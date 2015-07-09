Главные правила расстановки мебели

В этой статье мы будем говорить о комфорте и психологической окраске интерьера в зависимости от того, как в нем расположена мебель. Некоторые правила покажутся вам простыми и очень знакомыми, но, тем не менее, очень многие пренебрегают ими в создании уюта в собственном доме.
Структура, на которой строится интерьер, должна быть максимально проста и лаконична. Именно на нее накладывается весь дизайн и декор. Она, скорее всего, переживет несколько стилей вашего интерьера, которые изменятся благодаря веяниям моды. Правильно созданная основа сохранит свои формы.
В этой статье вы расскажем о 5 главных правилах расстановки мебели, которые чаще всего всего забываются из-за любви к показательным, но непрактичным интерьерам.
Даже в самой маленькой комнате, с наличием большого количества мебели, все проходы должны быть достаточных размеров для каждого члена семьи. Свободный поток энергии, по фен-шуй, тоже сулит вам лишь благополучие, а с точки зрения удобства и вовсе спасет вас от лишнего стресса.
К этому пункту следует относиться особо трепетно, проверяя те или иные решения на практике. Габариты мебели на плане расстановки имеют тенденцию сжиматься, благодаря нашему желанию сделать все и сразу. Обязательно следите за собой, иначе следующие несколько лет придется ощущать ежедневное неудобство.
Если вы уже сделали ошибку, не стоит ее игнорировать. Удобство в интерьере должно быть на первом месте, и лишь за ним идут эстетические бонусы, которые, кстати, можно добавить абсолютно к любой структуре. И, представьте себе, даже к самой удобной.
А еще не забывайте, что некоторая мебель передвигается. Стул, задвинутый под стол, нельзя считать включенным в план расстановки, ведь чаще всего он стоит отодвинутый после завершения трапезы. Нельзя надеяться, что вы всегда будете следить за всеми стульями в доме. Оставляйте достаточно много места для каждого стула, иначе вы получите квартиру, соответствующую по удобству лишь вашим детям.
Расположение дивана, кровати и кресел спиной к стене является основным правилом для создания психологического комфорта. Конечно, в некоторых нестандартных планировках есть большой соблазн сделать что-нибудь оригинальное и, как кажется, вполне практичное, но с течением времени все хозяева понимают, что классический вариант оказывается гораздо более приятным.
То же самое правило касается не только мягкой мебели, но и, например, стульев при барной стойке на кухне или пуфика в детской. Создавая действительно уютные зоны для отдыха, обращенные спиной к стене, вы уменьшите собственное напряжение и извлечете из интерьера гораздо больше пользы, чем из пары-тройки модных приемов.
Входная дверь, или даже несколько дверей, обязательно должны быть в поле зрения человека, сидящего на диване, стуле или даже готовящего на кухне. Если есть возможность того, что кто-то зайдет в дверь незамеченным, настроение всей комнаты меняется, и вы уже не сможете достичь в ней максимально возможного комфорта.
В этой детской мы видим, как модная задумка расположить рабочий стол вдоль окна была дополнена удобными местами для занятий двоих детей. Это позволяет им постоянно видеть дверь периферическим зрением.
Сглаженные углы, свободные проходы, натуральные материалы — все эти составляющие безопасного интерьера должны учитываться на каждом этапе проекта.
Скорее всего, следует исключить стеклянные перегородки и мебель, которые заставят вас чувствовать себя более скованно при контакте с ними. Массив дерева и камень, напротив, создают ощущение дома-крепости, в котором все выполнено добротно и для вашего же комфорта.
Немаловажным фактором в расстановке мебели также является освещение. С самого начала продумайте проводку под светильники, и не меняйте свой план расстановки мебели на последнем этапе.
Расстановка мебели является одной из самых главных проблем для маленьких помещений. Например, для узкого балкона. На фотографии мы видим, как, в соответствии со всеми правилами, дизайнер смог сделать из крохотной комнаты настоящую французскую ривьеру в миниатюре.
О том, как обставить маленькую квартиру читайте в другой нашей статье.
Мебель под заказ тоже поможет вам добавить комфорта, исключить нестыковки предметов друг с другом и устранить зазоры. Чем более точным является ваш дизайн-проект, тем больше выгоды вы сможете извлечь из каждого квадратного сантиметра. Стиль минимализм, например, идеально подходит для создания максимально удобной ванной комнаты.