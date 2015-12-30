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Сервировка новогоднего стола

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Vallesusa 2014, gabel gabel Столовая комнатаАксессуары и декор
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Новый год – самый ожидаемый, яркий и семейный праздник, поэтому каждая хозяйка заранее планирует, что приготовить. Однако помимо составления списка кулинарных шедевров, каждый год решается один и тот же вопрос: каким должно быть оформление и сервировка новогоднего стола? Ведь нам всем хочется, чтобы в новогоднюю ночь все было необычно, красиво и чуточку волшебно.

Праздничные блюда станут еще вкуснее, атмосфера и настроение — еще лучше, а новогоднее меню однозначно вызовет восхищение, если у вашего стола будет прекрасная сервировка и удачно подобранные аксессуары.

Выбор цвета и стиля

Tischdekoration Weihnachten 2015, Hertie Hertie Домашнее хозяйство Аксессуары и декор Бумага Красный
Hertie

Hertie
Hertie
Hertie

Ключевыми в любой сервировке являются тематика, цветовая схема и детали. Декор новогоднего стола— не исключение. Предпочтительно, если оформление будет сочетаться с цветовой гаммой интерьера и остальным декором вашего дома. Скатерть может быть однотонной или иметь несколько гармонирующих друг с другом цветов. Красивые салфетки из такого же материала создадут базу для последующего декора.  

Праздничный сервиз

Winter Autumn 2014 , The Linen Works The Linen Works Столовая комната
The Linen Works

Winter Autumn 2014

The Linen Works
The Linen Works
The Linen Works

Столовые приборы и посуда должны соответствовать заявленному стилю и гармонировать с цветом скатерти. Для того, чтобы они подчеркивали изящный стиль, необязательно использовать яркие или узорчатые мотивы. Можете взять одноцветные салфетки, сложить их в необычную форму, перевязать яркими лентами или использовать декоративные держатели для салфеток с новогодним орнаментом. 

Безусловно, выбор праздничного сервиза — это дело вкуса каждой хозяйки, тем не менее, хороший белый фарфор может сочетаться с чем угодно. 

Пир на весь мир

RED TABLE..., Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Столовая комнатаПосуда и стекло
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

Новогодний стол — это всегда праздник вкуса, настоящее пиршество. Чтобы не подавать для каждого блюда новую тарелку, позаботьтесь о том, чтобы при сервировке вся посуда была расставлена в правильном порядке. Это не только функционально, но и придаст вашему столу ресторанный шик и праздничный лоск. В центр верхней тарелки можно положить салфетку, карточку с именем, маленький подарок-фигурку или свечу.

Праздничные элементы

Vallesusa 2014, gabel gabel Столовая комнатаАксессуары и декор
gabel

gabel
gabel
gabel

Декор новогоднего стола предполагает наличие большого числа необычных украшений: это могут быть яркие свечи, статуэтки, специальные композиции из игрушек и еловых веточек. Свечи — неотъемлемый атрибут любого праздника. Они великолепным образом украсят высокие подсвечники, вазы, а также композиции, которые в последнее время модно делать самому.

Свечи в домашнем стиле

Adventskranz Weihnachtskranz Wohnzimmer Dekoration, Stil Ikonen & Ladies Lounge Stil Ikonen & Ladies Lounge ГостинаяАксессуары и декорации ДПК Многоцветный
Stil Ikonen &amp; Ladies Lounge

Stil Ikonen & Ladies Lounge
Stil Ikonen &amp; Ladies Lounge
Stil Ikonen & Ladies Lounge

Обычные стаканы можно использовать не только для напитков, но и как рождественские подсвечники. Украсьте их цветной бумагой, трубочками корицы, шелковыми лентами или декоративным жгутом. Вместо стаканов подойдут обычные банки для варенья. Оригинально также смотрятся подсвечники, сделанные из льда.

Простое решение

Christmas Dinning Room, Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Столовая комната в эклектичном стиле
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

В новогоднюю ночь вместо привычной хвои и декора из шишек на столе могут красоваться экзотические цветы или вазы с фруктами. Если у вас нет опыта в подборе аксессуаров и оттенков для украшения стола, можете использовать традиционный вариант и декорировать стол при помощи белой скатерти, хрусталя, белоснежной посуды с аккуратным рисунком.С классическим стилем будут сочетаться элементы абсолютно любого цвета.

Праздничные композиции

Festliche Naturdekorationen zum Advent, DekoNatur DekoNatur ГостинаяАксессуары и декорации
DekoNatur

DekoNatur
DekoNatur
DekoNatur

В новогоднюю ночь в центр стола обычно ставят букет с несколькими хвойными ветками, украшенными серпантином и шарами, либо же кладут рождественский круг. Также незаменимым элементом этой композиции станут зажженные свечи. Если вам по душе быстрые и простые решения, наполните широкую вазу елочными шарами, шишками или мандаринами. По центру может разместиться компактный подсвечник или бокал. 

Как можно преобразить квартиру всего за неделю?
Мы желаем вам весёлого Рождества и счастливого Нового Года!

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