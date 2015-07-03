Чудный интерьер в неоклассическом стиле

Современная классика является бесспорным фаворитом среди интерьеров домов и квартир. Популярность этого направления неслучайна. Неоклассика очень многогранна, она позволяет создать в помещении композицию, которая выглядит роскошно и одновременно сдержанно. Неоклассика – это солидный стиль, которому при этом не чужд элемент игры. В качестве примера представляем элегантно оформленную квартиру общей площадью 100 м².
Найти оптимальную пропорцию между современными материалами и элементами барокко и ар-деко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но авторы проекта из студии дизайна White & Black с этой задачей справились блестяще. Перед нами – просторное помещение, состоящее из нескольких функциональных зон – гостиной, столовой и кухни. Все стены в комнате покрашены в светло-серый цвет, обивка мебели также выполнена в приглушенных тонах. Роль
разделителей пространства выполняют светильники и элементы декора.
Несмотря на обилие аксессуаров, дизайн этой комнаты выглядит спокойно и гармонично. Исключительная подборка цветовых комбинаций и аксессуаров просто завораживает. Интерьер выглядит дорого и изысканно. Особое внимание авторы проекта уделили эргономике пространства. Телевизор с плоским экраном был помещен в нишу, проделанную в выступающей части стены. Слева и справа от выступа – две одинаковых полки с книгами и предметами из фарфора.
По всей видимости, жители этой квартиры неравнодушны к чтению. Главным украшением спальни служит книжный шкаф от пола до потолка. Как видим, книги в нем расставлены очень нестандартно – корешками вовнутрь, что делает композицию комнаты выразительной и запоминающейся.
Внимательно присмотревшись к обстановке пространства, нельзя не заметить, что большинство предметов мебели и декора имеют идентично выглядящую пару - одинаковые книжные полки, светильники, вазы и кресла. В дизайне интерьера такой прием называется рефлективной симметрией, когда практически каждый объект имеет свое зеркальное отражение. Симметрия наделяет пространство равновесием. Такие помещения подсознательно вызывают у жителей ощущение стабильности и гармонии.
Дизайн следующей комнаты разительно отличается от гостиной. Здесь очевидно доминирует
морская тематика. Цвет морской волны на стенах в сочетании с белой мебелью создают атмосферу отпуска в райском уголке, вдали от городского шума. Кажется, что мы вот-вот услышим шум волн и крики чаек, а из-за горизонта в сторону берега выплывает большой туристический корабль.
Большая кухонная гарнитура с темным глянцевым фасадом расположена вдоль стен и плавно переходит в барный столик, который служит основной перегородкой, отделяющей зону кухни от столовой. Приглушенное многоуровневое освещение, составленное из точечных светильников, подчеркивает красоту выбранной кухонной мебели.