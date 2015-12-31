Как отпраздновать Новый год со вкусом

Стараясь превратить новогоднюю ночь в самое красивое торжество года, мы начинаем планировать задолго до 31 декабря, где, как и с кем отметить долгожданное событие. Эта волшебная ночь дарит не только радость встречи с семьей и близкими друзьями, но также воодушевляет на «подвиги» в поисках подарков. Подготовительные хлопоты приятны, так как они подчеркивают важность традиций и семейных ценностей.
В этой книге идей мы порассуждаем на тему, что именно делает новогоднее торжество одним из самых главных событий года.
Многие из нас ежегодно встречают новый год в кругу семьи. Обычный ужин становится веселым и незабываемым, в первую очередь, благодаря декору интерьера, а также праздничного стола. Красивая сервировка — ответственное мероприятие. Нужную атмосферу создадут нарядная скатерть, яркая посуда, салфетки с тематическими орнаментами, блюда в форме елочек, забавных зверушек или других новогодних атрибутов. Позаботиться об оформлении стола лучше заранее, составив список необходимых покупок, и, возможно, даже проведя небольшую «репетицию».
Эта идея может показаться необычной, однако, нет ни одной причины, которая бы могла помешать воплотить её в жизнь. Праздничный дресс-код подразумевает не столько красивый наряд, но и стиль одежды, который предпочтителен для этого вечера. Предположим, «темой» мероприятия может стать путешествие в прошлые века, «Великий Гетсби» или фантастика Star Wars. Только представьте, сколько удовольствия вы получите от просмотра фотографий, сделанных этой незабываемой ночью.
Наверняка вы любите делать сюрпризы и удивлять. Что же, новогодняя ночь — правильное время для неожиданных подарков. Одним из таких может стать рождественская иллюминация вашего дома, а также цветомузыка. Процесс подготовки последнего достаточно хлопотный, однако в таких странах как США, она уже стала традицией веселого празднования. Волшебными огоньками можно украсить не только фасад дома, но и его интерьер. На помощь придут гирлянды «занавес» для окон, светодиодные ленты и свечи. Такая иллюминация не сможет остаться незамеченной соседями, поэтому она доставит радость всем вокруг.
Сервировка, огни, костюмы — все это невероятно весело и интересно, однако, стоит не останавливаться на достигнутом и продолжить эксперименты. Так, например, вы можете в корне пересмотреть привычное новогоднее меню (оставив из традиционных блюд, безусловно, только салат «Оливье) и подать на стол традиционные азиатские блюда, богатые на приправы и специи. Гурманы остановят свой выбор на французских или итальянских рецептах, поэтому далее — лишь дело вкуса и собственных предпочтений.
Процесс подготовки к торжеству окажется незабываемым, если он будет проходить под чутким руководством всех членов семьи. Каждый способен внести свой собственный вклад, к примеру, в оформление новогодней ели. Соберитесь всей семьёй в теплую и уютную компанию и сделайте несколько нехитрых гирлянд и украшений. Рукоделие, вырезание фигурок из картона, рисование, надувание шаров, игры с конфетти окажется приятным совместным отдыхом и доставит удовольствие каждому.