Декорирование в стиле кантри дачи в Подмосковье

Элегантный стиль кантри идеально подходит для дизайна интерьера дачи, которая призвана стать идиллическим убежищем от городской жизни. Уютный, несуетливый и домашний он добавляет любой комнате очарования. Посмотрим, что могут сделать эти американские дизайнерские приемы в нашей стране?
Стиль кантри всегда вызывает теплый отклик в сердце, поэтому дизайн-студия HOLZLAB выбрала именно его для редизайна этой дачи. На скромной площади первого этажа, где разместилась гостиная и кухня-столовая, проявилась в жизнь волшебная сказка о маленьком и уютном домике на природе.
Эта дача получилась не только по-деревенски уютной, но еще и максимально удобной, соответствующей всем новейшим стандартам второго загородного жилья. Современная дача — это не просто пара комнат, в которых можно переночевать и приготовить легкий завтрак, но и полноценное жилье, которое позволяет продлить свой отпуск и сделать детство детей более солнечным.
Близость к природе для выбора дачи имеет большое значение, как и прежде. Но фокус с выращивания овощей и плодовых растений сместился на цветочные сады, строительство детской площадки и просто тихую летнюю деревенскую жизнь.
Эта дача — как раз из тех, что помогают городским жителям вести двойную жизнь, собирая все плюсы от обеих и оставляя за бортом минусы. Дизайн интерьера на даче так же важен, как и ее расположение, так как именно он будет ассоциироваться у вас с поездкой на дачу и даже мотивировать на проведение здесь целого лета.
Благодаря отделке деревом дача полностью соответствуют стилю кантри, а разноцветная покраска на американский манер делает интерьер более интересным и модным. Цвет винный марсала был выбран здесь не случайно. Он оказывает потрясающее влияние на каждую гостиную, делая ее более презентабельной, и согревает пространство, позволяя вечерами наслаждаться огнем из камина с еще большим изумлением.
В главной комнате дома разместились две зоны, каждая из которых дополняет друг друга в соответствии с лучшими традициями Нового Света. У стены расположен телевизор, напротив него — угловой диван, а сразу за последним, в уютном эркере, дополнительное место для отдыха и проведения тихих семейных вечеров на даче.
Не только хозяевам и их детям понравится уголок, но и домашним любимцам. Кстати, на даче очень легко оборудовать для них пару-тройку особенных мест, которые позволили бы вашему питомцу чувствовать себя настоящим царем зверей.
Кошки очень любят маленькие коробки и хороший вид сверху, поэтому даже самый простой покрашенный деревянный ящичек с подушкой где-нибудь на стеллаже (или даже кухонном гарнитуре) позволит сделать интерьер не только дизайнерским, но и живым, подходящим именно вашей семье и вашей кошке.
Особенно уютная кухня в этом доме имеет традиционную для фермерского дома форму. Гарнитур здесь расположен углом и как будто обхватывает столовую группу в центре комнаты. За основу этого интерьера взяты итальянские традиции. Они прослеживаются как в выборе цветовой гаммы и общего настроения, так и в текстиле и новых светильниках.
О том, как красиво декорировать кухню в загородном доме, читайте в другой нашей статье.
На этой фотографии — кухня до редизайна. Как видите, гарнитур и столовая группа остались прежними. С наименьшими затратами дизайнерам удалось обыграть ту же самую мебель совершенно в ином ключе, что свидетельствует о настоящем таланте и тонком вкусе.
Изменив цветовую гамму на белоснежно-каштановую, расставив красные акценты и заменив светильники, получилось создать совершенно иное настроение в комнате. Добавлены были и декоративные потолочные балки, позволяющие еще больше углубиться в тематику кантри. Одним из самых интересных приемов стал редизайн кухонного фартука с помощью нанесения грифельной краски поверх старой керамической облицовки.
В этой комнате до ремонта тоже не хватало четкой цветовой гаммы, хорошо подобранных аксессуаров и общего видения интерьера. Тем не менее, прекрасные исходные данные помогли сделать и в этой комнате интерьер, который легко может стать чьей-то мечтой.