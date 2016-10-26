6 шагов к более безопасному дому

Выражение
Мой дом – моя крепость возникло не случайно. Оно в полной мере передает важное значение родных стен для человека, ведь только дома можно отдохнуть и почувствовать себя в полной безопасности.
Но существуют различные факторы, препятствующие этому. Неблагоприятная криминогенная обстановка способствует появлению тех, кто норовит проникнуть в ваше жилище и нанести ущерб. Чтобы не допустить такого развития событий, нужно быть особенно внимательным в вечернее и ночное время, выполнять самые простые мероприятия по защите собственного имущества и ограничению доступа в дом. Для этого существуют многочисленные охранные системы, а также другие механизмы, способные отпугнуть преступников.
Многие пытаются не думать о плохом и экономят на средствах защиты, однако такое легкомыслие может в будущем стоить вам дороже, чем самая современная система видеонаблюдения.
Мы предлагаем несколько доступных методов для того, чтобы ваш дом стал более безопасным.
Предлагаем начать с чего-то простого и бесплатного, но надежного. Речь идет о проверке дверей и окон в вашем доме.
Мы не рекомендуем держать их открытыми, особенно ночью и вечером, когда злоумышленники активизируются. Проверьте прочность замков и устраните щели, если таковые имеют место. При желании можно установить дополнительные блокираторы, которые сделают открытие дверей и окон с внешней стороны невозможным. Не экономьте на данных конструкциях, ведь качественные окна и двери сделают ваш дом не только презентабельным, но и обеспечат его безопасность.
Современные системы видеонаблюдения представлены в широком ассортименте. Есть наиболее простые модели, состоящие из нескольких камер и экрана, на котором отображается видео с них. Более продвинутые образцы включают много дополнительных функций, таких как вращение камер, оповещение хозяев в случае возникновения на территории подозрительных ситуаций, тревожная сирена при несанкционированном доступе и другие.
Стоит отметить, что все варианты подобных систем довольно действенные, хотя и дорогостоящие. Но не спешите отчаиваться – мы предлагаем небольшую хитрость, которая поможет вам сэкономить.
Предлагаем установить по периметру дома поддельные камеры видеонаблюдения. Они правдоподобно имитируют настоящие, а стоят копейки. Такой прием отпугнет потенциальных грабителей и сделает ваш дом более безопасным для проживания.
Установка охранной сигнализации – недорогой и эффективный метод повышения безопасности своего дома. Существует огромное количество разновидностей и моделей данных устройств, но действие всех их основано на возникновении громкого сигнала при доступе злоумышленников в дом или на территорию возле него, в зависимости от места установки.
Возникающий резкий звук, с одной стороны, отпугнет грабителей, а с другой – привлечет внимание соседей и тех, кто находится в доме. Также многие модели сигнализаций обладают возможностью подключения к пультам полицейского контроля, так что при срабатывании охранной системы защитники правопорядка узнают об этом и приедут на помощь.
Дополнительным бонусом при установке сигнализации можно назвать лояльность страховых компаний, которые обязательно снизят в таком случае плату за страхование вашего имущества.
Лучший способ обезопасить свой дом от непрошенных гостей – сделать видимость, что вы находитесь внутри. Помните, как в фильме
Один дома главный герой отпугнул грабителей, устроив мнимую вечеринку в пустом доме? Это действительно находчивый и доступный метод защиты своего жилища.
Самый простой прием для создания иллюзии вашего присутствия – зажженный в доме свет. Не обязательно оставлять включенными все светильники, ведь это неэкономно. Достаточно будет осветить одну из комнат, чтобы злоумышленники не рискнули проникнуть внутрь.
Если же вы надолго уезжаете, то попросите соседей время от времени забирать вашу почту и расчищать тропинки, ведущие к дому. Это также наведет окружающих на мысль, что вы не покидали дом.
Еще один шаг к безопасному дому – освещение его экстерьера. Этот доступный прием не только защитит ваше жилище, но и сделает его внешний вид невероятно красивым.
Существует множество подходов для создания презентабельного освещения у дома. Самый бюджетный вариант – установка по периметру светильников на солнечных батареях.
При фундаментальном подходе к данному вопросу можно создать целую систему осветительных элементов с различными характеристиками последних. Для реализации подобного проекта лучше пригласить квалифицированных электриков.
Если же вы хотите наверняка отпугнуть злоумышленников – выбирайте светильники с датчиками. Они реагируют, когда кто-то рядом двигается и моментально зажигаются. Это наверняка станет неожиданностью для грабителей, ведь они не подозревают о наличии подобных устройств. Такие светильники не только помогут сделать дом более безопасным, но и сэкономят ваши средства, зажигаясь только по мере необходимости.
Подробнее о том, как эффектно подсветить экстерьер, читайте в Книге идей
Освещение на террасе – 10 лучших идей!
Понятное дело, что злоумышленники пытаются проникнуть в дом с целью грабежа. В первую очередь, их интересуют драгоценности, антиквариат и наличные. Поэтому можно утверждать, что отсутствие вышеупомянутых предметов в вашем доме – еще один шаг к его защите.
Приучайте себя и членов своей семьи хранить деньги в банке, ведь это не только безопасно, но и прибыльно. Что касается драгоценных украшений и семейных реликвий, то оставляйте дома лишь необходимое их количество, которое вы используете регулярно. Остальные ценности можно с успехом отнести в банковскую ячейку и не переживать за их сохранность.
Для надежной защиты тех дорогостоящих предметов, которые вы оставили дома, купите современный сейф. Его можно спрятать от посторонних глаз, а код открытия такого устройства рекомендуем держать в строгом секрете.
Если вы любите животных – заведите собаку охранной породы. Она станет мощным барьером для всех, кто задумал проникнуть в ваш дом, а также надежным и преданным другом для вас и всех членов вашей семьи.