Шикарные кухонные гарнитуры

Мы подобрали для вас самые роскошные кухни, которыми хочется восхищаться! Блеск и глянец, мрамор и хрусталь, мозаика и резное дерево — самые красивые дизайнерские приемы в вашем распоряжении!
Белая роскошь
Стиль гламурный шик на кухне может базироваться как на классическом, так и на гарнитуре в стиле минимализм. Остается лишь добавить ему голливудского блеска и гламура с помощью блестящих отражающих поверхностей, лакированных фасадов и благородного черного цвета.
Неоклассика отличается от классики так же, как коттедж от дома. Такая кухня более изысканная, светлая, высокая и при этом выглядит более современной, так как оснащена самой передовой встроенной техникой и использует новейшие материалы. Например, на кухонном фартуке здесь можно встретить стеклянные настенные панели чаще, чем настоящий мрамор.
Неоклассический стиль подходит тем, кто любит традиции, но при этом хочет иметь современный комфортный уровень жизни со всеми его плюсами.
Французский стиль ар-деко — самый артистичный из всех классических стилей. Нарочито усложненный гарнитур, резная мебель, немного готического настроения и благородный камень в отделке пола и столешницы мгновенно напоминают нам обо всех достоинствах классики.
Ар-деко тоже любит использовать металлические, например, медные, элементы интерьера, черную или другую темную цветовую гамму и глубокие, насыщенные оттенки. Как правило, кухни в этом стиле высокие, слегка «колючие» на вид, как и сама готика.
Невесомая красота
Классическая французская кухня может сделать интерьер вашей комнаты по-настоящему домашним и милым. Гарнитур в стиле ретро, с элементами роскошного барокко или рококо, добавит в помещение настроение старины, что очень важно для новых коттеджей и квартир в новостройках.
Больше о прекрасной деревянной мебели вы можете узнать в прошлой нашей статье.
Смешение стилей на кухне чаще всего получается благодаря миксу эталонного гарнитура, который задает общий тон, и остальной мебели и аксессуаров в другом стиле.
Американская эклектика, например, подразумевает наличие всех традиционных классических приемов, которые аккуратно встроены в габариты квартиры в мегаполисе. Благодаря знаменитому практичному подходу всей нации к интерьеру здесь практически отсутствуют сложные элементы — резная мебель, лепнина, позолота и другие бросающиеся в глаза дизайнерские приемы. Благородная цветовая гамма, составленная из черного, молочного и шоколадного, может по праву считаться фирменной для нью-йоркской элиты.
Эта минималистичная кухня с элементами ар-деко идеально сочетает в себе практичность и презентабельность. Такой гарнитур идеально подойдет под современный интерьер, который хочется сделать более роскошным и заметным.
Черный лак может быть использован не только для фасадов гарнитура, но и для бытовой техники, столовой группы, люстры и других, более мелких, элементов интерьера. Обратите внимание, что кухонный фартук, отделка пола и потолка тоже соответствуют классической задумке.
Эта кухня в мгновение ока уносит нас в прошлое, напоминая о прекрасных особняках французских виноделов. Фруктовые сады, жаркое южное солнце и аромат лаванды как будто следуют за каждым интерьером в таком стиле.
Роскошный прованс идеально подойдет для использования в загородном доме, но так же хорошо будет смотреться при достаточной площади и на городской кухне.
Традиционный кухонный гарнитур в английском стиле обычно более приземист, чем его другие классические братья. В нем часто используется совсем простая напольная и настенная плитка, а добавить особенного антуража можно с помощью латунных светильников и сантехники.
Классическая кухня часто становится предметом мечтаний людей, которые любят традиционные и простые интерьеры и при этом живут в квартире. Тогда вариант классики-лайт подходит лучше всего.
Выбирайте гарнитур светлых тонов, без позолоты и сложной резьбы, но обратите внимание на интересный кухонный фартук, бытовую технику под цвет и красивые (и удобные!) ручки. А еще подумайте о шикарных гарнитурах с надставкой сверху, как на этой фотографии.
Владение снежной королевы
Такие кухонные гарнитуры как будто созданы для эталонного классического интерьера. Здесь роскошь и презентабельность ставится на первый план, а сама мебель чаще всего имеет очень крупные размеры и широкие столешницы, а также декоративные псевдо-колонны с позолоченными барельефами.
В стиле барокко популярно использование больших стенных шкафов, в которые встраивается бытовая техника и системы хранения. Для такой кухни нужно много места и хорошее естественное освещение для всех мелких элементов декора.
Одним из самых популярных стилей для кухни является итальянский, который объединяет в себе роскошь Франции и особенный средиземноморский колорит. Такие кухни чаще всего выдержаны в слегка иной цветовой гамме. Светлый их вариант вы видите на фото, он включает в себя оттенки желтого сорбета и меди (но не белого). Классическим темным вариантом можно назвать использование породы темного ореха или тонирование под него.