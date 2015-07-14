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Жизнь в шоколаде: квартира для современной семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Жизнь в ШОКОЛАДЕ, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Ванная комната в стиле модерн
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Красивый и изысканный дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в популярном стиле модерн. Его авторы, архитекторы Илона Болейшиц и Игорь Орлов, стремились создать здесь оазис тепла и спокойствия на одну семью.

Горький шоколад в золотой обертке

Жизнь в ШОКОЛАДЕ AR-KA architectural studio Спальня в стиле модерн
AR-KA architectural studio

Жизнь в ШОКОЛАДЕ

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Шоколадная цветовая гамма лежит в основе каждого интерьера этой квартиры, а позолота, плавные линии и блестящий декор позволяют добавить им роскоши и глянца.

Специалисты из AR-KA architectural studio продумали здесь каждую мелочь, найдя совершенную гармонию между функциональностью и новым городским шиком. В итоге мы получили лаконичный, элегантный и презентабельный интерьер, в котором легко жить и приятно принимать гостей.

Гостиная

Жизнь в ШОКОЛАДЕ AR-KA architectural studio Гостиная в стиле модерн
AR-KA architectural studio

Жизнь в ШОКОЛАДЕ

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Стиль модерн прекрасно смотрится вкупе с игрой на контрастах, как в этой гостиной. Мебель оттенка венге заметно отличается на фоне бледно-оливковых стен и потолка.

Благодаря оригинальной планировке здесь удалось создать красивый эффект перспективы, разделив помещение на три зоны. Столовая оказалась в центре, ей, по традиции, и достался единственный подвесной светильник в комнате. Остальная подсветка осуществляется с помощью потолочных встроенных, что особенно удобно для создания различного настроения в доме в течение суток.

Кухня с островом и барной стойкой

Жизнь в ШОКОЛАДЕ AR-KA architectural studio Кухня в стиле модерн
AR-KA architectural studio

Жизнь в ШОКОЛАДЕ

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Небольшая кухня разместилась в углу общей комнаты и состоит из главного гарнитура, расположенного вдоль стены, и кухонного острова с барной стойкой.

Строгий вид кухни удачно сочетается с благородной отделкой пола с рыжими переливами. Привлекает внимание и нестандартная металлическая вытяжка над плитой на кухонном острове.

Круглая ванная

Жизнь в ШОКОЛАДЕ AR-KA architectural studio Ванная комната в стиле модерн
AR-KA architectural studio

Жизнь в ШОКОЛАДЕ

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

В ванной царит очаровательная атмосфера турецкого хамама, в котором, как правило, блеск мозаики затмевает все. Круглая чаша установлена на небольшом подиуме, что позволяет сделать ее использование еще более удобным.

Декоративный горизонтальный декор из мозаики на стенах в углах переходит в практичные полочки, на которых отлично смотрятся свечи и флаконы. Точечная подсветка на потолке, расположенная кругом по периметру ванны, создает эффект звездного неба.

Коридор

Жизнь в ШОКОЛАДЕ AR-KA architectural studio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
AR-KA architectural studio

Жизнь в ШОКОЛАДЕ

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Узкий коридор был максимально использован архитекторами в практичных целях. Здесь установлена элегантная система хранения из различных стеллажей, которые идеально вписались в общий образ квартиры.

Оставлена ниша и для напольного зеркала с дополнительной подсветкой.

Узкие стеллажи при этом практически не стоят коридору занятых квадратных метров, но тем не менее незаменимы для семьи.

Душевая комната

Жизнь в ШОКОЛАДЕ AR-KA architectural studio Ванная комната в стиле модерн
AR-KA architectural studio

Жизнь в ШОКОЛАДЕ

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

В дополнительном санузле была оборудована душевая, а самым эффектным дизайнерским приемом являются большие настенные зеркала над раковиной и под ней. Визуально они практически сливаются друг с другом, создавая ощущение существования зазеркального мира и какого-то фокуса в интерьере.

Для освещения здесь так же, как и во многих других комнатах, была выбрана точечная подсветка с помощью встроенных светильников. Три из них непосредственно установлены над раковиной и имитируют светящиеся кристаллы, добавляя интерьеру капельку гламура.

Еще один интересный дизайн проект трехкомнатной квартиры мы публиковали в прошлой статье.

Дизайн ТВ-зоны гостиной - 10 ярких примеров
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