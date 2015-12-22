Какой смеситель выбрать для кухни

Функция смесителя на кухне кажется на первый взгляд простой, но в разных планировках пространства и ситуациях удобными могут оказаться совершенно разные типы конструкций. К счастью, современный кухонный дизайн вполне соответствует самым взыскательным и своеобразных потребностям даже в конструкции смесителя.
Новинки хай-тек технологий дотянулись и до носика кухонного смесителя, сделав струи воды с разноцветной LED-подсветкой, встроенным в кран локальным обогревателем или умные энергосберегающие краны. Такие приспособления станут и декоративным и полезным добавлением к вашей кухне.
Наиболее распространенной для кухни является установка смесителя в непосредственной связи с мойкой - для этого используются типы смесителей встраиваемых через отверстие в мойке или рядом на столешнице. Если материал столешницы недостаточно водостойкий, а пользуетесь водой на кухне вы активно – лучше выбирать установку смесителя непосредственно в комплекте с мойкой. Тогда наименьшее количество воды будет попадать на остальные поверхности.
Используются также и настенные смесители для кухни. Преимуществом такого вида конструкции является ее достаточная стационарность, такие решения бывают более удобными для соединения с водопроводом, если трубы проходят в стене.
С советских времен нам всем хорошо знакомы смесители с двумя кранами для регулировки температуры и напора воды. Не менее хорошо понятны и все недостатки такого смесителя для кухни – нет возможности быстро поменять температуру воды когда руки заняты кастрюлей, да и вентили часто могут быть испачканы грязными руками при приготовлении теста, мойке овощей и прочих кухонных делах. Поэтому многим понравились для кухни более современные модели однорычаговых смесителей, в которых можно отрегулировать поток воды одним движением. Ну и конечно, радует появление моделей смесителей с сенсорным способом регулировки – когда кран сам включает воду, стоит только поднести к нему ладонь.
Еще одним приятным для хозяек новшеством на кухне стали гибкие или раздвижные смесители, действие которых не ограничивается зоной мойки. С помощью такого смесителя можно наполнить водой большую кастрюлю непосредственно на плите. С таким смесителем больше нет необходимости ставить кастрюлю в мойку под кран, наливать воду и вытаскивать тяжелые емкости из раковины. Все происходит очень элегантно – вы ставите кастрюлю туда, где она должна быть, подтягиваете кран и наполняете сразу до нужного уровня любую самую большую емкость.
Основные материалы для изготовления смесителей – бронза, латунь и различные сплавы, достоинством которых является оптимальное сочетание цены и прочности. Изделия из силумина – легкого сплава – самые экономичные по стоимости. Кроме таких традиционных материалов, как латунь и бронза, лидерами по прочности являются и изделия из керамики и гранита. Современные полимерные материалы также используются для изготовления смесителей, они устойчивы к ржавчине, отличаются и оригинальным внешним видом.
Основными недостатками легких заменителей традиционной латуни в смесителях является их малый срок службы. Смесители из силумина стоят совсем недорого, но специалисты предупреждают – покупая такую конструкцию нужно быть готовым к необходимости скорой замены крана. То же самое касается и пластиковых смесителей – по уровню прочности они уступают металлическим. Значительным недостатком дорогих керамических смесителей может стать их хрупкость – с ними стоит обращаться аккуратно, чтобы не разбить краем тяжелой сковороды.