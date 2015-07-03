Чудный интерьер в неоклассическом стиле

Найти оптимальную пропорцию между современными материалами и элементами барокко и ар-деко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но авторы проекта из студии дизайна White & Black с этой задачей справились блестяще. Перед нами – просторное помещение, состоящее из нескольких функциональных зон – гостиной, столовой и кухни. Все стены в комнате покрашены в светло-серый цвет, обивка мебели также выполнена в приглушенных тонах. Роль разделителей пространства выполняют светильники и элементы декора.