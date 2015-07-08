Cовершенная классика в современном коттедже

Коттедж площадью около 300 квадратных метров, оформленный в классическом стиле, стал настоящей гордостью не только для хозяев, но и для архитектурного бюро. Эффектные декоративные приемы, роскошная мебель и эксклюзивные варианты отделки были разработаны согласно всем пожеланиям заказчика.

Архитектурное бюро Доценко реализовало этот проект под Белгородом, в поселке Дубовое.