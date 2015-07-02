Идеи для маленькой кухни

При неправильном оформлении маленькая кухня может создать массу неудобств. Вроде бы стараешься разместить на ней как можно меньше мебели, экономишь каждый сантиметр, а все равно остается гнетущее ощущение, что все старания напрасны – ничего не помещается и перемещаться по кухне не становится удобнее.
На самом деле, арсенал дизайнерских методов по
растягиванию пространства невероятно широк. В этой Книге идей мы собрали несколько простых и полезных советов по оформлению маленькой кухни, в которой каждый сможет найти что-то полезное для себя.
В лесу
Начнем с самого дорогостоящего способа увеличить пространство кухни – перепланировки. Обладатели маленьких кухонь нередко сносят межкомнатную дверь, ведущую из кухни в коридор, получая таким образом парочку дополнительных квадратных метров.
В каких случаях стоит решаться на перепланировку? Чтобы получить разрешение на снесение не несущих стен, необходимо пройти множество инстанций, найти подходящих специалистов и выложить немалую сумму денег. Поэтому на столь радикальные меры стоит идти если кухня у вас не просто маленькая, а крошечная. Убрав стену из коридора или гостиной, вы выиграете дополнительную площадь, в которой можно организовать столовую или нишу, в которой смогут поместиться несколько предметов мебели.
На маленькой кухне должно обязательно быть много света, поэтому для нее отлично подойдут панорамные окна. Если на данный момент у вас нет возможности изменить высоту окон, постарайтесь организовать на кухне многоуровневое освещение – точечные светильники в рабочей зоне и большая люстра над обеденным столом.
Одежка для стен чрезвычайно важна для создания иллюзии большой и просторной кухни. Избегайте слишком ярких цветов, лучше всего покрасить стены в приглушенные оттенки или попросту оставить их белыми. Для разнообразия одну из стен можно покрыть грифельной краской, чтобы все члены семьи смогли проявить свою креативность.
В современных домах можно без особых затруднений осуществить перенос коммуникаций, что позволяет установить плиту, вытяжку и раковину в той части кухни, в которой вам хотелось бы их видеть. Популярный способ сэкономить место – расположить рабочую зону у окна, как это сделали питерские дизайнеры из студии интерьерного декора Prostranstvo.
Несмотря на многочисленные преимущества вышеописанного способа, есть у него и свои недостатки, главный из которых заключается в том, что вода из раковины будет забрызгивать окна. Если такой расклад вещей для вас не подходит, можно просто организовать у окна нечто вроде домашнего офиса. В перерывах между работой можно любоваться видом на улицу, а если возникло желание перекусить, стоит лишь протянуть руку к рядом стоящему холодильнику.
Шуваловскийг. Москва
Обладателям маленьких кухонь стоит особое внимание обратить на встраиваемое оборудование, которое не только удобно в использовании, но и позволяет существенно сэкономить место. При подборе мебели присмотритесь к духовым шкафам и встраиваемым холодильникам.
Наилучшим решением для маленькой кухни будет мебель сделанная по индивидуальному заказу. Профессиональный дизайнер-консультант, специализирующийся на дизайне кухни, поможет подобрать вам подходящую по размерам и техническим особенностям мебель.
Но если вы пока не рассматриваете вариант с обращением к специалисту, а планируете выбирать мебель самостоятельно, не забывайте эти несколько простых правил – мебельный ансамбль должен состоять из минимального количества элементов, при этом желательно, чтобы кухонные шкафы были высокими, но не слишком глубокими.
Не забывайте и про такие немаловажные для маленькой кухни предметы, как выдвигающаяся столешница, модульный диван, откидные столы и рейлинги.
При выборе штор присматривайтесь к полупрозрачным занавескам и избегайте штор с большими оборками или крупным рисунком. Если выбранный стиль оформления позволяет, можно, вместо классических, повесить рулонные шторы или жалюзи.
Подробнее о нюансах, которые необходимо учитывать при выборе занавесок, вы сможете прочесть в статье ’Как правильно выбрать шторы’.