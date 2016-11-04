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Умный дом

Перла Вереника Перла Вереника
Raum & Licht-Design, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller Гостиная в стиле модерн
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Микропроцессор – незаметная и незаменимая часть каждой новинки современной бытовой техники и электроники, компьютерный разум, управляющий незримо и надежно. В любом даже самом простом бытовом приборе можно найти программируемую часть, что помогает делать наш быт значительно комфортнее. Кроме того, все эти частички компьютерного разума могут соединяться вместе как пазлы в единую картину, образую новую реальность быта в виде  умного дома.

Умный способ домашней автоматизации – узнайте как

Комфортный Умный Дом, Art-In Art-In Гостиная в стиле модерн
Art-In

Комфортный Умный Дом

Art-In
Art-In
Art-In

Важная особенность системы  ’умный дом’ – сочетание автоматизации процессов в доме и саморегуляции. В идеале все приборы в доме должны гибко определять потребности человека и подстраивать обстановку под его ритм жизни: утром  за десять минут до сигнала будильника включается система теплого пола возле кровати и в ванной комнате, в смартфон загружается информация о пробках на вашем пути на работу и строится оптимальный маршрут объезда, включается кофеварка и готовит ваш любимый рецепт ароматного кофе. 

Что такое умный дом

Умный дом в сердце столицы Art-In Гостиная в стиле модерн
Art-In

Умный дом в сердце столицы

Art-In
Art-In
Art-In

Идея умного дома появилась еще в 70-х годах прошлого века на основе разработок американского Института интеллектуального здания. Тогда же была сформулирована основная задача для разработчиков таких систем – настроить технику на максимально точное распознавание бытовых ситуаций в доме и научить приборы своевременно и правильно реагировать на них.

Чаще всего в систему умный дом объединяют системы:

- приборы охранно-пожарной сигнализации, элементов доступа к объекту;

- контроль газоснабжения и отопления;

- оборудование вентиляции и кондиционирования;

- устройства контроля водоснабжения;

- контроллеры электроснабжения;

-  домашнюю технику и другие приборы (метеоконтроль, домашний кинотеатр, спутниковое телевидение, интернет и т.д.)

Умное освещение для вашего дома

Raum & Licht-Design, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller Гостиная в стиле модерн
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

Система освещения в умном доме подстраивается под ритм жизни хозяев, создаются комфортные сценарии работы светильников для разной погоды, времени суток и ситуаций. Это помогает существенно сократить расход электроэнергии, но сделать это еще и увеличив уровень комфортного проживания, а не методами бездумной экономии всего без разбору. В современных системах работают датчики, отслеживающие движения человека,  в темноте плавно включается свет когда вы входите в комнату. 

Система ОВК и термостаты

Комфортный Умный Дом, Art-In Art-In Гостиная в стиле модерн
Art-In

Комфортный Умный Дом

Art-In
Art-In
Art-In

Комфортный микроклимат в доме – вопрос сложный и сугубо индивидуальный. Система отопления, вентилирования и кондиционирования в комплекте с разнообразными датчиками помогает тонко настроить и далее поддерживать комфортный именно для вас уровень температуры, свежести и влажности воздуха в доме. Умная система сама балансирует заданные параметры с изменениями в окружающей среде, понимает когда какой сценарий микроклимата нужно включать и как его регулировать.

Аудио и визуальные устройства

Умный дом в сердце столицы Art-In Спальня в стиле модерн
Art-In

Умный дом в сердце столицы

Art-In
Art-In
Art-In

Мультимедийные системы умного дома – уже не разрозненные ящики, да еще каждый со своим пультом. Все они объединены в единое медиа-пространства для комфортного отдыха и работы в доме, все связаны друг с другом и с Интернетом. 

Системы затенения в умном доме

Lamellenvorhänge, Rollomeister Rollomeister Окна и двериШторы и драпировка Розовый
Rollomeister

Rollomeister
Rollomeister
Rollomeister

Умный дом поможет вам проснуться в хорошем настроении – откроет сам шторы навстречу утренним лучам, защитит комнату от жары даже если вас нет дома, прикрыв жалюзи на окнах солнечной стороны. Все это возможно благодаря механизмам поворота жалюзи, движения штор и их автоматизированной системы управления в умном доме.

Интеллектуальные системы безопасности

Haus Stahl, Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG Сад в стиле модерн
Gira, Giersiepen GmbH &amp; Co. KG

Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG
Gira, Giersiepen GmbH &amp; Co. KG
Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG

Важным компонентом умного дома является его безопасность. За это отвечает блок интеллектуальной системы безопасности. Двери и окна могут быть заблокированы дополнительными запорными устройствами, при попытке взлома замка злоумышленник может быть окрашен специальной не смывающейся краской, которая не позволит ему затеряться среди людей, сигнализация самостоятельно оповестит и вас,  и правоохранительные органы, одновременно передав не только текстовое, но и видеосообщение.

Красивые и оригинальные решения для хранения обуви
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