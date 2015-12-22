Какой смеситель выбрать для кухни

Наиболее распространенной для кухни является установка смесителя в непосредственной связи с мойкой - для этого используются типы смесителей встраиваемых через отверстие в мойке или рядом на столешнице. Если материал столешницы недостаточно водостойкий, а пользуетесь водой на кухне вы активно – лучше выбирать установку смесителя непосредственно в комплекте с мойкой. Тогда наименьшее количество воды будет попадать на остальные поверхности.

Используются также и настенные смесители для кухни. Преимуществом такого вида конструкции является ее достаточная стационарность, такие решения бывают более удобными для соединения с водопроводом, если трубы проходят в стене.