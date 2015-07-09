Главные правила расстановки мебели

Даже в самой маленькой комнате, с наличием большого количества мебели, все проходы должны быть достаточных размеров для каждого члена семьи. Свободный поток энергии, по фен-шуй, тоже сулит вам лишь благополучие, а с точки зрения удобства и вовсе спасет вас от лишнего стресса.

К этому пункту следует относиться особо трепетно, проверяя те или иные решения на практике. Габариты мебели на плане расстановки имеют тенденцию сжиматься, благодаря нашему желанию сделать все и сразу. Обязательно следите за собой, иначе следующие несколько лет придется ощущать ежедневное неудобство.

Если вы уже сделали ошибку, не стоит ее игнорировать. Удобство в интерьере должно быть на первом месте, и лишь за ним идут эстетические бонусы, которые, кстати, можно добавить абсолютно к любой структуре. И, представьте себе, даже к самой удобной.

А еще не забывайте, что некоторая мебель передвигается. Стул, задвинутый под стол, нельзя считать включенным в план расстановки, ведь чаще всего он стоит отодвинутый после завершения трапезы. Нельзя надеяться, что вы всегда будете следить за всеми стульями в доме. Оставляйте достаточно много места для каждого стула, иначе вы получите квартиру, соответствующую по удобству лишь вашим детям.