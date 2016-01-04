6 идей по дизайну домика для вашей собаки

Комфортно и красиво жить хотят не только люди, но и их домашние животные. Хотя как раз животным, по-большому счету, все равно. Но их хозяева, живущие в уютном доме или квартире, и своих любимых собак обязательно хотят устроить с соответствующими удобствами. Не просто подстилку в коридоре, а специальный домик, матрасик или даже кровать. Функции их, в принципе, одинаковы и заключаются в том, чтобы животное четко знало где его уголок и дабы защитить его от сквозняков, прохлады, шума, а иногда и излишнего света.

Поэтому прежде, чем завести в доме питомца, нужно определиться с выбором и обустройством спального места. А мы постараемся вам в этом помочь.