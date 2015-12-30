Новый год – самый ожидаемый, яркий и семейный праздник, поэтому каждая хозяйка заранее планирует, что приготовить. Однако помимо составления списка кулинарных шедевров, каждый год решается один и тот же вопрос: каким должно быть оформление и сервировка новогоднего стола? Ведь нам всем хочется, чтобы в новогоднюю ночь все было необычно, красиво и чуточку волшебно.

Праздничные блюда станут еще вкуснее, атмосфера и настроение — еще лучше, а новогоднее меню однозначно вызовет восхищение, если у вашего стола будет прекрасная сервировка и удачно подобранные аксессуары.