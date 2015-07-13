Kоттедж в дворянском стиле в Литве

Кроме нюансов цвета стоит упомянуть и о большом количестве двустворчатых застекленных дверей, которые расположены по всему дому. Благодаря им здесь выстраивается анфилада комнат, как в классическом европейском особняке.

О простых приемах классического стиля, которые вы сможете создать самостоятельно, читайте в тематической статье.