Идеи столешниц для обеденных столов

Обеденный стол в каждой квартире – это не только необходимая мебель, но и особенное место для приема гостей. Вот почему выбор такого стола должен быть осознанным и правильным.

В наши дни разнообразие обеденных столов позволяет каждому подобрать оптимальный образец, который идеально впишется в интерьер квартиры. Лицом данной мебели можно назвать столешницу, об особенностях и видах которых пойдет речь в этой статье.

Столешницы могут быть разного размера. Он и определяет количество людей, которые будут размещаться за столом. Форма столешницы также диктует своеобразные правила и настроение: круглые, квадратные или прямоугольные столы по-разному изменяют пространство комнаты.

Предлагаем окунуться в мир столешниц, оценить достоинства и недостатки каждой модели, чтобы выбрать для обеденной зоны в своей квартире наиболее приемлемый вариант.