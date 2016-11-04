Идея умного дома появилась еще в 70-х годах прошлого века на основе разработок американского Института интеллектуального здания. Тогда же была сформулирована основная задача для разработчиков таких систем – настроить технику на максимально точное распознавание бытовых ситуаций в доме и научить приборы своевременно и правильно реагировать на них.

Чаще всего в систему умный дом объединяют системы:

- приборы охранно-пожарной сигнализации, элементов доступа к объекту;

- контроль газоснабжения и отопления;

- оборудование вентиляции и кондиционирования;

- устройства контроля водоснабжения;

- контроллеры электроснабжения;

- домашнюю технику и другие приборы (метеоконтроль, домашний кинотеатр, спутниковое телевидение, интернет и т.д.)