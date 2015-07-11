Декорирование в стиле кантри дачи в Подмосковье

Стиль кантри всегда вызывает теплый отклик в сердце, поэтому дизайн-студия HOLZLAB выбрала именно его для редизайна этой дачи. На скромной площади первого этажа, где разместилась гостиная и кухня-столовая, проявилась в жизнь волшебная сказка о маленьком и уютном домике на природе.

Эта дача получилась не только по-деревенски уютной, но еще и максимально удобной, соответствующей всем новейшим стандартам второго загородного жилья. Современная дача — это не просто пара комнат, в которых можно переночевать и приготовить легкий завтрак, но и полноценное жилье, которое позволяет продлить свой отпуск и сделать детство детей более солнечным.

Близость к природе для выбора дачи имеет большое значение, как и прежде. Но фокус с выращивания овощей и плодовых растений сместился на цветочные сады, строительство детской площадки и просто тихую летнюю деревенскую жизнь.