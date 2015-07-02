Идеи для маленькой кухни

При неправильном оформлении маленькая кухня может создать массу неудобств. Вроде бы стараешься разместить на ней как можно меньше мебели, экономишь каждый сантиметр, а все равно остается гнетущее ощущение, что все старания напрасны – ничего не помещается и перемещаться по кухне не становится удобнее.

На самом деле, арсенал дизайнерских методов по растягиванию пространства невероятно широк. В этой Книге идей мы собрали несколько простых и полезных советов по оформлению маленькой кухни, в которой каждый сможет найти что-то полезное для себя.