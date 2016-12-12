6 способов сделать дом более здоровым

Каждый из нас пытается сохранить здоровье всеми доступными способами. В современном мире, где так много факторов для его ухудшения, это так важно – ведь правда?
А вы не задумывались над тем, какое влияние на самочувствие ваше и членов вашей семьи оказывает дом, в котором вы все проживаете? Оказывается – самое непосредственное. Много полезной информации на эту тему можно почерпнуть из книги идей ’Оцениваем экологичность строительных материалов’.
Задумайтесь над тем, что ежедневно каждый из нас проводит много времени в стенах родного жилища. Так почему бы не сделать свой дом максимально безопасным для здоровья?
Не думайте, что достичь такой задачи слишком сложно или затратно. Кроме того, мы не предлагаем содержать дом в стерильном виде, что, скорее, усугубило бы иммунитет нормального человека, проживающего в социуме. Однако, следуя несложным правилам, можно существенно улучшить домашнюю среду обитания и сделать дом более здоровым, а заодно – и улучшить самочувствие всех его обитателей.
На первый взгляд может показаться, что пыль не представляет особой опасности для здоровья человека. Ну чихнете вы пару раз во время уборки – делов то. Но это только на первый взгляд.
Дело в том, что домашняя пыль и, в особенности, микроскопические клещи, которые в ней живут, являются причинами возникновения бытовой аллергии. Поначалу ее симптомы можно снимать медикаментозными препаратами, но при постоянном контакте с аллергенами есть риск возникновения патологического заболевания – бронхиальной астмы. А это грозит затрудненным дыханием, возникновениями приступов и удушьем.
Поэтому так важно регулярно проводить в квартире влажную уборку, а места скопления пыли часто пылесосить. Советуем приобрести новейшие модели моющих пылесосов, которые способны наиболее тщательно очищать различные типы поверхностей. Уделите особое внимание ковровым покрытиям, текстильным элементам, мягкой мебели – все это является излюбленным местом обитания пыльевых клещей.
Людям, склонным к аллергиям, не рекомендуется окружать себя предметами, накапливающими пыль.
Вы будете удивлены, узнав, что такое опасное вещество, как свинец, может содержаться в некоторых отделочных материалах. Например – в красках, предназначенных для внутренних работ. Поэтому стоит особенно внимательно подходить к их выбору, особенно – если вы планируете окрасить ними детскую комнату или спальню.
Перед покупкой тщательно изучите состав и всю необходимую документацию на соответствие нормам и стандартам безопасности. А еще лучше – выбирайте так называемые экокраски – это новое поколение отделочных материалов, в составе которых преимущественно натуральные компоненты.
Но как быть, если стены уже окрашены и информации об использованной краске нет? Рекомендуем пригласить соответствующих специалистов, которые измеряют уровень содержания токсических веществ в доме. Они безошибочно определят степень и характер опасных испарений, а также подскажут рациональные методы избавления от них.
Например, если все дело в краске – то ее можно удалить, а стены выкрасить заново, используя безопасные виды отделочных материалов.
Нетхимикатам и пестицидам
Если вы являетесь счастливым обладателем сада или любите выращивать растения в доме, то наверняка знакомы с различными удобрениями для них. Упомянутые растворы и смеси позволяют добиться быстрого роста, цветения и даже плодоношения. Но все ли они безопасны?
Как показывает практика, львиная доля удбрений и средств для защиты растений от вредителей содержат в своем составе пестициды и прочие вещества, опасные для здоровья человека. Используя их в саду или в доме, вы наносите непоправимый ущерб иммунитету, сами того не осознавая. Поверьте, лучше наслаждаться не очень стремительным развитием любимых растений, подкармливать их корневые системы натуральными источниками минеральных веществ, но быть спокойными за свое здоровье.
Что касается борьбы с надоедливыми сорняками и вредителями – то для этого существует множество народных методов, которые эффективно действуют, не оказывая негативного влияния на человека.
Даже если вы живете в благополучном районе с новыми коммуникациями, мы рекомендуем использовать качественные фильтры для очистки водопроводной воды. Их ассортимент сегодня достаточно широк, поэтому каждый сможет подобрать для себя вариант согласно персональным потребностям и подходящей стоимости.
Существуют самые простые фильтры для воды, которые устанавливаются в отдельные емкости. Другие же модели требуют специальных навыков для их монтажа, поэтому лучше приглашать квалифицированных сантехников, которые имеют опыт проведения подобных работ.
Фильтрование водопроводной воды не только положительно скажется на здоровье вашей семьи, но и позволит сэкономить. К примеру, вы сможете существенно продлить срок службы электрочайника, внутри которого не будет собираться накипь.
В стремлении сделать свой дом чистым, свежим и сияющим, мы часто забываем о том, какую опасность могут таить в себе современные моющие средства. Только задумайтесь – насколько токсичным должен быть их состав, чтобы моментально избавлять поверхности от самых разнообразных загрязнений? Производитель дает вам гарантию качества и реклама уверяет в эффективности, но кто может обеспечить безопасность названных средств?
Мы не предлагаем вам совсем отказаться от использования таких помощников во время регулярной уборки. Но отдавайте предпочтение продукции с преимущественно натуральным составом, либо же используйте проверенные методы своих мам и бабушек.
Сода, уксус, сухая горчица и соль издавна применяются для очистки и дезинфекции поверхностей. Лимонный сок быстро избавит ваш кафель и сантехнику от известкового налета, а несколько капель ароматического масла наполнят дом любимым ароматом. Изучайте все возможности природы вокруг и откажитесь от токсичных моющих средств.
Многочисленные научные исследования подтвердили, что потребляемая нами пища оказывает важнейшее влияние на состояние здоровья. Вот почему сегодня каждый, кто имеет участок земли у дома, пытается самостоятельно выращивать основные продукты.
При таком подходе вы будете уверены, что овощи, фрукты и зелень имеют органическое происхождение, поэтому принесут максимальную пользу организму. И если для плодовых кустов, деревьев, овощных культур нужны грядки, то зелень можно с успехом выращивать в емкостях на балконе или даже подоконнике. Было бы желание – а возможность сделать питание натуральным всегда найдется!
Приучая себя и детей к здоровому образу жизни, вы тем самым сформируете у них любовь к природе, научите заботиться о растениях и уделять внимание качеству потребляемых продуктов. А все это – залог здоровья и долголетия.