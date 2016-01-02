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Построим свой собственный пруд

Перла Вереника Перла Вереника
Koiteich in Marburg, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH Сад в стиле модерн
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Собственный пруд в саду – тема, присущая многим культурам и стилям. Классическим регулярным  итальянским, французским, арабским садам присуща четкая геометрия ландшафтного рисунка, пруды в таких проектах также имеют строгие очертания и правильную форму. Мусульманская традиция относится к воде и организации прудов в саду с восточной мудростью – линии изящны, а фонтаны работают в основном за счет системы труб, распределяющих водные потоки. 

Полная противоположность упорядоченности регулярных садов – пейзажные парки с тенистыми извилистыми аллейками вдоль природных линий ландшафта и таинственно поблескивающей из-за зелени кустов глади небольших уютных прудов. 

Роскошные итальянские пруды с фонтанами, сдержанные немецкие дворики с затененными зелеными прудами, философские японские композиции или авангардные дизайнерские идеи в оформлении водной поверхности пруда – стилевое и композиционное решение этого элемента садового ландшафта разнообразно и богато экспериментами.

Выбираем место, размер пруда и копаем

Koiteich in Marburg, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH Сад в стиле модерн
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH

Kirchner Garten & Teich GmbH
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH
Kirchner Garten & Teich GmbH

Садовый пруд станет ярким украшением ландшафта при гармоничном сочетании с общей композицией и стилем вашего участка. При выборе места для пруда прежде всего не забывайте –  это не только декоративный, но и живой объект, для красоты которого необходимо соблюдение ряда природных факторов:

- территория водоема должна освещаться солнечными лучами около 5 часов в день, быть открытой с юго-западной стороны, большая продолжительность освещения способствует слишком активному размножению водорослей и бактерий в воде, а излишняя затененность пруда лишит света водные растения, украшающие поверхность воды, 

- стоит избегать близости к краю пруда больших деревьев – их корни могут повредить защитную пленку на дне водоема, 

- листва деревьев и кустарников не должна падать в пруд, это загрязнит воду. 

Выбрав подходящее место для пруда, определите его оптимальных размер и форму исходя  из общей площади участка и стиля оформления сада. 

Для разбивки пруда в саду котлован копают обычно в трех уровнях глубины, выделяя зону для посадки прибрежных растений, мелководную зону для кувшинок и углубленную центральную зону водоема.

Положим песок и резину

PISCINAS ECOLÓGICAS. NATURAL POOLS, VIVSA. VIVIENDA SANA VIVSA. VIVIENDA SANA Сад в средиземноморском стиле
VIVSA. VIVIENDA SANA

VIVSA. VIVIENDA SANA
VIVSA. VIVIENDA SANA
VIVSA. VIVIENDA SANA

Когда котлован под пруд готов, измерьте размер получившегося углубления и рассчитайте необходимое количество водостойкой пленки для укрепления дна  водоема. Перед тем как выстилать чашу пруда пленкой на дно котлована лучше уложить слой геотекстиля, рубероида или песка. Это защитит пленку от повреждений корневищам растений и камнями. Используйте специализированные виды пленки для водоемов: поверхность такой пленки не гладкая, покрыта множеством мельчайших пирамидок, что способствует равномерному распределению взвешенных частиц, не будет скоплений и загнивания в центре пруда.

Укладываем камни на дно пруда

PISCINAS ECOLÓGICAS. NATURAL POOLS, VIVSA. VIVIENDA SANA VIVSA. VIVIENDA SANA Бассейн в средиземноморском стиле
VIVSA. VIVIENDA SANA

VIVSA. VIVIENDA SANA
VIVSA. VIVIENDA SANA
VIVSA. VIVIENDA SANA

Край пруда укрепляется отсыпкой из гравия, который плотно прижимает защитную пленку к земле. На дно водоема можно уложить гладкие, округлые камни – это дополнительно защитит пленку и придаст поверхности воды дополнительную декоративность. Избегайте использовать камни с острыми краями – вы можете повредить поверхность защитной пленки, да и для босых ног такие сюрпризы по краю водоема создают лишние проблемы.

Установите насос, если хотите водопад

Jardin del estanque, La Paisajista - Jardines con Alma La Paisajista - Jardines con Alma Сад Аксессуары и декор
La Paisajista – Jardines con Alma

La Paisajista - Jardines con Alma
La Paisajista – Jardines con Alma
La Paisajista - Jardines con Alma

Дополнительное движение воды для пруда – большое преимущество и с декоративной, и с практической точки зрения. Стоячая вода может зацвести в летнюю жару, а небольшой ручеек или водопад в пруду заставит двигаться слои воды, равномерно распределяя температуру.  Исток водопада приподнимают чуть выше общего уровня воды в пруду и к нему подается течение с помощью погружного насоса. Декоративные камни, оригинальные керамические емкости помогут вам украсить течение водопада в пруду. 

Уложим большие плоские камни по периметру

Urbaner Garten im Herzen Nürnbergs, -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß Сад в стиле модерн
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

Придайте площадке вокруг пруда законченный вид, уложив по берегу массивные каменные валуны. Не старайтесь подбирать их один к одному – это не должно быть похоже на ровно уложенную тротуарной плиткой садовую дорожку. Наоборот, найдите камни интересной формы и фактуры, разные по размеру и оттенкам. 

Последний штрих: окружить зеленью и фауной

Własna wyspa w ogrodzie, Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal Сад в классическом стиле
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal

Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal

Помогите пруду стать частью общей картины вашего сада, оформив береговую зону декоративной зеленью и цветами. Постепенно эти растения разрастутся, и скроется граница между старой частью сада и новым декоративным объектом водной глади, композиция ландшафта примет естественный и гармоничный вид.

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А вы уже присмотрели в своем саду уютный уголок для пруда?

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