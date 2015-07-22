Загородный дом в стиле минимализм

Элегантность, доведенная до совершенства, и минимализм, взятый за лаконичную основу, здесь как двое влюбленных, особенно гармонично смотрятся вместе. Этот дом напоминает нам о Древнем Египте, а затем уводит в сторону азиатской философии, но абсолютно везде завораживает.

Дизайн студия Евгении Ансимовой AEHOME порадовала нас этим проектом загородного дома для семьи с двумя взрослыми детьми. Здесь есть не только все, что нужно для комфортной жизни вчетвером, но и кое-что не менее важное.