Жизнь в шоколаде: квартира для современной семьи

Шоколадная цветовая гамма лежит в основе каждого интерьера этой квартиры, а позолота, плавные линии и блестящий декор позволяют добавить им роскоши и глянца.

Специалисты из AR-KA architectural studio продумали здесь каждую мелочь, найдя совершенную гармонию между функциональностью и новым городским шиком. В итоге мы получили лаконичный, элегантный и презентабельный интерьер, в котором легко жить и приятно принимать гостей.