Идеи для дизайна камина

Недаром Прометея приковали к скале за то, что он отдал огонь людям. Огонь — одна из четырёх стихий, которая помогла древнему человеку выжить. Он и диких зверей отпугивал, и согревал, и пищу приготовить помогал. До тех пор, пока человек мог добывать огонь лишь случайным образом, как после лесного пожара или удара молнии, в человеческих общинах устраивали своеобразные дежурства для поддержания огня. Его угасание было большой трагедией.
Возможно, именно поэтому очаг в доме на генетическом уровне запечатлен для человека как символ домашнего уюта, тепла и защиты.
Само наличие камина в интерьере жилья волшебным образом делает его более уютным. Кроме того, это считается признаком роскоши.
Требования, соблюдение которых необходимо при установке камина, это его качество и пожаробезопасность. Ведь уют не должен причинить вреда.
В то же время, чтобы добиться эстетического эффекта, нужно сделать камин стильным. Он должен гармонично вписываться в интерьер жилья, став его изюминкой, а не излишней деталью. Благо, что дизайнерское ремесло накопило сотни идей выполнения камина в интерьере. Некоторые интересные идеи идеального камина представлены в этой статье ниже.
Античный стиль стал незыблемым образцом красоты, к воплощению которого человечество обращается с завидной частотой. Для дизайна интерьера в этом стиле присуще использование белого, кремового или других цветов в светлых тонах. Материалы — натуральные. Предпочтение отдается мрамору, слоновой кости, камню или материалам, которые их имитируют. Среди характерных элементов стиля — колоны, статуи античных богов, преобладание строгих прямых линий.
То же относится и к манере выполнения камина в античном стиле. Такие камины являются пристеночными и делаются с открытой топкой — ведь в античные времена закрытых топок еще не было. По своей формы античные камины прямоугольны, выполняются из мрамора или другого белого камня. Боковины камина можно сделать в виде колон, а низ и верх украшены каменными балками.
Классический стиль также отличается универсальностью и актуален в любой период. Камины в классическом стиле отличаются формой топки в виде буквы «П», использованием прямых линий. Так же, как и в античном стиле, применяют колоны.
Строгость классического стиля не противоречит использованию лепных элементов в дизайне камина. Он выполняется из камня, а также относится к пристеночному типу каминов. Во времена Возрождения и позже над ними вешали зеркала, а также использовали как подставку для размещения других элементов интерьера — статуэток, часов, канделябров, и пр.
Сегодня излишнее использование классического камина в качестве дополнительного столика для предметов обихода не является хорошим решением. При наличии камина он становится центром помещения, а потому не стоит его загромождать другими предметами.
Также важно отметить, что классический стиль камина должен соответствовать общему стилю интерьера помещения. Несовпадение стилей будет бросаться в глаза и может негативно сказаться на общем впечатлении об интерьере помещения.
Рустикальный или стиль грубого кантри концентрирует внимание на природной красоте используемых материалов. Подобный стиль жилья будет уместен на фоне соответствующих ландшафтов: гор, леса, реки и т. д. Во время постройки дома в рустикальном стиле преобладает использование дерева (стены из бревен или оббитые деревянной доской), настоящих деревянных балок на потолке, поддерживающих крышу, камня.
При этом, дизайнеры стараются максимально сохранить естественную текстуру природных материалов. Например, дерево не окрашивается, сохраняя свой естественный цвет, но обрабатывается специальными составами для предупреждения процессов гниения или рассыпания бревен и досок. Стиль грубого кантри еще называют мужским за свою простоту, массивность элементов и за отсутствие нежных женских аксессуаров и т. д.
Камины в рустикальном стиле могут выполняться из деревянных балок и досок (это касается только внешней отделки!), горного камня или кирпича. Любой камень можно искусственно состарить, придав ему особый антураж. При этом каминная полка должна быть массивной.
По своему местоположению в доме он может быть встроенным в стену или быть размещенным в углу помещения.
Исполнение каминов в стиле модерн кардинально отличается от того, что можно увидеть в античном или классическом стиле.
В стиле модерн камин уже не занимает центральную область интерьера и на ней не заостряется внимание так, как это делается в классическом стиле. Камин и огонь, горящий в нем, это скорее одна из составляющих такого дизайна, которая органично вплетается в полотно интерьера в стиле модерн. Фантазия дизайнеров позволяет проектировать его конструкцию из любых материалов. Это может быть металл, дерево, камень, жароустойчивое стекло и т. д.
Что касается типа конструкции, то обычно камин в стиле модерн внедряют в стену, закрывая его дверцей из жаропрочного стекла: таким образом предупреждают разбрасывание искр по комнате, что позволяет свести вероятность пожара почти к нулю.
Также в стиле модерн важно дополнение камина другими аксессуарами интерьера: изысканной отделкой, комфортной мебелью или осветительными приборами.
Также возможно использование электрического камина, который в своей работе лишь имитирует пламя.
Строительная промышленность разработала много материалов, которые используются для отделки каминов.
Так, мрамор считается классическим материалом для облицовки камина. Он имеет красивую текстуру, прочен и долговечен, а также обладает высоким коэффициентом теплоотдачи, обогревая комнату даже после угасания огня. Из мрамора возможно выполнение художественных резных элементов.
Интересные варианты камина облицованы красным кирпичом. Либо же с этой целью оббивают штукатурку со стены, обнажив оригинальную кирпичную кладку. Ее можно оставить такой, как есть, либо перекрасить в иной цвет.
В стиле грубого кантри возможно применение горного камня, подобно тому, из которого делается брусчатка.
Если же стиль помещения — индустриальный, камин может быть облицован стальными листами, подчеркивающими «промышленный вид» камина. В этом же стиле может быть использован бетон.
Одним из возможных решений может быть керамическая плитка. В этом случае камин стоит разместить в ванной, чтобы принимая водные процедуры человек расслаблялся не только в воде, но и при созерцании огня.
Также можно изготовить внешнюю отделку камина из дерева. Однако в этом случае нужно обязательно закрыть топку камина жаропрочным стеклом.
Использование в каминах стекла позволит максимально созерцать потрескивающий огонь и обезопасит разлетание углей по жилью. Кроме того, закрытые камины обладают лучшей теплоотдачей.
Идей оформления идеального камина для дома довольно много.
Например, хорошим решением будет построить камин в виде прерывающейся посреди комнаты колоны. При этом, стены топки выполнены из жаропрочного стекла. Таким образом, костер помещается в «аквариум».
На дне газового камина можно разложить гальку. Таким образом, со стороны будет казаться, будто горит не газ, а сами камешки.
Один английский дизайнер, созерцая промышленные ландшафты, придумал камин из металла: он представляет собой металлическую топку-капсулу, которая подвешена в центре комнаты благодаря такому же металлическому дымоходу.