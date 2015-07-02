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Идеи для маленькой кухни

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Студия в Микрогороде "В лесу", Студия Анастасии Бархатовой Студия Анастасии Бархатовой Кухня в стиле лофт
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При неправильном оформлении маленькая кухня может создать массу неудобств. Вроде бы стараешься разместить на ней как можно меньше мебели, экономишь каждый сантиметр, а все равно остается гнетущее ощущение, что все старания напрасны – ничего не помещается и перемещаться по кухне не становится удобнее. 

На самом деле, арсенал дизайнерских методов по растягиванию пространства невероятно широк. В этой Книге идей мы собрали несколько простых и полезных советов по оформлению маленькой кухни, в которой каждый сможет найти что-то полезное для себя.

Перепланировка

Студия в Микрогороде "В лесу", Студия Анастасии Бархатовой Студия Анастасии Бархатовой Кухня в стиле лофт
Студия Анастасии Бархатовой

Студия в Микрогороде В лесу

Студия Анастасии Бархатовой
Студия Анастасии Бархатовой
Студия Анастасии Бархатовой

Начнем с самого дорогостоящего способа увеличить пространство кухни – перепланировки. Обладатели маленьких кухонь нередко сносят межкомнатную дверь, ведущую из кухни в коридор, получая таким образом парочку дополнительных квадратных метров. 

В каких случаях стоит решаться на перепланировку? Чтобы получить разрешение на снесение не несущих стен, необходимо пройти множество инстанций, найти подходящих специалистов и выложить немалую сумму денег. Поэтому на столь радикальные меры стоит идти если кухня у вас не просто маленькая, а крошечная. Убрав стену из коридора или гостиной, вы выиграете дополнительную площадь, в которой можно организовать столовую или нишу, в которой смогут поместиться несколько предметов мебели.

Как можно больше света

homify Кухня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

На маленькой кухне должно обязательно быть много света, поэтому для нее отлично подойдут панорамные окна. Если на данный момент у вас нет возможности изменить высоту окон, постарайтесь организовать на кухне многоуровневое освещение – точечные светильники в рабочей зоне и большая люстра над обеденным столом.

Отделочные материалы

Кухонная зона в апартаментах в стиле лофт IdeasMarket Кухня в скандинавском стиле
IdeasMarket

Кухонная зона в апартаментах в стиле лофт

IdeasMarket
IdeasMarket
IdeasMarket

Одежка для стен чрезвычайно важна для создания иллюзии большой и просторной кухни. Избегайте слишком ярких цветов, лучше всего покрасить стены в приглушенные оттенки или попросту оставить их белыми. Для разнообразия одну из стен можно покрыть грифельной краской, чтобы все члены семьи смогли проявить свою креативность.

Рабочая зона на подоконнике

Современная квартира, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Кухня в стиле минимализм
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

Современная квартира

Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

В современных домах можно без особых затруднений осуществить перенос коммуникаций, что позволяет установить плиту, вытяжку и раковину в той части кухни, в которой вам хотелось бы их видеть. Популярный способ сэкономить место – расположить рабочую зону у окна, как это сделали питерские дизайнеры из студии интерьерного декора Prostranstvo.

Рабочий кабинет на подоконнике

Льняное утро, radades radades Кухня в скандинавском стиле
radades

Льняное утро

radades
radades
radades

Несмотря на многочисленные преимущества вышеописанного способа, есть у него и свои недостатки, главный из которых заключается в том, что вода из раковины будет забрызгивать окна. Если такой расклад вещей для вас не подходит, можно просто организовать у окна нечто вроде домашнего офиса. В перерывах между работой можно любоваться видом на улицу, а если возникло желание перекусить, стоит лишь протянуть руку к рядом стоящему холодильнику.

Встраиваемое оборудование

Дизайн интерьера кухни в ЖК "Шуваловский" г. Москва Архитектурное Бюро 'Капитель' Кухня в классическом стиле
Архитектурное Бюро <q>Капитель</q>

Дизайн интерьера кухни в ЖК Шуваловский г. Москва

Архитектурное Бюро "Капитель"
Архитектурное Бюро <q>Капитель</q>
Архитектурное Бюро "Капитель"

Обладателям маленьких кухонь стоит особое внимание обратить на встраиваемое оборудование, которое не только удобно в использовании, но и позволяет существенно сэкономить место. При подборе мебели присмотритесь к духовым шкафам и встраиваемым холодильникам.

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Подбираем мебель для маленькой кухни

Яркие мечты, RogovStudio RogovStudio Кухня в стиле минимализм
RogovStudio

Яркие мечты

RogovStudio
RogovStudio
RogovStudio

Наилучшим решением для маленькой кухни будет мебель сделанная по индивидуальному заказу. Профессиональный дизайнер-консультант, специализирующийся на дизайне кухни, поможет подобрать вам подходящую по размерам и техническим особенностям  мебель.

Но если вы пока не рассматриваете вариант с обращением к специалисту, а планируете выбирать мебель самостоятельно, не забывайте эти несколько простых правил – мебельный ансамбль должен состоять из минимального количества элементов, при этом желательно, чтобы кухонные шкафы были высокими, но не слишком глубокими.

 Не забывайте и про такие немаловажные для маленькой кухни предметы, как выдвигающаяся столешница, модульный диван, откидные столы и рейлинги.

Шторы

ПРАВИЛА РАЗВИТИЯ 2.0: Л-СИСТЕМЫ, DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS Кухня в стиле минимализм
DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS

ПРАВИЛА РАЗВИТИЯ 2.0: Л-СИСТЕМЫ

DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS
DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS
DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS

При выборе штор присматривайтесь к полупрозрачным занавескам и избегайте штор с большими оборками или крупным рисунком. Если выбранный стиль оформления позволяет, можно, вместо классических, повесить рулонные шторы или жалюзи. 

Подробнее о нюансах, которые необходимо учитывать при выборе занавесок, вы сможете прочесть в статье ’Как правильно выбрать шторы’.

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