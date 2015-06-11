Шикарные кухонные гарнитуры

Неоклассика отличается от классики так же, как коттедж от дома. Такая кухня более изысканная, светлая, высокая и при этом выглядит более современной, так как оснащена самой передовой встроенной техникой и использует новейшие материалы. Например, на кухонном фартуке здесь можно встретить стеклянные настенные панели чаще, чем настоящий мрамор.

Неоклассический стиль подходит тем, кто любит традиции, но при этом хочет иметь современный комфортный уровень жизни со всеми его плюсами.