Как создать будуар в доме

Какая женщина не мечтает о туалетном столике, на котором в блеске софитов расставлены любимые духи и стоит шкатулка с драгоценностями? Сегодня мы посмотрим, какие есть идеи создания будуара в доме или квартире, и какой именно столик будет максимально удобен.
Чаще всего в современных интерьерах будуар организовывается в одном из уголков спальни. Здесь можно поставить столик с зеркалом, тумбочку и пуфик. Если вам трудно подобрать новую мебель под уже существующую, вы можете остановиться на приятном белом оттенке, который подойдет под почти любой классический и современный интерьер.
Более традиционный вариант — небольшой деревянный столик на тонких ножках, классический стул и небольшой зеркало с двумя лампами по обеим сторонам — понравится тем, кто стремится к старинной атмосфере в доме.
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ
Из обычного письменного стола, который вы наверняка уже купили своей дочери, можно создать и подобие будуара, добавив к нему зеркало, подсветку и место для шкатулки и косметики на полочках. На этой фотографии показано, как удачно можно совместить эти две функции с помощью декоративного стеллажа и обивки стен деревом. Сюда следует лишь повесить зеркало, и будуар готов!
Если ваша квартира уже оформлена в одном из модных, но совсем не женских стилях, например в лофте, подумайте о том, как добавить интерьеру глянцевого шика. В этом проекте утонченное сочетание цвета слоновой кости и серого грифельного позволяют сделать стиль индастриал более элегантным. Классическая мебель тоже помогает создать эклектичное настроение, а текстильное изголовье у кровати добавляет нотки кокетливости в интерьер. В таком «лофте» уголок для будуара уже смотрится вполне кстати, особенно, если вы выберете оригинальное зеркало, подходящее по настроению.
Еще одним интересным вариантом может быть размещение будуара в ванной комнате, если там достаточно места. В проекте на фото столешница туалетного столика соединена с полочкой для раковины, а оба зеркала оснащены стильной подсветкой.
Если ваша спальня действительно мала, стоит подумать о замене одного из прикроватных столиков на туалетный, что позволит сэкономить место.
В этой совсем небольшой спальне разместились двуспальная кровать, уголок для будуара и даже рабочее место. Оба стола расположены напротив друг друга, а туалетный — очень узкий, что позволяет сделать такой размещение более комфортным.
Идеальный белоснежный минимализм обязательно понравится любителям современного дизайна. Арт-студия ЗРОБІМ в этом проекте создала особое настроение, похожее на греческую идиллию или борт трансатлантического лайнера.
Если у вас есть гардеробная, стоит задуматься о расположении туалетного столика именно здесь. Даже на самой маленькой площади, как на фото, можно разместить все необходимое.
Идеи для гардеробной комнаты можно почерпнуть в нашей тематической коллекции.
Если вы добавите своему будуарному столику немного гламурного шика, то сможете представлять, что вы — американская звезда кино, которая наводит красоту перед очередными съемками. Подумайте об использовании черного цвета, глянцевых поверхностей и позолоты.
Строгие линии, зеркальные ящички и светильники с кристаллами отлично подойдут под современную детскую, которую пора обновлять под новые нужды.
Обратите внимание на то, что все элементы дизайна здесь сочетаются между собой, несмотря на столь сложную композицию.
Будуар в лиловых или лавандовых тонах может стать очень хорошей идей для вашей спальни. Особое французское настроение, как ничто другое, подходит для такой комнаты.
Но будуар не обязательно должен быть классическим и европейским. Посмотрите и в сторону ультрасовременного дизайна, который может изменить традиционный взгляд на туалетный столик.
А если вы до сих пор думаете, что для будуара нужно много места — посмотрите на эту прекрасную спальню! Здесь между кроватью и шкафом-купе разместился довольно большой туалетный столик, а в левой части шкафа теперь висят сезонные вещи.
Если в спальне совсем нет места для будуара, подумайте о коридоре, в котором, возможно, вы найдете свободную стену.
Если вы из тех, кому очень важен уют в доме и вдохновляющая атмосфера, вам наверняка понравится наша статья о декорировании гостиной цветами.