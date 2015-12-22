Как выбрать хороший подарок для мужчины?

«Бойтесь данайцев, дары приносящих». Цитата древняя и не теряющая актуальности и сейчас. Поэтому, чтобы не подарить «троянского коня» или другую ненужную вещь, нужно подойти к выбору подарка для мужчины основательно.
Если посмотреть на календарь, то можно заметить, что на каждый день назначен какой-то праздник — от Нового года до дня юриста или энергетика. Больше дат в календаре занимают разве что предполагаемые концы света.
Поэтому не исключено, что кого-то из знакомых мужчин необходимо поздравить: либо с праздником, либо перед концом света на всякий случай. А лучший подарок — это тот, который сделан без повода.
Как же лучше выбрать подарок для мужчины? Критерии для человека, который дарит, довольно просты:
Учитывать отношения с мужчиной: это может быть любимый, брат, отец или другой родственник, друг, начальник коллега или бизнес-партнер.
Исходить из возраста мужчины.
Узнать о его интересах или хобби.
Учитывать личные особенности (воспринимать юмор, внимание и подарки как таковые).
Рассчитывать на сумму, которую можно выделить на приобретение подарка.
Слушать специалистов, если подарок касается сферы, в которой дарящий некомпетентен.
Не дарить то, что не нравится самому.
Куда деться в век высоких технологий от различных предметов электроники, которые плотно вошли в нашу жизнь?
Мужчины, как правило, предрасположены к технике и работе с ней. Поэтому, в качестве подарка для мужчины можно предложить различные гаджеты.
Если мужчина много времени проводит в командировках, незаменимым станет GPS-навигатор для его авто. Видеорегистраторы помогут заснять нарушение правил дорожного движения, избежать необоснованной юридической ответственности и, возможно, возместить ущерб.
В случае, когда мужчина любит читать, незаменимым будет электронная книга, которая не вредна для глаз, в отличие от компьютера или планшета.
Современные телефоны и планшеты помогут постоянно находиться на связи, а также найти необходимую информацию. Наконец, просто «убить» время в дороге или в ожидании деловой встречи.
Большой ассортимент и обилие гаджетов без труда поможет выбрать нужный подарок.
Определенная категория людей считает, что подарок должен быть практичным. С такой позицией сложно не согласиться. Ведь выбирая подарок для мужчины, хочется, чтобы он его использовал, а не положил на полку обрастать пылью.
Если это любимый человек, то не стоит бояться спросить прямо, нужно ли что-нибудь ему. Можно это узнать и спросив не прямо, а наводящими вопросами или у других его близких людей — родителей, братьев и сестер. Это может быть все: комплектующие и аксессуары для его автомобиля, компьютера и пр. Но выбирать нужно наиболее важный и нужный подарок, показав ему свою заботу.
Коллеге дарить проще, ведь практичный подарок может быть связан с работой.
Для бизнес-партнера полезный подарок выбрать тяжелее. Во-первых, как правило, у него уже многое есть. Во-вторых, на то, чего еще нет, нужно потратить приличную сумму. Можно остановиться на таких подарках, как запонки, прищепки для галстука и т.д. Однако можно не угадать с предпочтениями конкретного мужчины.
Все мужчины — это большие дети, кто бы что ни говорил. Для этого нужно посмотреть на мужчин, играющих в футбол, страйкбол или любой другой игровой вид спорта. Здесь можно увидеть и детский азарт, и обиду, и веселье. Правда, уровень ребячества может быть разным.
Мужчины любят веселиться. Поэтому, выбирая подарок для мужчины не грех рассмотреть варианты подарков, предполагающих юмор.
Такой подарок далеко не обязательно предполагает покупку шаблонных удостоверений хорошего шефа, лучшего студента или любовника. Подарок может быть совершенно несмешным, однако он может быть таким, если учитывать личные взаимоотношения. Например, когда-то прозвучала шутка, связанная с этим подарком, и вот она уже реализована в жизни.
Можно подарить игрушку, но высокотехнологичную, как машина на управлении. Мужчина будет признателен, если ему подарят что-нибудь, что связано с его хобби. Если он занимается охотой, это может быть охотничий нож, боевыми искусствами — кимоно для занятий (правильное название кейкоги) и т.д.
Безусловно, эту разновидность подарков следует дарить только любимым мужчинам.
Конечно же, мужчины бывают разные: кто-то романтичен, кто-то совсем нет и склонен к прагматизму. Для начала нужно определить, к какому типу относится конкретно взятый мужчина.
Подарок для мужчин, которые любят романтику, должен показывать заботу и внимание женщины к нему, а также определенным образом связывать их отношения. Как правило такие подарки дарят на праздник день Св. Валентина, день Ангела, день рождения и другие. При этом, подарок необязательно должен быть дорогим или практичным. Возможно, сделать его своими руками и красиво это преподнести — счастья пределу не будет. Также поможет в выборе такого подарка совместные воспоминания. У каждой пары появляются свои определенные секреты, ключевые слова и пароли, свои шутки и смешные происшествия. Это в очередной раз покажет, что женщина помнит и дорожит общими воспоминаниями. Здесь как никогда важно проявить креативность.
Для более прагматичных мужчин романтичным может показаться и практический подарок. Он тоже будет явным знаком проявления заботы.
У мужчин не принято использовать косметику настолько много, как это делают женщины. Косметика для мужчин больше направлена на уход, чем на эстетический эффект, которым обладает, например, макияж.
Хотя все и говорят, что пенка для бритья — это банально, однако многие мужчины будут признательны и за тобой презент. Просто лучше будет, если подобный подарок для мужчин будет грамотно собран и оформлен. Например, кроме пенки для бритья нужно подарить хороший лосьон после бритья, бритвенный станок и т. п.
Такой подарок, как духи, также не будет оставлен без внимания. При этом, лучше знать о его предпочтениях насчет духов, а при близких отношениях с мужчиной — еще и заранее расспросить. В последнем случае важно, чтобы духи нравились дарящей женщине, ведь именно ей придется вдыхать их аромат.
Выше перечислены подарки для мужчин, в которых акцент смещен в сторону материальности. Но в современном обществе все больше ценятся эмоции, впечатления и воспоминания об определенных событиях, которые произошли.
Например, мужчина надолго запомнит концерт любимой группы или игру футбольной команды на международной арене, билеты на которые ему подарили.
Более затратным вариантом при выборе подарка для мужчин будет организация путешествия, пусть даже и небольшого и на один день. Совместный день вместе в другом городе запомнится надолго.
Для мужчин, ведущих активный образ жизни и любящих экстрим, подойдут сертификаты на один из видов экстремального вида спорта: сплав по горным рекам, прыжок с парашютом и т.д.
Билеты в театр или в кино также могут стать отличным подарком.