Идеи столешниц для обеденных столов

Обеденный стол в каждой квартире – это не только необходимая мебель, но и особенное место для приема гостей. Вот почему выбор такого стола должен быть осознанным и правильным.
В наши дни разнообразие обеденных столов позволяет каждому подобрать оптимальный образец, который идеально впишется в интерьер квартиры.
Лицом данной мебели можно назвать столешницу, об особенностях и видах которых пойдет речь в этой статье.
Столешницы могут быть разного размера. Он и определяет количество людей, которые будут размещаться за столом. Форма столешницы также диктует своеобразные правила и настроение: круглые, квадратные или прямоугольные столы по-разному изменяют пространство комнаты.
Предлагаем окунуться в мир столешниц, оценить достоинства и недостатки каждой модели, чтобы выбрать для обеденной зоны в своей квартире наиболее приемлемый вариант.
Стеклянные столы в интерьере смотрятся изысканно и стильно. Они не требуют нарядных скатертей и прочего декора, чтобы выглядеть роскошно.
Сегодня столешницы такого типа производятся из сверхпрочного стекла, которое не боится ударов и царапин. Оно может иметь различную степень прозрачности и цвет.
Для того, чтобы стеклянный стол всегда выглядел безупречно, нужно обеспечить тщательный уход за поверхностью его столешницы. Следы от прикосновений и загрязнения нужно очищать с применением специальных средств. Не пытайтесь вымыть стеклянную столешницу обычной влажной губкой – рискуете заполучить нелицеприятные разводы и известковый налет от воды.
Данный тип столешницы особенно рекомендован для светлых интерьеров, поскольку прозрачный материал наполняет их свежестью. Стеклянная мебель способна визуально расширить пространство, поэтому смело устанавливайте такой обеденный стол в маленькой комнате.
Прежде чем покупать обеденный стол, нужно четко продумать форму его столешницы, которая окажется наиболее практичной для существующего интерьера.
В основном, мебель для столовой комнаты имеет очертания стандартных геометрических фигур – квадрата, круга, овала, прямоугольника. Форму столешницы стоит подбирать в зависимости от квадратуры помещения, количества членов семьи и особенностей планировки комнаты.
Круглые и овальные столешницы делают мебель вместительной и компактной. Такие столы можно устанавливать в центре комнаты, чтобы сделать ее уютной и презентабельной. Изогнутые формы смягчают интерьер и делают его располагающим к общению и приятному времяпрепровождению.
Что касается столешниц с острыми углами – то такие варианты отличаются удобством и универсальностью. Они одинаково выигрышно смотрятся как в центре помещения, так и в углу. В последнем случае можно существенно сэкономить пространство, придвинув мебель к стенам.
Асимметричные формы столешниц делают мебель необычной, но, вместе с тем, громоздкой. Такие конструкции подойдут для смелых молодежных интерьеров в современном стиле.
Деревянная мебель – это всегда актуально и красиво. Столешница из натурального дерева выглядит презентабельно и сама по себе украшает комнату.
Упомянутый материал отличается хорошими эстетическими характеристиками. Дерево может иметь самые различные расцветки и естественные узоры. Встречаются образцы, отполированные до блеска, а другие – наоборот, шершавые и фактурные. И те, и другие модели пользуются неизменной популярностью, ведь деревянные столешницы для столов представлены в широкой ценовой палитре. Даже бюджетные образцы из недорогих пород дерева станут практичным украшением обеденной зоны.
К таким столешницам подходят ножки как из дерева, так и из других материалов – металла, пластика, камня. На фото представлен овальный стол из темного дерева, который наполняет столовую комнату аристократизмом и шармом.
Столешница из натурального мрамора – это показатель безупречного вкуса и высокого статуса хозяев. Подобные решения созданы для аристократичных интерьеров, в которых сплошь и рядом встречаются произведения искусства. Например, на фото можно заметить, как прямо над обеденным столом с мраморной столешницей свисает эффектная хрустальная люстра.
Мрамор – это абсолютно натуральный материал, которому свойственна оригинальная расцветка. Природные рисунки настолько уникальны, что сложно найти абсолютно одинаковые образцы. Кроме того, широкая гамма оттенков мрамора позволит подобрать столешницу из него для самых различных интерьеров.
Кроме привлекательности, данный материал отличается прочностью, долговечностью и простотой в уходе. Главным недостатком обеденных столов с мраморной столешницей является высокая цена.
Если ваши финансовые возможности пока не позволяют украсить столовую комнату мебелью из мрамора, то можно найти похожий стол по доступной цене. Речь идет о моделях со столешницами из искусственного камня.
На фото представлен именно такой вариант, который очень реалистично имитирует дорогой камень. Массивный стол не отягощает интерьер, поскольку выполнен в белом цвете. Столешница прямоугольной формы компактно размещена вдоль стены, что позволяет рационально использовать каждый сантиметр пространства.
Если вы предпочитаете блестящие столешницы, то выбирайте столы из полированного материала. Искусственный камень довольно хорошо поддается данной технологии. Но запомните – на блестящей столешницы будут более заметны загрязнения и царапины, так что нужно постоянно следить за ее внешним видом и чистотой.
Что касается цвета столешницы – то в этом вопросе нет никаких ограничений. Единственное необходимое условие, которые мы рекомендуем соблюдать – придерживаться гармонии стола со стилистикой комнаты, в которой он расположен.
Обеденный стол на фото имеет желтую столешницу. Это делает его невероятно позитивным и стильным. Столь яркие акценты в обеденной зоне способствуют отличному аппетиту и положительной атмосфере, что немаловажно во время принятия пищи.
Если вы предпочитаете наполнять дом мебелью более сдержанных оттенков, то выбирайте столы классического дизайна. Их столешницы имеют природные цвета, соответствующие используемым для производства материалам – определенным видам дерева или камня.
Отдельно хотелось бы выделить столешницы белого цвета. Такие образцы пользуются сегодня невероятной популярностью благодаря современному дизайну и универсальному сочетанию с интерьерами любого типа.
Для малогабаритных интерьеров станут настоящей находкой столы-трансформеры. В будни такая мебель займет совсем немного места, а при необходимости быстро преобразится в довольно вместительную.
На фото продемонстрирована подобная конструкция, которая меняет свои габариты благодаря практичной столешнице. Всего несколькими движениями вы сможете разложить ее и увеличить площадь обеденного стола вдвое.
Для настоящих эстетов дизайнеры подготовили особенные модели столешниц. Если вы хотите наполнить столовую комнату оригинальной мебелью, то стол с живыми растениями справится с этой задачей как нельзя лучше.
Столешница данной мебели выполнена из двух материалов – натурального дерева и стекла. Особенностью ее конструкции является наличие в центральной части спрятанных контейнеров, в которых произрастают цветы. Сквозь прозрачную часть столешницы с отверстиями можно увидеть живые ростки любимых растений.
Такое решение станет не только эффектным украшением столовой зоны, но и настоящим подарком всем любителям природы. Согласитесь, принимать пищу, находясь за подобным столом, будет особенно приятно. А все ваши гости придут в восторг, увидев столь необычный обеденный стол.
Рассказывая об особенностях и видах столешниц для обеденных столов не стоит забывать и о второй части данной мебели – ножках. Некрасивое или неустойчивое основание может испортить восприятие самой изысканной столешницы. И наоборот – лаконичный верх с искусно выполненными опорами сделает обеденный стол роскошным.
Обратите внимание на фото, которое наглядно демонстрирует значимую роль основания для стола. Самая простая столешница из прозрачного стекла смотрится невероятно красиво на деревянной опоре. Естественные переплетения природного материала превращает обеденный стол в произведение искусства.