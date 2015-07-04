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Чудесное преображение: из сталинки в лофт

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая), Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Гостиная в стиле лофт
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Светлый, позитивный и яркий лофт — это реально! Новый формат промышленного интерьера для городских модников, мечтающих об уютном и просторном доме, воплощен архитектурным бюро ART-B.O.S в Москве.

Молодая, талантливая и успешная пара на основе двух квартир, однокомнатной и трехкомнатной, хотела воплотить свою мечту о доме с особым характером. Купив недвижимость в атмосферной «сталинке» с мраморными лестницами, большими окнами и особой энергетикой, они нашли для себя идеальное соотношение современности и старины.

Их образ жизни, интересы и пристрастия продиктовали им путь к стилю лофт, максимально открытому внешнему миру и при этом абсолютно самодостаточному.

Кухня-столовая

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая), Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Гостиная в стиле лофт
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая)

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Главная комната лофта несет в себе функции кухни, столовой и гостиной, а стилистика интерьера объединяет все зоны в одно целое. Приватная часть со спальней и ванной комнатой находится в другой части квартиры, максимально отдаленная от общественной.

В интересах хозяев было создать не глянцевый лофт, а слегка аскетичный. По их мнению, квартира должна отражать ваше мировоззрение, поэтому главным принципом в дизайне интерьера было отсутствие какой-либо имитации.

Оригинальные кирпичные стены и потрясающие потолочные балки стали изюминкой квартиры. Над окнами остались видны железные оконные перекладины, которые безопасно добавили лофту брутальности.

Гостиная

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая), Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Гостиная в стиле лофт
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая)

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Интересно, что в этом лофте, который строится на принципе открытости и дизайна без прикрас, не пришлось искусственно создавать теплую, согревающую атмосферу, как во многих других индустриальных интерьерах. Здесь горячие, почти пламенные оттенки кирпича сделали свое дело, а деревянный потолок в провинциальном стиле добавил мимолетное ощущение винного завода в Италии.

Точечная подсветка с помощью 6 линейно расположенных светильников помогает особенно точно регулировать количество света в комнате. В гостиной — большие шторы, которые помогают во время киносеансов забыть о больших окнах лофта и уменьшить количество солнечных лучей. Чаще всего в интерьерах в стиле индастриал шторы не используются вовсе, но с практической точки зрения в некоторых случаях они все же необходимы.

Кроме кирпичных стен в этой комнате есть и оштукатуренные. Они помогают сделать комнату более светлой и простой, а также красиво вписать белоснежный глянцевый гарнитур в атмосферу лофта.

Мебель из массива

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая) Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Гостиная в стиле лофт
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая)

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Самой душевной частью этой квартиры является мебель из настоящего массива дерева, покрытого маслом. Последнее полностью сохраняет текстуру древесины и придает ей пикантный оттенок, в отличии от краски и лака. Такая мебель дышит и живет вместе с хозяевами, старея, как хорошее французское вино.

Еще одна важная часть любого интерьера в стиле лофт — металлические детали, которые добавляют особого промышленного шика. Здесь они были использованы в мелочах — ручках и скобках на мебели, в сантехнике в ванной и светильниках.

Больше интерьеров в стиле лофт или индастриал вы можете найти в нашей коллекции идей.

Ванная в стиле лофт

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая) Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Ванная комнатаМебель для ванной
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая)

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Для поддержания общего антуража в ванной была установлена лишь душевая кабина. Отделка стен серой плиткой под камень дополняет кирпичные стены более нейтральным оттенком.

Мебель для раковины и аксессуары в стиле минимализм помогают достичь эффекта восточной эстетики, которая идеально подходит для таких помещений.

Место для хобби

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая) Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' ГостинаяАксессуары и декорации
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая)

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

В лофте всегда найдется место для вашего хобби, будь то музыка, рисование или хенд-мейд. Здесь нет условностей, которые не позволяют добавить в комнату уголок для творчества, которое нам всем так необходимо.

Кроме всего прочего, квартиру оборудовали системой канального кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляцией.

Декор в коридоре
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