Построим свой собственный пруд

Собственный пруд в саду – тема, присущая многим культурам и стилям. Классическим регулярным итальянским, французским, арабским садам присуща четкая геометрия ландшафтного рисунка, пруды в таких проектах также имеют строгие очертания и правильную форму. Мусульманская традиция относится к воде и организации прудов в саду с восточной мудростью – линии изящны, а фонтаны работают в основном за счет системы труб, распределяющих водные потоки.
Полная противоположность упорядоченности регулярных садов – пейзажные парки с тенистыми извилистыми аллейками вдоль природных линий ландшафта и таинственно поблескивающей из-за зелени кустов глади небольших уютных прудов.
Роскошные итальянские пруды с фонтанами, сдержанные немецкие дворики с затененными зелеными прудами, философские японские композиции или авангардные дизайнерские идеи в оформлении водной поверхности пруда – стилевое и композиционное решение этого элемента садового ландшафта разнообразно и богато экспериментами.
Садовый пруд станет ярким украшением ландшафта при гармоничном сочетании с общей композицией и стилем вашего участка. При выборе места для пруда прежде всего не забывайте – это не только декоративный, но и живой объект, для красоты которого необходимо соблюдение ряда природных факторов:
- территория водоема должна освещаться солнечными лучами около 5 часов в день, быть открытой с юго-западной стороны, большая продолжительность освещения способствует слишком активному размножению водорослей и бактерий в воде, а излишняя затененность пруда лишит света водные растения, украшающие поверхность воды,
- стоит избегать близости к краю пруда больших деревьев – их корни могут повредить защитную пленку на дне водоема,
- листва деревьев и кустарников не должна падать в пруд, это загрязнит воду.
Выбрав подходящее место для пруда, определите его оптимальных размер и форму исходя из общей площади участка и стиля оформления сада.
Для разбивки пруда в саду котлован копают обычно в трех уровнях глубины, выделяя зону для посадки прибрежных растений, мелководную зону для кувшинок и углубленную центральную зону водоема.
Когда котлован под пруд готов, измерьте размер получившегося углубления и рассчитайте необходимое количество водостойкой пленки для укрепления дна водоема. Перед тем как выстилать чашу пруда пленкой на дно котлована лучше уложить слой геотекстиля, рубероида или песка. Это защитит пленку от повреждений корневищам растений и камнями. Используйте специализированные виды пленки для водоемов: поверхность такой пленки не гладкая, покрыта множеством мельчайших пирамидок, что способствует равномерному распределению взвешенных частиц, не будет скоплений и загнивания в центре пруда.
Край пруда укрепляется отсыпкой из гравия, который плотно прижимает защитную пленку к земле. На дно водоема можно уложить гладкие, округлые камни – это дополнительно защитит пленку и придаст поверхности воды дополнительную декоративность. Избегайте использовать камни с острыми краями – вы можете повредить поверхность защитной пленки, да и для босых ног такие сюрпризы по краю водоема создают лишние проблемы.
Дополнительное движение воды для пруда – большое преимущество и с декоративной, и с практической точки зрения. Стоячая вода может зацвести в летнюю жару, а небольшой ручеек или водопад в пруду заставит двигаться слои воды, равномерно распределяя температуру. Исток водопада приподнимают чуть выше общего уровня воды в пруду и к нему подается течение с помощью погружного насоса. Декоративные камни, оригинальные керамические емкости помогут вам украсить течение водопада в пруду.
Придайте площадке вокруг пруда законченный вид, уложив по берегу массивные каменные валуны. Не старайтесь подбирать их один к одному – это не должно быть похоже на ровно уложенную тротуарной плиткой садовую дорожку. Наоборот, найдите камни интересной формы и фактуры, разные по размеру и оттенкам.
Помогите пруду стать частью общей картины вашего сада, оформив береговую зону декоративной зеленью и цветами. Постепенно эти растения разрастутся, и скроется граница между старой частью сада и новым декоративным объектом водной глади, композиция ландшафта примет естественный и гармоничный вид.