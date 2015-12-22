Бюджетный дом на четверых

Общая площадь этого дома на четверых – 103 квадратных метра, она помогла семье со средним уровнем достатка купить дешевый участок и наконец-то начать самостоятельную жизнь в собственном доме!

Построенный сразу за волшебной рекой Онга в городке Ногата (префектура Фукуока) этот дом находится в особенном районе. Полностью застроенный еще в период правления императора (1926-1989 гг.) он имеет довольно ностальгичную атмосферу, но очень низкие цены на участки.

Архитекторы из студии NANO Architects постарались создать проект, который одновременно впишется в местный антураж и при этом привнесет в него что-то новое. Так, в доме были реализованы такие характерные черты стиля нагайя, как двускатная крыша, которая будто сидит на двух стенах, жилое пространство, полностью созданное «между двумя стенами» и сам линейный участок, под который пришлось подстраиваться.