Креативный дизайн в киевских апартаментах

Эта нестандартная трехкомнатная квартира способна перевернуть ваше представление о том, каким должно быть жилье для молодой семьи с дочкой-школьницей.
Дизайн студия DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS благодаря перепланировке, творческому подходу и особым инновационным методам создали интерьер, аналогов которому нет на Украине.
Эта квартира-студия с двумя спальнями может похвастаться огромным количеством эксклюзивных дизайнерских решений, которые позволяют сделать городскую жизнь более интересной и насыщенной. Такие идеи идеально подходят к общему минималистичному настроению квартиры, приправленному изрядной дозой креатива.
В гостиной обратите особое внимание на барную стойку необычной формы, для изготовления которой использовали специальный фрезерный станок. Дизайнеры хотели применить в оформлении не только декоративные приемы, но и технологические новшества, которые делают общий образ проекта по-настоящему оригинальным.
Условно эта комната поделена на несколько зон, каждая из которых имеет общие идеи в дизайне, объединяющие всю концепцию. В основном это особые геометрические орнаменты, которые вы увидите и во всех остальных комнатах квартиры, напоминающие нам одновременно о стиле ретро и об уроках биологии.
Гостиная, кухня и столовая были объединены в одну большую комнату. В дополнение к столовой группе здесь есть и уже упомянутая барная стойка для завтраков и принятия гостей. Декоративный потолок особенно выделяется благодаря яркому малиновому оттенку. Сам проект был назван «Шупальца Осьминога» и расположен в Киеве.
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Четко выдержанная цветовая гамма этого интерьера позволяет вместить на своей площади едва ли не большее количество смелых дизайнерских решений, чем в гостиной. Необычные наливные полы с эффектом разлитой краски, геометричные обои и интересные стеклянные двери для систем хранения выглядят футуристически. Может быть, именно такие дома будут считаться классикой в 23-ем веке и переживать пик расцвета в 22-ом. Кто знает, ведь именно мы творим историю!
В ванной комнате современный интерьер тоже разбавляется интересными геометрическими орнаментами, которые напоминают биологические формы. Отдельного внимания заслуживает интересный эффект в отделке стены мозаикой. Здесь по направлению шланга с водой была использована белая плитка, плавно переходящая в черный цвет на остальной части стены.
На другой стене с раковиной текстурная отделка волнами создает эффект гибкого, эластичного пространства. Особо тонкая раковина в минималистичном стиле идеально подходит под столь сложный интерьер.
С помощью нового проема на присоединенную лоджию и нестандартной формы комнаты детская тоже имеет особенный, одновременно биологический и футуристический образ. Эта комната предназначается для дочери владельцев, девочки школьного возраста.
Двухуровневая кровать со спальным местом наверху и диваном — внизу позволяет с комфортом принимать гостей в собственной приватной зоне. А на светлой и яркой лоджии разместилось рабочее место для компьютера и домашних уроков.