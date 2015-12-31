Как отпраздновать Новый год со вкусом

Стараясь превратить новогоднюю ночь в самое красивое торжество года, мы начинаем планировать задолго до 31 декабря, где, как и с кем отметить долгожданное событие. Эта волшебная ночь дарит не только радость встречи с семьей и близкими друзьями, но также воодушевляет на «подвиги» в поисках подарков. Подготовительные хлопоты приятны, так как они подчеркивают важность традиций и семейных ценностей.

В этой книге идей мы порассуждаем на тему, что именно делает новогоднее торжество одним из самых главных событий года.