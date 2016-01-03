7 вариантов ограждения душевой зоны

Сложно представить современную ванную комнату без душа. Подобные конструкции встречаются даже в самых малогабаритных помещениях, поскольку они пользуются неизменной популярностью.

Для комфортного принятия душа существует целый ряд приспособлений, которые закрывают его от посторонних взглядов. Раньше эту роль выполняли самые простые шторки, а сегодня в ванной можно увидеть сложные конструкции в виде душевых кабин, которые поражают воображение своей красотой и монументальностью. Выбирать подходящий вариант для своей ванной, конечно, вам, но для принятия взвешенного решения стоит ознакомится с возможными способами ограждения душевой зоны.

Главным критерием такого выбора, кроме гармоничного сочетания душевого пространства со стилистикой ванной комнаты, должен стать ваш личный комфорт и вкусовые предпочтения.