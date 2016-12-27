Идеи для дизайна камина

Недаром Прометея приковали к скале за то, что он отдал огонь людям. Огонь — одна из четырёх стихий, которая помогла древнему человеку выжить. Он и диких зверей отпугивал, и согревал, и пищу приготовить помогал. До тех пор, пока человек мог добывать огонь лишь случайным образом, как после лесного пожара или удара молнии, в человеческих общинах устраивали своеобразные дежурства для поддержания огня. Его угасание было большой трагедией.

Возможно, именно поэтому очаг в доме на генетическом уровне запечатлен для человека как символ домашнего уюта, тепла и защиты.

Само наличие камина в интерьере жилья волшебным образом делает его более уютным. Кроме того, это считается признаком роскоши.

Требования, соблюдение которых необходимо при установке камина, это его качество и пожаробезопасность. Ведь уют не должен причинить вреда.

В то же время, чтобы добиться эстетического эффекта, нужно сделать камин стильным. Он должен гармонично вписываться в интерьер жилья, став его изюминкой, а не излишней деталью. Благо, что дизайнерское ремесло накопило сотни идей выполнения камина в интерьере. Некоторые интересные идеи идеального камина представлены в этой статье ниже.