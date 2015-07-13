Kоттедж в дворянском стиле в Литве

Антикварная мебель, богатая отделка и очарование далекой эпохи… этот коттедж похож на домашний музей или дом известного пианиста. С любовью к дворянскому стилю дизайн-студия Ольги Кондратовой выполнила этот проект в Литве и поделилась с нами своими фотографиями.
Классические приемы, использованные в декорировании интерьеров коттеджа, сразу создают особенную атмосферу. В таком доме витает ностальгическое, но при этом теплое настроение. Дизайнер вдохновлялась оригинальными усадьбами времен великого А. П. Чехова, что придает ее работе особый колорит.
Высокие французские окна по всему дому подчеркивают благородство каждой композиции, скульптуры и предмета мебели. На полу в гостиной мы можем видеть паркет с классическим узором, а сама комната разделена на две зоны. Первая, диванная, является местом для принятия гостей и дружеских чаепитий.
Столовая же, расположенная ближе к кухне, используется для званых ужинов и семейных вечеров. Есть в этой комнате и камин, как неизменный атрибут классического загородного дома. Сердцем же всего коттеджа является сама семья, которая выбрала дворянскую манеру декорирования дома из личной тяги к традициям.
Во всем доме использованы самые приятные, благородные оттенки. Оливковые обои в этом уголке приятно сочетается с рыжими полами. На фоне стен и резное дерево с красным отливом и легким эффектом омбре смотрится превосходно.
Кроме нюансов цвета стоит упомянуть и о большом количестве двустворчатых застекленных дверей, которые расположены по всему дому. Благодаря им здесь выстраивается анфилада комнат, как в классическом европейском особняке.
О простых приемах классического стиля, которые вы сможете создать самостоятельно, читайте в тематической статье.
Эта комната является настоящей гордостью хозяйки. Большая и светлая, с декоративными ромбами на полу и изящной хрустальной люстрой, она заставляет снова вспомнить о том, что кулинария — это настоящее искусство.
На такой кухне, кажется, каждый день готовится что-нибудь вкусненькое, чему способствует как светлое настроение комнаты, так и удобная планировка с большим количеством рабочих поверхностей.
В интерьере, имитирующем какую-либо историческую эпоху, всегда обращают на себя внимание антикварные мелочи. Именно они, действительно старинные вещи, позволяют окунуться в атмосферу достаточно глубоко.
Вытяжка на этой кухне украшена с особым трепетом и замаскирована под старинный дымоход. Здесь даже приютилась небольшая полочка для медной турки и банок с кофе. Над ней — круглые часы с изображением Эйфелевой башни, напоминающей о самом гастрономическом городе мира, Париже.
Благодаря скульптурам, картинам в широких резных рамах с позолотой и трюмо этот холл стал особенно изысканным.
Авторский подбор каждой мелочи, предмета и аксессуара и их грамотное комбинирование позволили воплотить все желания клиентов в одном целостном интерьере.
Отдельно стоящая грациозная ванная на ножках — обязательный элемент благородного дома. С помощью выбора сантехники с латунным оттенком и занавесок в этой комнате действительно невозможно определить, в каком веке построено здание. Роскошная мозаика на стене прекрасно справляется с декоративной ролью, при этом оставаясь нейтральным фоном, способствующим полной релаксации.
Любителям традиций обязательно стоит обратиться к одному из классических стилей интерьера, о которых много написано на нашем сайте. А больше фотографий классических интерьеров вы найдете в тематической коллекции идей.