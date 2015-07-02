Идиллия в скандинавском стиле

Поклонники барокко, классики и ар-деко нередко свысока смотрят на скандинавский стиль. Им кажется, что он лишен романтизма и обаяния, слишком прост и слишком сконцентрирован на функциональности, а посему выглядит скучно и дешево. В защиту этого скромного, но очень незаурядного направления в дизайне, публикуем проект, выполненный дизайнером Ольгой Горбуновой, который отличают нестандартный подход к планировке, оформлению и декорированию пространства.
В скандинавском интерьере нет места холодному минимализму, как раз наоборот, рожденный в холодных странах, он стремится защитить и обогреть жителей. Поэтому типичная цветовая гамма состоит из оттенков, ассоциирующихся с гармонией и спокойствием – светло-голубой, светло-серый, приглушенные тона желтого и красного цветов. Мебель изготавливается из светлых пород деревьев (бук, береза, сосна, ель), а для ее обивки применяют текстиль, хлопок, иногда лен.
Проект совмещения гостиной и кухни в этой квартире выглядит очень эффектно. На месте стены, разделяющей две комнаты, разместились барный столик со стороны кухни и уютный диван со стороны комнаты, над ними – несколько ниш, образующих оригинальную архитектурную композицию.
Глянцевый фасад кухонного гарнитура принимает на себя прорывающиеся сквозь окна яркие лучи солнца. Узкие полочки для винных бутылок – необычная и очень привлекательная деталь. Кажется, в этой просторной и светлой квартире живут люди, которые любят и умеют правильно отдыхать.
Но не отдыхом единым жив человек, иногда надо и поработать. Дизайнер позаботилась о том, чтобы в квартире были созданы все условия для сконцентрированного и плодотворного труда. Расстановка мебели и цветовая гамма в рабочем кабинете во многом схожи с гостиной. Предметы мебели расставлены по периметру комнаты, стол расположен в лучше всего освещенной части комнаты, небольшая домашняя библиотека поместилась на нескольких полках, встроенных в стеновую нишу, что позволило существенно сэкономить пространство.
Оформление спальни имеет мало общего со скандинавским стилем, это скорее современная классика. Широкие окна и высокие зеркала у изголовья кровати визуально расширяют пространство, а благодаря цветовой комбинации, составленной из оттенков бежевого и коричневого, комната выглядит элегантно и изысканно. Особый шик спальни – сделанные на заказ дубовые подоконники, декорированные эргономичными подушками.
Ванная выглядит невероятно стильно и дорого. В интерьере использована мебель фабрики Rifra и сантехника Hansgrohe. Современный и роскошный интерьер дополняют стеклянные ниши, которые являются не только украшением комнаты, но практичным дизайнерским решением.