей видимости, жители этой квартиры неравнодушны к чтению. Главным украшением спальни служит книжный шкаф от пола до потолка. Как видим, книги в нем расставлены очень нестандартно – корешками вовнутрь, что делает композицию комнаты выразительной и запоминающейся.

Ода симметрии

Идеальный фон (ЖК Авеню77) , White & Black Design Studio White & Black Design Studio ГостинаяКамины и аксессуары
White &amp; Black Design Studio

Идеальный фон (ЖК Авеню77)

White & Black Design Studio
White &amp; Black Design Studio
White & Black Design Studio

Внимательно присмотревшись к обстановке пространства, нельзя не заметить, что большинство предметов мебели и декора имеют идентично выглядящую пару  - одинаковые книжные полки, светильники, вазы и кресла. В дизайне интерьера такой прием называется рефлективной симметрией, когда практически каждый объект имеет свое зеркальное отражение. Симметрия наделяет пространство равновесием. Такие помещения подсознательно вызывают у жителей ощущение стабильности и гармонии.

Гостевая комната

Идеальный фон (ЖК Авеню77) , White & Black Design Studio White & Black Design Studio Рабочий кабинет в стиле модерн
White &amp; Black Design Studio

Идеальный фон (ЖК Авеню77)

White & Black Design Studio
White &amp; Black Design Studio
White & Black Design Studio

Дизайн следующей комнаты разительно отличается от гостиной. Здесь очевидно доминирует морская тематика. Цвет морской волны на стенах в сочетании с белой мебелью создают атмосферу отпуска в райском уголке, вдали от городского шума. Кажется, что мы вот-вот услышим шум волн и крики чаек, а из-за горизонта в сторону берега выплывает большой туристический корабль.

Современная кухня

Идеальный фон (ЖК Авеню77) , White & Black Design Studio White & Black Design Studio Кухня в стиле модерн
White &amp; Black Design Studio

Идеальный фон (ЖК Авеню77)

White & Black Design Studio
White &amp; Black Design Studio
White & Black Design Studio

Большая кухонная гарнитура с темным глянцевым фасадом расположена вдоль стен и плавно переходит в барный столик, который служит основной перегородкой, отделяющей зону кухни от столовой. Приглушенное многоуровневое освещение, составленное из точечных светильников, подчеркивает красоту выбранной кухонной мебели.

Идиллия в скандинавском стиле

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