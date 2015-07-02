Деревянный гараж – за или против?

Одним из важнейших факторов, говорящих в пользу сруб гаража, является его экономичность. Возвести его гораздо дешевле, чем гараж из камня или кирпича. Монтажные работы можно осуществлять в любое время года, при этом нет надобности арендовать специализированную технику, что сэкономит львиную долю бюджета. Усилий двух опытных строителей будет вполне достаточно, чтобы за несколько дней соорудить уютную домик для железного коня .

Деревянный гараж всегда гармонично вписывается в природный ландшафт участка. После завершения строительных работ вокруг гаража практически не остается строительного мусора, на уборку которого хозяевам придется потратить немало времени.