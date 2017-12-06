Сердцем каждого дома и квартиры является, конечно же, гостиная. К созданию ее дизайна и интерьера всегда подходят с особой тщательностью. Любой владелец хочет, чтобы это помещение было самым уютным и даже идеальным. Но, к сожалению, не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. И поэтому часто не получается сделать в гостиной то, что хотелось бы. Однако благодаря профессионализму и фантазии дизайнеров есть способы, с помощью которых можно создать красивый и недорогой декор. Ваша комната будет выглядеть стильно, ненавязчиво, и для этого вы потратите минимум средств из вашего бюджета. В данной статье вы узнаете основные варианты того, как сделать красивый и недорогой декор, что можно использовать и что будет выглядеть эффектно и выигрышно.
Освещение в гостиной играет важную роль. Обязательно должно быть достаточно естественного света, но стоит также использовать дополнительное освещение. Оно сможет выполнять не только практическую функцию, но и декоративную. При выборе декоративного освещения также следует учесть, чем вы в основном будете заниматься в той зоне комнаты. Особенно стильно будет смотреться уголок для чтения, украшенный интересными светильниками. Не забудьте и про освещение для потолка. Чтобы он смотрелся оригинально и эффектно, используйте светодиодные ленты разных цветов, встроенные цветные светильники. Если вы сделаете яркое и достаточное освещение, то оно поможет вам и днем, и ночью.
Для тех, кто проводит в гостиной немалое количество времени, важно подобрать не только красивую мягкую мебель, но и практичную, уютную. Лучше всего, если в комнате будет не только большой диван. Хорошо будут смотреться кресла, стулья и пуфики. В зависимости от вашего настроения и выбранных дел вы можете использовать разные сидения, при этом, не лишаясь комфорта. Диван в сочетании с другими современными сидениями будет выглядеть привлекательно. Вне зависимости от того, какой у вас стиль интерьера, вы всегда сможете подобрать к нему подходящую мягкую мебель, которая обеспечит красивый и недорогой декор.
Если вы хотите получить красивый и уютный вид в гостиной в зимний и летний период, то можете использовать большие окна, особенно если вы располагаете соответствующими условиями. Такое окно, служащее еще и в качестве декора, обычно не украшается ни шторами, ни жалюзи. Конечно, если для вас такой вариант не является комфортным, то можно взять обычные жалюзи. Большое окно хорошо сочетается и с другими предметами мебели, добавляющими пространству легкости и уюта. К примеру, интересно будет смотреться у окна большой обеденный стол, за которым вы сможете любоваться пейзажами или просто уличной жизнью. В любом случае большое и красивое окно заметно преобразит гостиную.
Как сделать еще красивый и недорогой декор, как добавить уюта в комнату? Для гостиной большинство людей выбирают обычный деревянный пол. Кажется, что это достаточно простое решение, но оно абсолютно выигрышное. Только дерево может украсить комнату и сделать ее уютной. К тому же этот материал является одним из самых доступных для многих заказчиков. Цвет для пола из древесины можно выбрать любой, благодаря широкому диапазону оттенков. Деревянный пол – это не только стильно и красиво, но и функционально, практично. Данный материал обладает способностью хранить тепло достаточно продолжительное время. Чтобы обеспечить гармонию и уют в комнате, используйте цвет пола и для остальной мебели, аксессуаров.
Чтобы создать уют и сэкономить деньги, просто используйте все доступное пространство. Хорошо, если имеются большие площади, которые можно применить для размещения крупной, но стильной мебели. Она будет выполнять и декоративную, и практическую функцию. Если гостиная комната имеет большие размеры, то ее можно совместить и со столовой. Такие предметы мебели и аксессуары особым образом придадут помещению уюта и ощущение декора.
Не все приветствуют активное использование украшений и аксессуаров в гостиной комнате. Но именно благодаря этим предметам гостиная становится уютной и стильной. Главное – правильно расставить акценты. Если вы не любите слишком креативные предметы, то применяйте классические декоративные элементы. Например, это может быть портрет, картина, семейные фотографии. Такие предметы недорогие, поэтому каждый может ими успешно декорировать помещение. Важно, чтобы картины дополняли друг друга, имели общую концепцию и стиль. Тогда они не будут перетягивать все внимание на себя. Хорошо к этому всему подходят небольшие столики, гамаки, декоративные коврики.
Для реализации декора не стоит пренебрегать и комнатными растениями. Вы можете выбрать что-то более классическое или же остановиться на экзотических вариантах. Такой способ декора без сомнений доступный и выигрышный. Комнатное растение освежит воздух, добавит цвет, сделает комнату более обжитой. Самыми популярными для этих целей являются многолетние тропические растения. Хорошо будут смотреться и различные цветы на стойках. А вот размещать горшки на подоконниках уже не так модно и стильно.
Как создать декор и уют, затратив минимум средств и сил? Добавьте в интерьер декоративные вазы, можно даже и с цветами. Ваза может быть сделана из самых разных материалов – стекло, гипс, пластик, фарфор. Этот предмет декора ставится либо на стол, либо на пол, если имеет большой размер. Вазы можно сделать своими руками или же можно готовые изделия декорировать по собственному усмотрению.
Значительно оживить и декорировать интерьер вам помогут декоративные подушки. Они могут вписываться в единый стиль комнаты, а могут и совсем выделяться, придавая помещению изюминку и оригинальность. Очень популярны подушки с принтами. Принты могут использоваться анималистические, геометрические, цветочные и многие другие. А если сделать декоративные подушки своими руками, то интерьер получит свою индивидуальность и особый шарм. Самыми популярными считаются подушки квадратной и круглой формы, а также подушки-валики. Любители креатива могут взять подушки в виде бабочек, сердечек, цветов.
Таким образом, вы узнали, как можно создать красивый и недорогой декор. Для этого не нужно много средств, излишнего креатива, вам не нужно будет напрягать свою фантазию. Применив хотя бы несколько предложенных вариантов, вы получите по-настоящему уютную гостиную, которая еще будет и стильно выглядеть. Если вы хотите просто немного преобразить комнату, то используйте хотя бы один из способов декора, представленных выше.