6 способов сделать дом более здоровым

Каждый из нас пытается сохранить здоровье всеми доступными способами. В современном мире, где так много факторов для его ухудшения, это так важно – ведь правда?

А вы не задумывались над тем, какое влияние на самочувствие ваше и членов вашей семьи оказывает дом, в котором вы все проживаете? Оказывается – самое непосредственное. Много полезной информации на эту тему можно почерпнуть из книги идей ’Оцениваем экологичность строительных материалов’.

Задумайтесь над тем, что ежедневно каждый из нас проводит много времени в стенах родного жилища. Так почему бы не сделать свой дом максимально безопасным для здоровья?

Не думайте, что достичь такой задачи слишком сложно или затратно. Кроме того, мы не предлагаем содержать дом в стерильном виде, что, скорее, усугубило бы иммунитет нормального человека, проживающего в социуме. Однако, следуя несложным правилам, можно существенно улучшить домашнюю среду обитания и сделать дом более здоровым, а заодно – и улучшить самочувствие всех его обитателей.