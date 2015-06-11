Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Шикарные кухонные гарнитуры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира на набережной., А-Дизайн А-Дизайн Кухни в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Мы подобрали для вас самые роскошные кухни, которыми хочется восхищаться! Блеск и глянец, мрамор и хрусталь, мозаика и резное дерево — самые красивые дизайнерские приемы в вашем распоряжении!

Гламурный шик

Дизайн квартиры "Белая роскошь" Samarina projects Гостиная в классическом стиле
Samarina projects

Дизайн квартиры Белая роскошь

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Стиль гламурный шик на кухне может базироваться как на классическом, так и на гарнитуре в стиле минимализм. Остается лишь добавить ему голливудского блеска и гламура с помощью блестящих отражающих поверхностей, лакированных фасадов и благородного черного цвета.

Неоклассический стиль

Квартира в жилом комплексе "Парадный квартал", Be In Art Be In Art Кухня в классическом стиле
Be In Art

Квартира в жилом комплексе Парадный квартал

Be In Art
Be In Art
Be In Art

Неоклассика отличается от классики так же, как коттедж от дома. Такая кухня более изысканная, светлая, высокая и при этом выглядит более современной, так как оснащена самой передовой встроенной техникой и использует новейшие материалы. Например, на кухонном фартуке здесь можно встретить стеклянные настенные панели чаще, чем настоящий мрамор.

Неоклассический стиль подходит тем, кто любит традиции, но при этом хочет иметь современный комфортный уровень жизни со всеми его плюсами.

Стиль ар-деко

Кухня-столовая homify Кухня в классическом стиле Серый Кухня-столовая
homify

Кухня-столовая

homify
homify
homify

Французский стиль ар-деко — самый артистичный из всех классических стилей. Нарочито усложненный гарнитур, резная мебель, немного готического настроения и благородный камень в отделке пола и столешницы мгновенно напоминают нам обо всех достоинствах классики.

Ар-деко тоже любит использовать металлические, например, медные, элементы интерьера, черную или другую темную цветовую гамму и глубокие, насыщенные оттенки. Как правило, кухни в этом стиле высокие, слегка «колючие» на вид, как и сама готика.

Французский ретро

Дизайн квартиры "Невесомая красота" Samarina projects Кухня в классическом стиле
Samarina projects

Дизайн квартиры Невесомая красота

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Классическая французская кухня может сделать интерьер вашей комнаты по-настоящему домашним и милым. Гарнитур в стиле ретро, с элементами роскошного барокко или рококо, добавит в помещение настроение старины, что очень важно для новых коттеджей и квартир в новостройках.

Больше о прекрасной деревянной мебели вы можете узнать в прошлой нашей статье.

Эклектика

интерьер квартиры на Сретенском бульваре, Архитектурное бюро Андрея Стубе Архитектурное бюро Андрея Стубе Кухни в эклектичном стиле
Архитектурное бюро Андрея Стубе

интерьер квартиры на Сретенском бульваре

Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Смешение стилей на кухне чаще всего получается благодаря миксу эталонного гарнитура, который задает общий тон, и остальной мебели и аксессуаров в другом стиле.

Американская эклектика, например, подразумевает наличие всех традиционных классических приемов, которые аккуратно встроены в габариты квартиры в мегаполисе. Благодаря знаменитому практичному подходу всей нации к интерьеру здесь практически отсутствуют сложные элементы — резная мебель, лепнина, позолота и другие бросающиеся в глаза дизайнерские приемы. Благородная цветовая гамма, составленная из черного, молочного и шоколадного, может по праву считаться фирменной для нью-йоркской элиты.

Черный лак

Классика с элементами Ар-деко., InScale InScale Кухня в классическом стиле
InScale

Классика с элементами Ар-деко.

InScale
InScale
InScale

Эта минималистичная кухня с элементами ар-деко идеально сочетает в себе практичность и презентабельность. Такой гарнитур идеально подойдет под современный интерьер, который хочется сделать более роскошным и заметным.

Черный лак может быть использован не только для фасадов гарнитура, но и для бытовой техники, столовой группы, люстры и других, более мелких, элементов интерьера. Обратите внимание, что кухонный фартук, отделка пола и потолка тоже соответствуют классической задумке.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Роскошный прованс

Квартира на набережной., А-Дизайн А-Дизайн Кухни в эклектичном стиле
А-Дизайн

Квартира на набережной.

А-Дизайн
А-Дизайн
А-Дизайн

Эта кухня в мгновение ока уносит нас в прошлое, напоминая о прекрасных особняках французских виноделов. Фруктовые сады, жаркое южное солнце и аромат лаванды как будто следуют за каждым интерьером в таком стиле.

Роскошный прованс идеально подойдет для использования в загородном доме, но так же хорошо будет смотреться при достаточной площади и на городской кухне.

Английская классика

Частный дом в г. Колпино, Ivory Studio Ivory Studio Кухня в классическом стиле
Ivory Studio

Частный дом в г. Колпино

Ivory Studio
Ivory Studio
Ivory Studio

Традиционный кухонный гарнитур в английском стиле обычно более приземист, чем его другие классические братья. В нем часто используется совсем простая напольная и настенная плитка, а добавить особенного антуража можно с помощью латунных светильников и сантехники.

Классика-лайт

легкая классика, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Гостиная в классическом стиле
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>

легкая классика

Арт-мастерская "РЕПЛИКА"
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>
Арт-мастерская "РЕПЛИКА"

Классическая кухня часто становится предметом мечтаний людей, которые любят традиционные и простые интерьеры и при этом живут в квартире. Тогда вариант классики-лайт подходит лучше всего. 

Выбирайте гарнитур светлых тонов, без позолоты и сложной резьбы, но обратите внимание на интересный кухонный фартук, бытовую технику под цвет и красивые (и удобные!) ручки. А еще подумайте о шикарных гарнитурах с надставкой сверху, как на этой фотографии.

Барокко

Дизайн коттеджа "Владение снежной королевы" Samarina projects Кухня в классическом стиле
Samarina projects

Дизайн коттеджа Владение снежной королевы

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Такие кухонные гарнитуры как будто созданы для эталонного классического интерьера. Здесь роскошь и презентабельность ставится на первый план, а сама мебель чаще всего имеет очень крупные размеры и широкие столешницы, а также декоративные псевдо-колонны с позолоченными барельефами.

В стиле барокко популярно использование больших стенных шкафов, в которые встраивается бытовая техника и системы хранения. Для такой кухни нужно много места и хорошее естественное освещение для всех мелких элементов декора.

Итальянский шик

Дом, Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Кухня в классическом стиле
Мастерская дизайна ЭГО

Дом

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

Одним из самых популярных стилей для кухни является итальянский, который объединяет в себе роскошь Франции и особенный средиземноморский колорит. Такие кухни чаще всего выдержаны в слегка иной цветовой гамме. Светлый их вариант вы видите на фото, он включает в себя оттенки желтого сорбета и меди (но не белого). Классическим темным вариантом можно назвать использование породы темного ореха или тонирование под него.

Дом, в котором тепло круглый год
А вам какая кухня понравилась больше всего?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо