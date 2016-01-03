7 вариантов ограждения душевой зоны

Сложно представить современную ванную комнату без душа. Подобные конструкции встречаются даже в самых малогабаритных помещениях, поскольку они пользуются неизменной популярностью.
Для комфортного принятия душа существует целый ряд приспособлений, которые закрывают его от посторонних взглядов. Раньше эту роль выполняли самые простые шторки, а сегодня в ванной можно увидеть сложные конструкции в виде душевых кабин, которые поражают воображение своей красотой и монументальностью. Выбирать подходящий вариант для своей ванной, конечно, вам, но для принятия взвешенного решения стоит ознакомится с возможными способами ограждения душевой зоны.
Главным критерием такого выбора, кроме гармоничного сочетания душевого пространства со стилистикой ванной комнаты, должен стать ваш личный комфорт и вкусовые предпочтения.
Обратите внимание на следующий образец душевого ограждения, представленный на фото. Он изготовлен из изящного стекла с витиеватыми виниловыми вставками. Подобное решение преображает пространство ванной комнаты до неузнаваемости, наполняя его изяществом и шиком.
Стекло по праву считается одним из самых презентабельных материалов. Благодаря отменным физическим и эстетическим характеристикам, его активно используют в ванных комнатах. Но имейте в виду – уединится за подобным ограждением вам не удастся.
Если вы решили установить в душе такие дверцы, сразу же вооружитесь специальными средствами по уходу за подобными поверхностями. Дело в том, что на стекле хорошо заметны малейшие загрязнения и известковый налет, которого не удастся избежать, учитывая характеристики водопроводной воды в нашем регионе.
Традиционным методом ограждения душевой зоны в ванной комнате является шторка. Чаще всего она применяется в том случае, когда душ расположен непосредственно над ванной, а не отдельно.
С ее помощью можно не только эффектно декорировать пространство комнаты, но и отделить область для принятия водных процедур от остального пространства в ванной. Шторки выполняют еще одну практичную роль, а именно – защищают комнату от брызг во время принятия душа. Такое устройство позволит вам уединится и особенно понравится собственникам квартир с совмещенным санузлом.
Данный аксессуар сегодня производится из различных материалов, стойких к воздействию влаги и чистящих средств. Это полиэтилен, полиэстер, винил, а также ткани со специальной влагостойкой пропиткой.
Обилие расцветок шторок для душа поразит ваше воображение. Самые необычные рисунки и цвета позволят выбрать удачное решение для ванной комнаты любого дизайна. На фото представлен изящный образец шторки для душа, который имеет цветочный принт, выполненный в пастельной гамме. Рисунок изделия идеально сочетается с оформлением центральной стены, что делает шторку полноправным элементом декора ванной комнаты.
Пластик можно с уверенностью назвать наиболее популярным материалом в наши дни. Его можно встретить повсеместно, в том числе – и в ванной комнате.
Лаконичные экраны из прозрачного пластика – это доступный и стильный способ оградить душевую зону. Чаще всего подобные конструкции применяются в душевых кабинах, что и показано на фото. Несколько пластиковых элементов закреплены на полукруглых каркасах, по периметру которых они двигаются.
Такой подход выглядит современно и является довольно удобным. Пластиковый экран надежно защитит ванную от брызг, которые возникают во время принятия душа. После водных процедур можно распахнуть дверцы душевой кабины, чтобы все ее составляющие элементы хорошенько просохли.
К недостаткам данного вида душевого ограждения можно отнести недолговечность пластиковых конструкций, а также быструю потерю первоначальных эстетических характеристик. Чтобы предотвратить названные проблемы, рекомендуем тщательно следить за чистотой экранов из пластика, а также пользоваться ними бережно и аккуратно.
Еще один вариант закрытия душевой зоны с использованием стекла, но уже – безо всяческих вставок. Традиционные стеклянные двери – это стильно и практично. Дизайнеры часто применяют подобные конструкции в маленьких ванных комнатах, чтобы зрительно увеличить пространство. Другие методы достижения этого вы найдете в Книге идей
Дельные советы для того, чтобы ванная выглядела больше.
Существует несколько вариантов установки стеклянных дверей для душа:
1) раздвижные модели – они показаны на фото; такие двери позволяют экономно использовать пространство комнаты;
2) распашные двери – стандартный метод открытия с использованием ручки; требуют места, для полного открытия и бережного обращения;
3) стеклянная перегородка в виде статичной рамки, которая отделяет душевое пространство от остальной комнаты.
Стеклянные двери могут иметь разную высоту – до средины стены, по росту человека или до потолка.
Камень в интерьере всегда выглядит дорого и фундаментально. Если использовать его не только для отделки стен, но и для ограждения душевой зоны, то можно создать неповторимый дизайн в рустикальном стиле.
Перегородка из натурального камня в ванной чаще всего имеет высоту до половины стены. Это позволяет зрительно увеличить квадратуру, а также создать оптимальные условия для комфортного принятия душа. Такой подход придется по нраву не только любителям рустикальных интерьеров, но и сторонникам минимализма и модерна в ванной комнате.
На фото можно оценить, как лаконичное пространство ванной комнаты в серых тонах преобразилось благодаря такому элементу, как каменная перегородка, закрывающая душевую область.
Отделка ванной комнаты мозаикой – это выигрышный и нарядный вариант. Данная разновидность керамики долговечна и красива, а что еще нужно для современного дизайна?
Мы видим, как пространство, в котором располагается душ, отделено невысокой перегородкой из блестящей мозаики. Позолота такой отделки окутает роскошью всю комнату и хорошо оттенит спокойную гамму натурального дерева.
Чтобы сделать дизайн ванной более эффектным, можно декорировать мозаичную часть стеклом или занавеской, таким образом еще и оградив натуральное дерево от брызг воды.
Современные подходы в дизайне ванных комнат ориентированы на максимальную простоту и лаконичность линий. Несмотря на множество способов закрытия душевой зоны, часто встречаются конструкции безо всяких ограждений и дверей. Яркий пример такого решения – на фото.
Уютная комната в минималистичном стиле позволит вам насладиться приятными водными процедурами, не создавая барьеров и преград. Вы сможете танцевать, находясь под душем, и ничто не станет сковывать ваших движений. Создать иллюзию прогулки под летним дождем так просто, если принимать душ в ванной комнате с открытой планировкой.