Идиллия в скандинавском стиле

В скандинавском интерьере нет места холодному минимализму, как раз наоборот, рожденный в холодных странах, он стремится защитить и обогреть жителей. Поэтому типичная цветовая гамма состоит из оттенков, ассоциирующихся с гармонией и спокойствием – светло-голубой, светло-серый, приглушенные тона желтого и красного цветов. Мебель изготавливается из светлых пород деревьев (бук, береза, сосна, ель), а для ее обивки применяют текстиль, хлопок, иногда лен.

Проект совмещения гостиной и кухни в этой квартире выглядит очень эффектно. На месте стены, разделяющей две комнаты, разместились барный столик со стороны кухни и уютный диван со стороны комнаты, над ними – несколько ниш, образующих оригинальную архитектурную композицию.