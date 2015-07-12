Как создать будуар в доме

Если у вас есть гардеробная, стоит задуматься о расположении туалетного столика именно здесь. Даже на самой маленькой площади, как на фото, можно разместить все необходимое.

Идеи для гардеробной комнаты можно почерпнуть в нашей тематической коллекции.