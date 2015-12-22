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Какой смеситель выбрать для кухни

Перла Вереника Перла Вереника
RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO КухняРаковины и краны
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Функция смесителя на кухне кажется на первый взгляд простой, но в разных планировках пространства и ситуациях удобными могут оказаться совершенно разные типы конструкций. К счастью, современный кухонный дизайн вполне соответствует самым взыскательным и своеобразных потребностям даже в конструкции смесителя.

Поток воды тоже бывает разным

Franke Box, FRANKE FRANKE КухняРаковины и краны
FRANKE

FRANKE
FRANKE
FRANKE

Новинки хай-тек технологий дотянулись и до носика кухонного смесителя, сделав струи воды с разноцветной LED-подсветкой, встроенным в кран локальным обогревателем или умные энергосберегающие краны. Такие приспособления станут и декоративным и полезным добавлением к вашей кухне.

Виды расположения смесителей на кухне

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной КухняРаковины и краны
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Наиболее распространенной для кухни является установка смесителя в непосредственной связи с мойкой - для этого используются типы смесителей встраиваемых через отверстие в мойке или рядом на столешнице. Если материал столешницы недостаточно водостойкий, а пользуетесь водой на кухне вы активно – лучше выбирать установку смесителя непосредственно в комплекте с мойкой. Тогда наименьшее количество воды будет попадать на остальные поверхности. 

Используются также и настенные смесители для кухни. Преимуществом такого вида конструкции является ее достаточная стационарность, такие решения бывают более удобными для соединения с водопроводом, если трубы проходят в стене.

Основные типы смесителей

Modern kitchen sink tap with red splashback Affleck Property Services КухняРаковины и краны Металлический / Серебристый
Affleck Property Services

Modern kitchen sink tap with red splashback

Affleck Property Services
Affleck Property Services
Affleck Property Services

С советских времен нам всем хорошо знакомы смесители с двумя кранами для регулировки температуры и напора воды. Не менее хорошо понятны и все недостатки такого смесителя для кухни – нет возможности быстро поменять температуру воды когда руки заняты кастрюлей, да и вентили часто могут быть испачканы грязными руками при приготовлении теста, мойке овощей и прочих кухонных делах. Поэтому многим понравились для кухни  более современные модели однорычаговых смесителей, в которых можно отрегулировать поток воды одним движением. Ну и конечно, радует появление моделей смесителей с сенсорным способом регулировки – когда кран сам включает воду, стоит только поднести к нему ладонь. 

Смеситель для наполнения кастрюль

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO КухняРаковины и краны
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

Еще одним приятным для хозяек  новшеством на кухне стали гибкие или раздвижные смесители, действие которых не ограничивается зоной мойки. С помощью такого смесителя можно наполнить водой большую кастрюлю непосредственно на плите. С таким смесителем больше нет необходимости ставить кастрюлю в мойку под кран, наливать воду и вытаскивать тяжелые емкости  из раковины. Все происходит очень элегантно – вы ставите кастрюлю туда, где она должна быть, подтягиваете кран и наполняете сразу до нужного уровня любую самую большую емкость.  

Основные преимущества разных материалов для смесителя

Cucina rustica con lavello e piano cucina in pietra, CusenzaMarmi CusenzaMarmi КухняРаковины и краны Мрамор Серый
CusenzaMarmi

CusenzaMarmi
CusenzaMarmi
CusenzaMarmi

Основные  материалы для изготовления смесителей – бронза, латунь и различные сплавы, достоинством которых является оптимальное сочетание цены и прочности. Изделия из силумина – легкого сплава – самые экономичные по стоимости. Кроме таких традиционных материалов, как латунь и бронза, лидерами по прочности являются и изделия из керамики и гранита. Современные полимерные материалы также используются для изготовления смесителей, они устойчивы к ржавчине, отличаются и оригинальным внешним видом.

Недостатки различных материалов

Cucina Dolce Vita, Porte del Passato Porte del Passato КухняРаковины и краны
Porte del Passato

Porte del Passato
Porte del Passato
Porte del Passato

Основными недостатками легких заменителей традиционной латуни в смесителях является их малый срок службы. Смесители из силумина стоят совсем недорого, но специалисты предупреждают –  покупая такую конструкцию нужно быть готовым к необходимости скорой замены крана. То же самое касается и пластиковых смесителей – по уровню прочности они уступают металлическим. Значительным недостатком дорогих керамических смесителей может стать их хрупкость – с ними стоит обращаться аккуратно, чтобы не разбить краем тяжелой сковороды.

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Какой тип смесителя будет удобнее для вашей кухни?

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