Креативный дизайн в киевских апартаментах

Эта квартира-студия с двумя спальнями может похвастаться огромным количеством эксклюзивных дизайнерских решений, которые позволяют сделать городскую жизнь более интересной и насыщенной. Такие идеи идеально подходят к общему минималистичному настроению квартиры, приправленному изрядной дозой креатива.

В гостиной обратите особое внимание на барную стойку необычной формы, для изготовления которой использовали специальный фрезерный станок. Дизайнеры хотели применить в оформлении не только декоративные приемы, но и технологические новшества, которые делают общий образ проекта по-настоящему оригинальным.

Условно эта комната поделена на несколько зон, каждая из которых имеет общие идеи в дизайне, объединяющие всю концепцию. В основном это особые геометрические орнаменты, которые вы увидите и во всех остальных комнатах квартиры, напоминающие нам одновременно о стиле ретро и об уроках биологии.