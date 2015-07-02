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Идиллия в скандинавском стиле

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
WELLTON PARK 2013, Горбунова Ольга Горбунова Ольга Ванная комната в скандинавском стиле
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Поклонники барокко, классики и ар-деко нередко свысока смотрят на скандинавский стиль. Им кажется, что он лишен романтизма и обаяния, слишком прост и слишком сконцентрирован на функциональности, а посему выглядит скучно и дешево. В защиту этого скромного, но очень незаурядного направления в дизайне, публикуем  проект, выполненный дизайнером Ольгой Горбуновой, который отличают нестандартный подход к планировке, оформлению и декорированию пространства.

Натуральные материалы и мебель из благородных пород

WELLTON PARK 2013, Горбунова Ольга Горбунова Ольга Столовая комната в скандинавском стиле
Горбунова Ольга

WELLTON PARK 2013

Горбунова Ольга
Горбунова Ольга
Горбунова Ольга

В скандинавском интерьере нет места холодному минимализму, как раз наоборот, рожденный в холодных странах, он стремится защитить и обогреть жителей. Поэтому типичная цветовая гамма состоит из оттенков, ассоциирующихся с гармонией и спокойствием – светло-голубой, светло-серый, приглушенные тона желтого и красного цветов. Мебель изготавливается из светлых пород деревьев (бук, береза, сосна, ель), а для ее обивки применяют текстиль, хлопок, иногда лен. 

Проект совмещения гостиной и кухни в этой квартире выглядит очень эффектно. На месте стены, разделяющей две комнаты, разместились барный столик со стороны кухни и уютный диван со стороны комнаты, над  ними – несколько ниш, образующих оригинальную архитектурную композицию.

Уютная кухня

WELLTON PARK 2013, Горбунова Ольга Горбунова Ольга Кухня в скандинавском стиле
Горбунова Ольга

WELLTON PARK 2013

Горбунова Ольга
Горбунова Ольга
Горбунова Ольга

Глянцевый фасад кухонного гарнитура принимает на себя прорывающиеся сквозь окна яркие лучи солнца. Узкие полочки для винных бутылок – необычная и очень привлекательная деталь. Кажется, в этой просторной и светлой квартире живут люди, которые любят и умеют правильно отдыхать.

Рабочий кабинет

WELLTON PARK 2013, Горбунова Ольга Горбунова Ольга Рабочий кабинет в скандинавском стиле
Горбунова Ольга

WELLTON PARK 2013

Горбунова Ольга
Горбунова Ольга
Горбунова Ольга

Но не отдыхом единым жив человек, иногда надо и поработать.  Дизайнер позаботилась о том, чтобы в квартире были созданы все условия для сконцентрированного и плодотворного труда. Расстановка мебели и цветовая гамма в рабочем кабинете во многом схожи с гостиной. Предметы мебели расставлены по периметру комнаты, стол расположен в лучше всего освещенной части комнаты, небольшая домашняя библиотека поместилась на нескольких полках, встроенных в стеновую нишу, что позволило существенно сэкономить пространство.

Спальная комната

WELLTON PARK 2013, Горбунова Ольга Горбунова Ольга Спальня в скандинавском стиле
Горбунова Ольга

WELLTON PARK 2013

Горбунова Ольга
Горбунова Ольга
Горбунова Ольга

Оформление спальни имеет мало общего со скандинавским стилем, это скорее современная классика. Широкие окна и высокие зеркала у изголовья кровати визуально расширяют пространство, а благодаря цветовой комбинации, составленной из оттенков бежевого и коричневого, комната выглядит элегантно и изысканно. Особый шик спальни – сделанные на заказ дубовые подоконники, декорированные эргономичными подушками.

Ванная комната

WELLTON PARK 2013, Горбунова Ольга Горбунова Ольга Ванная комната в скандинавском стиле
Горбунова Ольга

WELLTON PARK 2013

Горбунова Ольга
Горбунова Ольга
Горбунова Ольга

Ванная выглядит невероятно стильно и дорого. В интерьере использована мебель фабрики Rifra и сантехника Hansgrohe. Современный и роскошный интерьер дополняют стеклянные ниши, которые являются не только украшением комнаты, но практичным дизайнерским решением.

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