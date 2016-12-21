Быстрые изменения для вашей ванной комнаты

Ванная комната в каждой квартире – островок релакса и приятного времяпрепровождения. Утренний душ способен быстро приободрить, подарив заряд свежести на целый день, а расслабляющая вечерняя ванная успокоит и заставит забыть обо всех стрессах и проблемах.
Вот почему атмосфера в ванной комнате должна быть располагающей, а дизайн – продуманным до мелочей. Даже если у вас совершенно не хватает времени на полноценный и фундаментальный ремонт, можно преобразить ванную довольно быстро и бюджетно. Каким образом? Читайте далее.
Традиционная шторка для душа – это практичный и красивый аксессуар для ванной комнаты. Повесив ее на потолочные или настенные карнизы, вы моментально измените характер пространства, разделив его на зоны. Кроме того, шторка служит для надежной защиты ванной комнаты от многочисленных брызг, которые возникают во время принятии душа.
Данный аксессуар представлен широким ассортиментом видов, расцветок, материалов. Выбирайте то, что больше всего вам понравится и подойдет к стилистике комнаты – однотонную модель, шторку с графическим рисунком или абстракцией.
На фото ванную комнату украшает лаконичная белая шторка, вальяжно свисающая с потолка. Поскольку дизайн комнаты переполнен различными предметами яркой окраски с пестрым рисунком, такая шторка прекрасно уравновешивает характер помещения и гармонично вписывается в атмосферу ванной комнаты.
Качественный текстиль в ванной комнате подарит вам приятные ощущения и быстро оживит атмосферу. Речь идет о полотенцах.
Подбирая их, нужно учитывать цветовую гамму помещения. Традиционные белые образцы привнесут в ванную расслабляющую атмосферу отеля, подчеркнут ее чистоту и окутают свежестью. Но учтите, что полотенца такого цвета придется менять наиболее часто, поскольку они довольно быстро теряют презентабельный внешний вид.
Для стильной ванной, выполненной в одном цвете, подойдут полотенца с пестрым рисунком. Они освежат ее дизайн и станут дополнительным декором.
Что касается комнаты с темными стенами, пример которой вы видите на фото, то для нее стоит приобрести полотенца яркого цвета. Такие аксессуары акцентируют внимание на себе и подчеркнут аристократичность дизайна ванной. Обратите внимание, как полотенце насыщенного оттенка гармонирует с ковриком и цветущей орхидеей.
Ничто так не преображает помещение, как уникальные аксессуары. Современные дизайнеры не устают радовать нас изящными новинками, создавая потрясающие предметы. Вы только взгляните на этот эффектный держатель для полотенец, напоминающий руку! Это вам не скучные крючки и полочки, которые есть в каждой ванной комнате.
Такой уникальный полотенцедержатель, дополнительно к своей основной функции, может быть своеобразным блюдом, где удобно размещать дольку любимого фрукта или сладости, чтобы принятие водных процедур дополнить приятными вкусовыми эффектами.
Конечно, такой смелый аксессуар придется по вкусу не каждому. Если вы предпочитаете что-то более традиционное в ванной комнате – выбирайте держатель для полотенец сдержанного дизайна.
Чтобы быстро изменить дизайн ванной комнаты, купите красивый коврик на пол. Многие ошибочно полагают, что данному аксессуару не место в помещении с повышенной влажностью, но это не так. Современные модели ковровых покрытий обладают отличными влагостойкими свойствами и подойдут для комнат названного типа.
Какой ковер выбрать? Все зависит от вашего вкуса, финансовых возможностей и стилистики комнаты. Что касается размера и формы, то в этом вопросе тоже существуют различные варианты. Чаще всего в данных комнатах встречаются небольшие круглые и прямоугольные ковры, которые располагаются в центре помещения или возле ванной.
Обратите внимание на ковровое изделие на фото. Яркий ковер с графическим рисунком стилизован под старину. Подобными моделями украшали дома наши бабушки и дедушки, а сегодня такой ковер станет красивым и теплым декором для самой современной ванной комнаты.
Для ванных комнат с окном существует еще один метод быстрого преображения – новые шторы. Самое трудное при этом – определиться с выбором последних.
Как правило, в помещениях с небольшой квадратурой встречаются лаконичные модели оконных украшений, такие как вертикальные и горизонтальные жалюзи, римские шторы или же практичные ролеты.
Для ванных комнат в рустикальном или прованском стиле подойдут стильные занавески с цветочным принтом, декорированы рюшами или присобраны по краям.
Длинные массивные гардины и шторы из плотного материала будут уместными в комнатах классического дизайна, размер которых позволяет украшать окна подобными аксессуарами.
На фото представлен простой и удобный образец римских штор, оттенок которых перекликается с остальными предметами в комнате, что делает дизайн ванной целостным и гармоничным.
Чтобы в вашей ванной комнате всегда была не только чистота, но и порядок, рекомендуем обзавестись вместительными аксессуарами для хранения. Речь идет о различных корзинах для белья, флаконах для жидкостей, коробочках и емкостях для необходимых мелочей. Комбинируя подобные предметы, можно придать ванной комнате особый характер и сделать ее дизайн неповторимым.
Особенно красиво в интерьере смотрятся изделия, для производства которых использовались натуральные материалы – дерево, лоза, плотный текстиль. Они не только привнесут в ванную частичку природы, но и позволят предметам внутри них хорошо проветриваться. Единственная опасность для таких аксессуаров – повышенная влажность. Но проблем удастся избежать, если не допускать прямого контакта воды с поверхностью подобных предметов.
Любите заниматься хейд-мейдом? Тогда попробуйте смастерить что-то своими руками. Уверяем, что практичные украшения собственного производства оценят все ваши друзья и знакомые.
В ванной комнате сложно обойтись без зеркала. Мы вам этого и не предлагаем, а наоборот – советуем сделать такой аксессуар главным акцентом в дизайне. Поместив на стене новое зеркало, вы моментально преобразите свою ванную комнату без лишних затрат и усилий.
Чтобы выбрать подходящую модель, стоит ознакомиться с основными видами зеркал. Их различают по размеру, форме, наличию или отсутствию рамок и спицифике последних. Особенно красиво в интерьере смотрятся зеркала с подсветкой. Именно такой вариант представлен на фото.
Не знаете, как быстро изменить дизайн ванной комнаты? Если ваши стены украшает керамическая плитка, можно ее декорировать с помощью специальных наклеек. Этот метод позволит вдохнуть в покрытие новую жизнь, ведь замена плитки – это дело пыльное, затратное и довольно дорогое.
Наклейки могут быть самой разнообразной тематики, цветов, размеров. Главное – они должны быть контрастными по отношению к самой плитке, чтобы выгодно на ней выделяться. Данные украшения очень просто клеить и так же легко удалять с поверхности, поэтому не стоит опасаться следов их присутствия.
На фото яркие наклейки украшают отдельные элементы белой плитки. Любуясь результатом такого творческого подхода, невольно вспоминаешь фразу:
Все гениальное – просто!
Ничто так не украшает помещение, как живые цветы. И если букеты в вазе очень быстро вянут, то растения в горшках будут радовать вас не один год.
Для того, чтобы быстро изменить свою ванную комнату, достаточно разместить там хотя бы один цветочный горшок. Сочное пятно ярко-зеленого цвета молниеносно оживит атмосферу комнаты и наполнит ее кислородом.
Особенно красиво в ванной смотрятся тропические растения. Они интенсивно растут, ведь теплая и влажная среда – это именно то, что им нужно.