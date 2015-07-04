Чудесное преображение: из сталинки в лофт

Светлый, позитивный и яркий лофт — это реально! Новый формат промышленного интерьера для городских модников, мечтающих об уютном и просторном доме, воплощен архитектурным бюро ART-B.O.S в Москве.

Молодая, талантливая и успешная пара на основе двух квартир, однокомнатной и трехкомнатной, хотела воплотить свою мечту о доме с особым характером. Купив недвижимость в атмосферной «сталинке» с мраморными лестницами, большими окнами и особой энергетикой, они нашли для себя идеальное соотношение современности и старины.

Их образ жизни, интересы и пристрастия продиктовали им путь к стилю лофт, максимально открытому внешнему миру и при этом абсолютно самодостаточному.