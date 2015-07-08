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Cовершенная классика в современном коттедже

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое, ООО "Архитектурное бюро Доценко" ООО 'Архитектурное бюро Доценко' Кухни в эклектичном стиле
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Коттедж площадью около 300 квадратных метров, оформленный в классическом стиле, стал настоящей гордостью не только для хозяев, но и для архитектурного бюро. Эффектные декоративные приемы, роскошная мебель и эксклюзивные варианты отделки были разработаны согласно всем пожеланиям заказчика.

Архитектурное бюро Доценко реализовало этот проект под Белгородом, в поселке Дубовое.

Царство золота и изумрудов

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое, ООО "Архитектурное бюро Доценко" ООО 'Архитектурное бюро Доценко' Гостиные в эклектичном стиле
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое

ООО "Архитектурное бюро Доценко"
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>
ООО "Архитектурное бюро Доценко"

Весь дом оформлен в классическом стиле, но дизайнер также добавляет, что в декоре были использованы и элементы барокко и ар-деко. Потолки в этом проекте стали одним из главных украшений основного помещения — парадной гостиной.

Эксклюзивная работа

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое, ООО "Архитектурное бюро Доценко" ООО 'Архитектурное бюро Доценко' Гостиные в эклектичном стиле
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое

ООО "Архитектурное бюро Доценко"
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>
ООО "Архитектурное бюро Доценко"

Виртуозное исполнение, включающее в себя многоуровневую конструкцию из дерева, роскошные витражи, авторские росписи и золочение выполнены местными мастерами. Слаженная работа мастерской В. Доли, сотрудников компании «Стеклодизайн» и мастера А. Лузанова смотрится просто потрясающе.

Страсть к люксу

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое, ООО "Архитектурное бюро Доценко" ООО 'Архитектурное бюро Доценко' Гостиные в эклектичном стиле
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое

ООО "Архитектурное бюро Доценко"
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>
ООО "Архитектурное бюро Доценко"

В гостиной комнате — изумительные сервант и витрина от бренда GiorgioCasa, придиванный столик от PAOLO LUCHETTA и роскошный полукруглый семиметровый кожаный диван от Halley. Декоративные кованые перила являются авторской работой и украшают балкон в гостиной. С дивана виден элегантный лестничный холл.

Кухня

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое, ООО "Архитектурное бюро Доценко" ООО 'Архитектурное бюро Доценко' Кухни в эклектичном стиле
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое

ООО "Архитектурное бюро Доценко"
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>
ООО "Архитектурное бюро Доценко"

Отправной точкой для создания этого интерьера стали узоры расшивки стекол кухонного гарнитура. Именно под тяготеющие к готике стрельчатые арки подобрали декоративный вариант оформления потолка.

Теплый оттенок горчичного желтого повторяется практически повсюду, от столешницы до штор, а нестандартный кухонный фартук добавляет всему интерьеру практически царскую атмосферу. Стены отделаны декоративной штукатуркой, а для пола выбран итальянский керамогранит цвета шампанского.

Гостевая комната

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое, ООО "Архитектурное бюро Доценко" ООО 'Архитектурное бюро Доценко' Спальня в классическом стиле
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое

ООО "Архитектурное бюро Доценко"
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>
ООО "Архитектурное бюро Доценко"

В этом просторном коттедже, конечно же, нашлось место и для гостевой комнаты, которая тоже оформлена в классическом стиле. На стенах здесь флизелиновые обои с традиционным узором, а нежные оттенки золота и бледной бирюзы гармонично сочетаются между собой.

Нестандартная мебель по авторским эскизам для гостевой комнаты, рекреации, тамбура и кабинета выполнена компанией «Рим». Отдельно стоит отметить элегантное текстильное украшение каждой комнаты дома, выполненное по эксклюзивному заказу специалистами салона «Шедевр».

Ванная в колониальном стиле

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое, ООО "Архитектурное бюро Доценко" ООО 'Архитектурное бюро Доценко' Ванная в классическом стиле
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое

ООО "Архитектурное бюро Доценко"
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>
ООО "Архитектурное бюро Доценко"

Эта комната сочетает в себе дизайнерские традиции как Европы, так и стран Арабии, поэтому более всего похожа на ванную в особняке состоятельного английского колониста. Арочный проход в душевую, мозаика на стенах, плитка с орнаментом и кованая люстра создают здесь чарующее восточное настроение.

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Холл с барельефами роз

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое, ООО "Архитектурное бюро Доценко" ООО 'Архитектурное бюро Доценко' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое

ООО "Архитектурное бюро Доценко"
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>
ООО "Архитектурное бюро Доценко"

Искусные барельефы в холле на секунду вызывают особый трепет в сердце. Нежные розовые лепестки создают здесь особенно очаровательную атмосферу.

На этой фотографии мы можем заметить колонны, расположены между гостиной и холлом и украшенные керамогранитом под оникс.

Кабинет

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое, ООО "Архитектурное бюро Доценко" ООО 'Архитектурное бюро Доценко' Стены и пол в классическом стиле
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое

ООО "Архитектурное бюро Доценко"
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>
ООО "Архитектурное бюро Доценко"

Авторский витраж, украшающий потолок кабинета, выполнен мастером А. Легезой. Благодаря ему роскошная встроенная мебель благородного коричневого цвета выглядит еще более презентабельной. Этот интерьер напоминает огромные викторианские и готические особняки, украшенные с особым изяществом и любовью к роскоши.

Другие классические интерьеры вы можете увидеть в нашей тематической галерее.

Экстерьер дома

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое, ООО "Архитектурное бюро Доценко" ООО 'Архитектурное бюро Доценко' Дома в эклектичном стиле
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое

ООО "Архитектурное бюро Доценко"
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>
ООО "Архитектурное бюро Доценко"

Снаружи дом выглядит как мощный средневековый замок, украшенный декоративной ковкой и темной отделкой под камень. Тем не менее, теплый оттенок кирпича позволяет найти гармонию между видом коттеджного поселка и тематическим декором.

Еще один проект для истинных ценителей классики мы освещали в предыдущий раз.

Традиционный дизайн кухни
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