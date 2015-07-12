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Как создать будуар в доме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ул.Л.Беды, Минск, Студия Дизайна Интерьера MALGRIM Студия Дизайна Интерьера MALGRIM Спальня в стиле минимализм
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Какая женщина не мечтает о туалетном столике, на котором в блеске софитов расставлены любимые духи и стоит шкатулка с драгоценностями? Сегодня мы посмотрим, какие есть идеи создания будуара в доме или квартире, и какой именно столик будет максимально удобен.

Милый уголок при спальне

Guest bedroom, Your royal design Your royal design Спальня в классическом стиле
Your royal design

Guest bedroom

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Чаще всего в современных интерьерах будуар организовывается в одном из уголков спальни. Здесь можно поставить столик с зеркалом, тумбочку и пуфик. Если вам трудно подобрать новую мебель под уже существующую, вы можете остановиться на приятном белом оттенке, который подойдет под почти любой классический и современный интерьер.

Классика всегда в моде

Интерьер дома в поселке "Особый Статус", Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Спальня в классическом стиле
Студия интерьера <q>SENSE</q>

Интерьер дома в поселке Особый Статус

Студия интерьера "SENSE"
Студия интерьера <q>SENSE</q>
Студия интерьера "SENSE"

Более традиционный вариант — небольшой деревянный столик на тонких ножках, классический стул и небольшой зеркало с двумя лампами по обеим сторонам — понравится тем, кто стремится к старинной атмосфере в доме.

Будуар для девочки-подростка

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА "ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ" Samarina projects Детская комнатa в стиле минимализм
Samarina projects

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Из обычного письменного стола, который вы наверняка уже купили своей дочери, можно создать и подобие будуара, добавив к нему зеркало, подсветку и место для шкатулки и косметики на полочках. На этой фотографии показано, как удачно можно совместить эти две функции с помощью декоративного стеллажа и обивки стен деревом. Сюда следует лишь повесить зеркало, и будуар готов!

Брутальный шик

Квартира в Москве, Orlova Home Design Orlova Home Design Спальня в эклектичном стиле
Orlova Home Design

Квартира в Москве

Orlova Home Design
Orlova Home Design
Orlova Home Design

Если ваша квартира уже оформлена в одном из модных, но совсем не женских стилях, например в лофте, подумайте о том, как добавить интерьеру глянцевого шика. В этом проекте утонченное сочетание цвета слоновой кости и серого грифельного позволяют сделать стиль индастриал более элегантным. Классическая мебель тоже помогает создать эклектичное настроение, а текстильное изголовье у кровати добавляет нотки кокетливости в интерьер. В таком «лофте» уголок для будуара уже смотрится вполне кстати, особенно, если вы выберете оригинальное зеркало, подходящее по настроению.

Будуар в ванной комнате

Бетон и другие катастрофы, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Спальня в стиле минимализм
FEDOROVICH Interior

Бетон и другие катастрофы

FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior

Еще одним интересным вариантом может быть размещение будуара в ванной комнате, если там достаточно места. В проекте на фото столешница туалетного столика соединена с полочкой для раковины, а оба зеркала оснащены стильной подсветкой.

В маленькой комнате

Квартира в стиле современная классика, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Спальня в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в стиле современная классика

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Если ваша спальня действительно мала, стоит подумать о замене одного из прикроватных столиков на туалетный, что позволит сэкономить место.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Функциональный вариант

homify Спальня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

В этой совсем небольшой спальне разместились двуспальная кровать, уголок для будуара и даже рабочее место. Оба стола расположены напротив друг друга, а туалетный — очень узкий, что позволяет сделать такой размещение более комфортным.

Для перфекционистов

ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Спальная комната Стол для макияжа
ZROBYM architects

ENERGOHOUSE

ZROBYM architects
ZROBYM architects
ZROBYM architects

Идеальный белоснежный минимализм обязательно понравится любителям современного дизайна. Арт-студия ЗРОБІМ в этом проекте создала особое настроение, похожее на греческую идиллию или борт трансатлантического лайнера.

Будуар в гардеробной

Корица с молоком, Reroom Reroom Гардеробная в скандинавском стиле
Reroom

Корица с молоком

Reroom
Reroom
Reroom

Если у вас есть гардеробная, стоит задуматься о расположении туалетного столика именно здесь. Даже на самой маленькой площади, как на фото, можно разместить все необходимое.

Идеи для гардеробной комнаты можно почерпнуть в нашей тематической коллекции.

В стиле Hollywood

NY loft, Reroom Reroom Гардеробная в стиле лофт
Reroom

NY loft

Reroom
Reroom
Reroom

Если вы добавите своему будуарному столику немного гламурного шика, то сможете представлять, что вы — американская звезда кино, которая наводит красоту перед очередными съемками. Подумайте об использовании черного цвета, глянцевых поверхностей и позолоты.

Будуар для девочки

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Детские комната в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Эклектики

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Строгие линии, зеркальные ящички и светильники с кристаллами отлично подойдут под современную детскую, которую пора обновлять под новые нужды.

Обратите внимание на то, что все элементы дизайна здесь сочетаются между собой, несмотря на столь сложную композицию.

Ароматы прованса

Интерьер дома в поселке "Особый Статус", Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Спальня в классическом стиле
Студия интерьера <q>SENSE</q>

Интерьер дома в поселке Особый Статус

Студия интерьера "SENSE"
Студия интерьера <q>SENSE</q>
Студия интерьера "SENSE"

Будуар в лиловых или лавандовых тонах может стать очень хорошей идей для вашей спальни. Особое французское настроение, как ничто другое, подходит для такой комнаты.

Футуристический подход

Квартира на Борисоглебском пер., ARTRADAR ARCHITECTS ARTRADAR ARCHITECTS Спальня в стиле минимализм
ARTRADAR ARCHITECTS

Квартира на Борисоглебском пер.

ARTRADAR ARCHITECTS
ARTRADAR ARCHITECTS
ARTRADAR ARCHITECTS

Но будуар не обязательно должен быть классическим и европейским. Посмотрите и в сторону ультрасовременного дизайна, который может изменить традиционный взгляд на туалетный столик.

Элегантность простоты

ул.Л.Беды, Минск, Студия Дизайна Интерьера MALGRIM Студия Дизайна Интерьера MALGRIM Спальня в стиле минимализм
Студия Дизайна Интерьера MALGRIM

ул.Л.Беды, Минск

Студия Дизайна Интерьера MALGRIM
Студия Дизайна Интерьера MALGRIM
Студия Дизайна Интерьера MALGRIM

А если вы до сих пор думаете, что для будуара нужно много места — посмотрите на эту прекрасную спальню! Здесь между кроватью и шкафом-купе разместился довольно большой туалетный столик, а в левой части шкафа теперь висят сезонные вещи.

Креативное решение

Трава, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Спальня в эклектичном стиле
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Трава

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Если в спальне совсем нет места для будуара, подумайте о коридоре, в котором, возможно, вы найдете свободную стену.

Если вы из тех, кому очень важен уют в доме и вдохновляющая атмосфера, вам наверняка понравится наша статья о декорировании гостиной цветами.

Декорирование в стиле кантри дачи в Подмосковье
А вы о каком типе будуара мечтаете?

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