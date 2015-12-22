Бюджетный дом на четверых

Общая площадь этого дома на четверых – 103 квадратных метра, она помогла семье со средним уровнем достатка купить дешевый участок и наконец-то начать самостоятельную жизнь в собственном доме!
Построенный сразу за волшебной рекой Онга в городке Ногата (префектура Фукуока) этот дом находится в особенном районе. Полностью застроенный еще в период правления императора (1926-1989 гг.) он имеет довольно ностальгичную атмосферу, но очень низкие цены на участки.
Архитекторы из студии NANO Architects постарались создать проект, который одновременно впишется в местный антураж и при этом привнесет в него что-то новое. Так, в доме были реализованы такие характерные черты стиля нагайя, как двускатная крыша, которая будто сидит на двух стенах, жилое пространство, полностью созданное «между двумя стенами» и сам линейный участок, под который пришлось подстраиваться.
Излишне традиционный район возле реки Онга в Ногато сейчас переживает второе рождение. Тут и там появляются новые, минималистичные и футуристичные дома, которые буквально оживляют каждую улицу шаг за шагом.
Такой дом, из-за своего размера кажущийся почти игрушечным, но очень стильный и современный, имеет очень большое влияние на судьбу собственной улицы и в дальнейшем притянет в район дальнейшие инвестиции.
Всем домам в этом районе, кроме нескольких десятков новых, от 30 до 50 лет, но, что самое главное, за ними нет практически никакого ухода. Архитектор и владелец данного коттеджа решили изменить ситуацию, вдохнув хотя бы в одну улицу новую жизнь. Расположение рядом с полноводной рекой тоже вносит особую нотку в атмосферу района, что делает его еще более футуристичным – не боящимся абсолютно никаких сложностей и справляющимся с ними с помощью современных технологий.
Нестандартная планировка реализована здесь из-за особенно маленького и узкого участка. Так, на первом уровне мы найдем автомобильную стоянку, вмещающую сразу три японских автомобиля, ванную комнату, спальню, гардероб и прачечную, а также вместительный шкаф в прихожей.
На втором уровне расположена одна большая общественная комната, туалет, уголок кабинета и детская, которая будет создана в самое ближайшее время для подрастающих детей. Для новых стен детской в гостиной уже приготовлены пазы – стены будут двигаться, как традиционные японские перегородки, с креплением на деревянных опорных балках.
Традиционный японский городской дом в стиле нагайя всегда стоит одной частью прямо к пешеходной улице, а второй – к заднему дворику. Сами комнаты расположены буквально между двух стен и зонированы с помощью декоративных перегородок. В этом проекте мы видим, что кухня, столовая и гостиная представляют собой открытое пространство на современный лад, а в дальнем конце дома находится рабочий кабинет владельца.
Маленькие окна на первом этаже принадлежат ванной комнате и двум гардеробным, а верхние – два для детской (сейчас – для гостиной) , одно для кабинета и еще одно для туалетной комнаты. Дизайн фасадов, выполненный с использованием декоративных железных панелей, очень современен. А для района, который буквально весь состоит из старых деревянных домов с темными экстерьерами, он выглядит, как гость из будущего.
Еще один, незаметный с первого взгляда, третий уровень, является маленьким уголком для детей – здесь расположена игровая, а высота потолка не превышает 1,8 метра. При отделке его интерьера и всего дома использовались всего лишь две породы дерева – массив дуба и кедр.
Маленький кабинет приютился в уголке возле кухни и имеет собственное окно. Здесь уютно работать, а для отдыха можно перейти в кухню за чашечкой кофе или полежать в игровой на третьем уровне, доступном по лестнице.
Небольшая туалетная комната выполнена в современном азиатском стиле с использованием светлых и пастельных тонов. Две зоны – одна с отделкой пола деревом, а другая с керамической плиткой – смотрятся очень аккуратно.
Волшебный вечерний вид этого дома напоминает нам о том, что архитектор и владелец не просто создали новый проект коттеджа, но и переписали историю всего района. Браво!
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