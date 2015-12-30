Новый год – самый ожидаемый, яркий и семейный праздник, поэтому каждая хозяйка заранее планирует, что приготовить. Однако помимо составления списка кулинарных шедевров, каждый год решается один и тот же вопрос: каким должно быть оформление и сервировка новогоднего стола? Ведь нам всем хочется, чтобы в новогоднюю ночь все было необычно, красиво и чуточку волшебно.
Праздничные блюда станут еще вкуснее, атмосфера и настроение — еще лучше, а новогоднее меню однозначно вызовет восхищение, если у вашего стола будет прекрасная сервировка и удачно подобранные аксессуары.
Ключевыми в любой сервировке являются тематика, цветовая схема и детали. Декор новогоднего стола— не исключение. Предпочтительно, если оформление будет сочетаться с цветовой гаммой интерьера и остальным декором вашего дома. Скатерть может быть однотонной или иметь несколько гармонирующих друг с другом цветов. Красивые салфетки из такого же материала создадут
базу для последующего декора.
Столовые приборы и посуда должны соответствовать заявленному стилю и гармонировать с цветом скатерти. Для того, чтобы они подчеркивали изящный стиль, необязательно использовать яркие или узорчатые мотивы. Можете взять одноцветные салфетки, сложить их в необычную форму, перевязать яркими лентами или использовать декоративные держатели для салфеток с новогодним орнаментом.
Безусловно, выбор праздничного сервиза — это дело вкуса каждой хозяйки, тем не менее, хороший белый фарфор может сочетаться с чем угодно.
Новогодний стол — это всегда праздник вкуса, настоящее пиршество. Чтобы не подавать для каждого блюда новую тарелку, позаботьтесь о том, чтобы при сервировке вся посуда была расставлена в правильном порядке. Это не только функционально, но и придаст вашему столу ресторанный шик и праздничный лоск. В центр верхней тарелки можно положить салфетку, карточку с именем, маленький подарок-фигурку или свечу.
Декор новогоднего стола предполагает наличие большого числа необычных украшений: это могут быть яркие свечи, статуэтки, специальные композиции из игрушек и еловых веточек. Свечи — неотъемлемый атрибут любого праздника. Они великолепным образом украсят высокие подсвечники, вазы, а также композиции, которые в последнее время модно делать самому.
домашнем стиле
Обычные стаканы можно использовать не только для напитков, но и как рождественские подсвечники. Украсьте их цветной бумагой, трубочками корицы, шелковыми лентами или декоративным жгутом. Вместо стаканов подойдут обычные банки для варенья. Оригинально также смотрятся подсвечники, сделанные из льда.
В новогоднюю ночь вместо привычной хвои и декора из шишек на столе могут красоваться экзотические цветы или вазы с фруктами. Если у вас нет опыта в подборе аксессуаров и оттенков для украшения стола, можете использовать традиционный вариант и декорировать стол при помощи белой скатерти, хрусталя, белоснежной посуды с аккуратным рисунком.С классическим стилем будут сочетаться элементы абсолютно любого цвета.
В новогоднюю ночь в центр стола обычно ставят букет с несколькими хвойными ветками, украшенными серпантином и шарами, либо же кладут рождественский круг. Также незаменимым элементом этой композиции станут зажженные свечи. Если вам по душе быстрые и простые решения, наполните широкую вазу елочными шарами, шишками или мандаринами. По центру может разместиться компактный подсвечник или бокал.