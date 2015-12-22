Как выбрать хороший подарок для мужчины?

«Бойтесь данайцев, дары приносящих». Цитата древняя и не теряющая актуальности и сейчас. Поэтому, чтобы не подарить «троянского коня» или другую ненужную вещь, нужно подойти к выбору подарка для мужчины основательно.

Если посмотреть на календарь, то можно заметить, что на каждый день назначен какой-то праздник — от Нового года до дня юриста или энергетика. Больше дат в календаре занимают разве что предполагаемые концы света.

Поэтому не исключено, что кого-то из знакомых мужчин необходимо поздравить: либо с праздником, либо перед концом света на всякий случай. А лучший подарок — это тот, который сделан без повода.

Как же лучше выбрать подарок для мужчины? Критерии для человека, который дарит, довольно просты:

Учитывать отношения с мужчиной: это может быть любимый, брат, отец или другой родственник, друг, начальник коллега или бизнес-партнер.

Исходить из возраста мужчины.

Узнать о его интересах или хобби.

Учитывать личные особенности (воспринимать юмор, внимание и подарки как таковые).

Рассчитывать на сумму, которую можно выделить на приобретение подарка.

Слушать специалистов, если подарок касается сферы, в которой дарящий некомпетентен.

Не дарить то, что не нравится самому.