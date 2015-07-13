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Kоттедж в дворянском стиле в Литве

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дизайн дома в Литве. Фото интерьеров, Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой Кухня в классическом стиле
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Антикварная мебель, богатая отделка и очарование далекой эпохи… этот коттедж похож на домашний музей или дом известного пианиста. С любовью к дворянскому стилю дизайн-студия Ольги Кондратовой выполнила этот проект в Литве и поделилась с нами своими фотографиями.

Парадная гостиная

Антикварные вещи в интерьере дома Дизайн студия Ольги Кондратовой ГостинаяДиваны и кресла
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Антикварные вещи в интерьере дома

Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Классические приемы, использованные в декорировании интерьеров коттеджа, сразу создают особенную атмосферу. В таком доме витает ностальгическое, но при этом теплое настроение. Дизайнер вдохновлялась оригинальными усадьбами времен великого А. П. Чехова, что придает ее работе особый колорит.

Очарование старины

Антикварные вещи в интерьере дома Дизайн студия Ольги Кондратовой Гостиная в классическом стиле
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Антикварные вещи в интерьере дома

Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Высокие французские окна по всему дому подчеркивают благородство каждой композиции, скульптуры и предмета мебели. На полу в гостиной мы можем видеть паркет с классическим узором, а сама комната разделена на две зоны. Первая, диванная, является местом для принятия гостей и дружеских чаепитий.

Парадная столовая

Интерьер столовой в дизайне дома Дизайн студия Ольги Кондратовой Столовая комната в классическом стиле
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Интерьер столовой в дизайне дома

Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Столовая же, расположенная ближе к кухне, используется для званых ужинов и семейных вечеров. Есть в этой комнате и камин, как неизменный атрибут классического загородного дома. Сердцем же всего коттеджа является сама семья, которая выбрала дворянскую манеру декорирования дома из личной тяги к традициям.

Благородные оттенки

Антикварные вещи в интерьере дома Дизайн студия Ольги Кондратовой ГостинаяДиваны и кресла
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Антикварные вещи в интерьере дома

Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Во всем доме использованы самые приятные, благородные оттенки. Оливковые обои в этом уголке приятно сочетается с рыжими полами. На фоне стен и резное дерево с красным отливом и легким эффектом омбре смотрится превосходно.

Двустворчатые двери

Гостиная в дизайне дома Дизайн студия Ольги Кондратовой Гостиная в классическом стиле
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Гостиная в дизайне дома

Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Кроме нюансов цвета стоит упомянуть и о большом количестве двустворчатых застекленных дверей, которые расположены по всему дому. Благодаря им здесь выстраивается анфилада комнат, как в классическом европейском особняке.

О простых приемах классического стиля, которые вы сможете создать самостоятельно, читайте в тематической статье.

Кремовая кухня

Интерьер кухни в дизайне дома Дизайн студия Ольги Кондратовой Кухня в классическом стиле
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Интерьер кухни в дизайне дома

Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Эта комната является настоящей гордостью хозяйки. Большая и светлая, с декоративными ромбами на полу и изящной хрустальной люстрой, она заставляет снова вспомнить о том, что кулинария — это настоящее искусство.

На такой кухне, кажется, каждый день готовится что-нибудь вкусненькое, чему способствует как светлое настроение комнаты, так и удобная планировка с большим количеством рабочих поверхностей.

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Внимание к мелочам

Интерьер кухни в дизайне дома Дизайн студия Ольги Кондратовой Кухня в классическом стиле
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Интерьер кухни в дизайне дома

Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой

В интерьере, имитирующем какую-либо историческую эпоху, всегда обращают на себя внимание антикварные мелочи. Именно они, действительно старинные вещи, позволяют окунуться в атмосферу достаточно глубоко.

Вытяжка на этой кухне украшена с особым трепетом и замаскирована под старинный дымоход. Здесь даже приютилась небольшая полочка для медной турки и банок с кофе. Над ней — круглые часы с изображением Эйфелевой башни, напоминающей о самом гастрономическом городе мира, Париже.

Холл

Антикварные вещи в интерьере дома Дизайн студия Ольги Кондратовой Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Антикварные вещи в интерьере дома

Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Благодаря скульптурам, картинам в широких резных рамах с позолотой и трюмо этот холл стал особенно изысканным.

Авторский подбор каждой мелочи, предмета и аксессуара и их грамотное комбинирование позволили воплотить все желания клиентов в одном целостном интерьере.

Ванная с чашей

Интерьер ванной комнаты в дизайне дома Дизайн студия Ольги Кондратовой Ванная в классическом стиле
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Интерьер ванной комнаты в дизайне дома

Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Отдельно стоящая грациозная ванная на ножках — обязательный элемент благородного дома. С помощью выбора сантехники с латунным оттенком и занавесок в этой комнате действительно невозможно определить, в каком веке построено здание. Роскошная мозаика на стене прекрасно справляется с декоративной ролью, при этом оставаясь нейтральным фоном, способствующим полной релаксации.

Любителям традиций обязательно стоит обратиться к одному из классических стилей интерьера, о которых много написано на нашем сайте. А больше фотографий классических интерьеров вы найдете в тематической коллекции идей.

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