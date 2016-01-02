Построим свой собственный пруд

Садовый пруд станет ярким украшением ландшафта при гармоничном сочетании с общей композицией и стилем вашего участка. При выборе места для пруда прежде всего не забывайте – это не только декоративный, но и живой объект, для красоты которого необходимо соблюдение ряда природных факторов:

- территория водоема должна освещаться солнечными лучами около 5 часов в день, быть открытой с юго-западной стороны, большая продолжительность освещения способствует слишком активному размножению водорослей и бактерий в воде, а излишняя затененность пруда лишит света водные растения, украшающие поверхность воды,

- стоит избегать близости к краю пруда больших деревьев – их корни могут повредить защитную пленку на дне водоема,

- листва деревьев и кустарников не должна падать в пруд, это загрязнит воду.

Выбрав подходящее место для пруда, определите его оптимальных размер и форму исходя из общей площади участка и стиля оформления сада.

Для разбивки пруда в саду котлован копают обычно в трех уровнях глубины, выделяя зону для посадки прибрежных растений, мелководную зону для кувшинок и углубленную центральную зону водоема.