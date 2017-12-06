Сердцем каждого дома и квартиры является, конечно же, гостиная. К созданию ее дизайна и интерьера всегда подходят с особой тщательностью. Любой владелец хочет, чтобы это помещение было самым уютным и даже идеальным. Но, к сожалению, не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. И поэтому часто не получается сделать в гостиной то, что хотелось бы. Однако благодаря профессионализму и фантазии дизайнеров есть способы, с помощью которых можно создать красивый и недорогой декор. Ваша комната будет выглядеть стильно, ненавязчиво, и для этого вы потратите минимум средств из вашего бюджета. В данной статье вы узнаете основные варианты того, как сделать красивый и недорогой декор, что можно использовать и что будет выглядеть эффектно и выигрышно.