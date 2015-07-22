Загородный дом в стиле минимализм

Элегантность, доведенная до совершенства, и минимализм, взятый за лаконичную основу, здесь как двое влюбленных, особенно гармонично смотрятся вместе. Этот дом напоминает нам о Древнем Египте, а затем уводит в сторону азиатской философии, но абсолютно везде завораживает.
Дизайн студия Евгении Ансимовой AEHOME порадовала нас этим проектом загородного дома для семьи с двумя взрослыми детьми. Здесь есть не только все, что нужно для комфортной жизни вчетвером, но и кое-что не менее важное.
Эффектная зона парадной гостиной расположилась посередине дома в большом и светлом помещении. Темно-синий диван с нотками гламура и дизайнерское кресло составляют основу интерьера, который полон символизма.
Изысканная цветовая гамма, которая состоит всего из четырех цветов, делает минимализм в этой комнате еще более изощренным. Бархатный темно-синий, белый и черный, а также нежный оттенок слоновой кости в декоративной отделке «под камень» создают атмосферу, в которой хочется выпить парочку коктейлей с друзьями.
Три кофейных столика с декоративными экспозициями из аксессуаров добавляют гостиной еще больше шарма. Тропическое растение на заднем плане с изяществом напоминает нам о родине самого стиля минимализма, далекой и таинственной Азии.
Гостиная в этом доме расположена в помещении со вторым светом. Напротив дивана — камин с дымоходом, который является значительной частью всего дизайн-проекта.
Пирамидальная форма очага дает отсылку к величественному Древнему Египту, и уже кажется, что каждый элемент здесь имеет более высокий смысл, чем выглядит на первый взгляд. Приглядевшись, теперь можно заметить особую атмосферу, витающую в комнате, которую нельзя выразить словами. Такое ощущение возникает всегда, когда смотришь на предмет искусства, видом которого можно лишь наслаждаться.
Смешение нескольких стилей в этом интерьере делает его более глубоким, а с легкой руки дизайнера каждая мелочь достраивает общую картину до идеала. Кажется, ни один элемент нельзя вычесть и ни один — добавить, не помешав главному замыслу.
Главным образом подобный эффект достигается с помощью эксклюзивного авторского подхода, когда дизайнер создает интерьер на истинном вдохновении и с любовью к искусству. Тогда готовый проект, как картина, не может быть отредактирован кем-то другим без изменения всей атмосферы.
Если вам понравились эти интерьеры, обратитесь к таким стилям как минимализм и эклектика.
Столовая расположилась в углу большой кухни-столовой, которая видна через арочный проход в гостиной.
Здесь минимализм принимает немного другие формы, более строгие и тяжеловесные, а роль глянцевого декора достается круглым светильникам над обеденным столом.
Также как и в предыдущем интерьере, в столовой прежде всего используются белые и черные оттенки, переливающиеся в разных сочетаниях по всей комнате.
Глянцевая кухня в конце комнаты позволяет совместить дизайнерские предпочтения и максимально комфортный образ жизни современного мира.
Кухня, которая удачно собрана из углового гарнитура со столешницей и вместительного модуля для хранения со встроенной техникой, очень удобна в использовании. Большое окно освещает главную рабочую зону, а точечные потолочные светильники и дополнительные для плиты на вытяжке делают кухню еще более освещенной.
Декор с помощью золотой мозаики разных размеров и оттенков опять возвращает к теме Древнего Египта, где подобный декор был символом изобилия и счастливой жизни. Именно такими были и украшения фараонов, и здесь, в современном интерьере, они смотрятся не менее неотразимо.
Еще один проект коттеджа в стиле минимализм, на этот раз на Испанской ривьере, ждет вас в другой статье.