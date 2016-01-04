6 идей по дизайну домика для вашей собаки

Комфортно и красиво жить хотят не только люди, но и их домашние животные. Хотя как раз животным, по-большому счету, все равно. Но их хозяева, живущие в уютном доме или квартире, и своих любимых собак обязательно хотят устроить с соответствующими удобствами. Не просто подстилку в коридоре, а специальный домик, матрасик или даже кровать. Функции их, в принципе, одинаковы и заключаются в том, чтобы животное четко знало где его уголок и дабы защитить его от сквозняков, прохлады, шума, а иногда и излишнего света.
Поэтому прежде, чем завести в доме питомца, нужно определиться с выбором и обустройством спального места. А мы постараемся вам в этом помочь.
Определите место, где вы хотите поставить домик – на участке возле дома или в самом доме, от этого будет зависеть его конструкция. Если у вас собака крупной породы (дог, доберман, овчарка), то для отдыха, соответственно, ей нужен большой дом, в идеале – просторный вольер с будкой и двумя комнатами (открытая для прогулок и утепленная для ночевок в холодную пору). Но если такой возможности нет, можно организовать ей место на балконе, если он утеплен и является частью комнаты.
Маленькой собачке достаточно поставить уютный домик прямо в квартире. Или можно, в удобном для всех жильцов квартиры месте разместить лежанку, выполненную в стиле общего дизайна, чтобы она выполняла и роль дополнения к интерьеру.
Домик должен быть изготовлен из натуральных, экологически чистых материалов, которые не вызовут аллергии у собаки. К тому же он должен быть очень прочным, чтобы выдержать испытания клыками и когтями.
Как правило, места для собак состоят из каркаса, изготовленного из фанеры, плотного картона, ДСП или пластика и мягкого теплого чехла, сшитого из приятных на ощупь меха, флиса или синтепона.
Существуют модели украшенные всевозможными элементами декора: от рюшей и бантиков до стразов и камешков. При выборе такого рода «гламурной» люльки необходимо следить за тем, чтобы все эти детали были прочно пришиты или приклеены. Иначе животное может отгрызть и проглотить их.
Домик должен нравиться не только питомцу, но и всем членам семьи, поэтому выбирайте его в соответствии с вашим интерьером.
Палитра цветов настолько разнообразна на современном рынке, что это позволит вам без труда выбрать лежак, гармонирующий с обстановкой квартиры.
Можно как вписать домик в интерьер, так и сделать его акцентом, покрасив в яркий цвет или украсив интересным принтом.
Воплощая идеи для животных в реальность, специалисты, прежде всего, учитывают существующий дизайн помещения, конструируя и оформляя домики для животных так, чтобы они не создавали дисгармонию, а стали одним из неотъемлемых предметов интерьера.
Домики для собак отличаются широким разнообразием. От выполненных в стиле хай-тек до средневековых поместий, в виде настоящих апартаментов со светом, кондиционером и мебелью. Но в нем должно быть достаточно места, чтобы ваш питомец мог расположиться удобно и не был стеснена в движениях. В противном случае она просто не захочет в нем находиться.
Лежанки и кровати пользуются большей популярностью среди владельцев средних и крупных собак. Уход за такого вида спальными местами должен быть максимально прост и удобен. Выбирайте те модели, в которых легко заменить чехол и постирать. И еще уделите пристальное внимание изучению свойств товара – от этого зависит не только его службы, но и здоровье вашего питомца, его комфорт.
Чтобы обеспечить должный комфорт собаке во время сна, матрасик обязан быть мягким и толстым одновременно. В качестве наполнителя производители обычно используют поролон или гречневую лузгу, применение которой позволяет исключить появление в матрасе блох.
Разумеется, не хочется искать компромисс, если можно получить все и сразу: и красивый интерьер, и довольную собаку. А потому производители предлагают готовые привлекательные будки/лежанки, встроенные в подлокотники, кресла-качалки и даже основание кровати.