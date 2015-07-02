Деревянный гараж – за или против?

Многим автовладельцам гараж из дерева не внушает доверия, ведь древесина относится к легко воспламеняемому материалу, а автомобиль является источником повышенной пожарной опасности. Но если бы это было действительно так, почему архитекторы продолжают проектировать деревянные гаражи, а автовладельцы без страха размещают в них своих четырехколесных друзей? Давайте разберемся, насколько оправданы стереотипы о гаражах из дерева и почему многие, несмотря ни на что, выбирают для своих авто деревянные строения, а не кирпичные или металлические.
Пристроенный к дому каркасный деревянный гараж может похвастаться не только стильным внешним видом, но и высокими показателями по прочности и долговечности. Для строителей такой гараж означает простоту и максимальную скорость работы, а для владельцев авто – уютный домик, в котором машина будет надежно защищена от влажности и перепадов температуры.
Современные деревянные гаражи предоставляют автомобилям гораздо более надежную защиту, чем кажется многим. Гарантией огнеупорности в них служат высокоэффективные пропитки, которые называются антипирены. От древесных насекомых гараж защитят специальные химические составы.
Одним из важнейших факторов, говорящих в пользу сруб гаража, является его экономичность. Возвести его гораздо дешевле, чем гараж из камня или кирпича. Монтажные работы можно осуществлять в любое время года, при этом нет надобности арендовать специализированную технику, что сэкономит львиную долю бюджета. Усилий двух опытных строителей будет вполне достаточно, чтобы за несколько дней соорудить уютную домик для
железного коня.
Деревянный гараж всегда гармонично вписывается в природный ландшафт участка. После завершения строительных работ вокруг гаража практически не остается строительного мусора, на уборку которого хозяевам придется потратить немало времени.
Заядлые автолюбители проводят немало времени в гараже, и это еще один фактор, который говорит в пользу деревянных построек. Все мы гораздо уютнее чувствуем себя в уютных и теплых деревянных стенах, нежели среди холодного металла или камня. Такой гараж хочется заботливо обустраивать, его можно рассматривать как дополнительную комнату, в которой приятно отдохнуть после рабочего дня.
Деревянный гараж совсем необязательно должен выглядеть старомодно. На протяжении последних нескольких лет дерево стабильно держит пальму первенства, являясь самым стильным и модным материалом. Его естественная красота, высокая экологичность и приемлемая стоимость была по достоинству оценена многочисленными владельцами деревянных построек.
О других видах гаражей вы сможете узнать из статьи ’Необычные гаражи’.