Важные аспекты, которые нужно продумать перед покупкой новой кухни

Всем нам время от времени хочется сменить обстановку в любимом доме, обновив дизайн той или иной комнаты. Если у вас нашлось время, вдохновение и финансовые возможности для преображения своей кухни – тогда учтите несколько важных моментов, речь о которых и пойдет в данной статье.
Чтобы покупка новой кухни оказалась не только презентабельным, но и практичным решением, нужно предусмотреть многое. Рекомендуем заранее продумать схему освещения в комнате, чтобы рационально обновить проводку и разместить розетки там, где они понадобятся.
Также уделите особое внимание подбору стилистики, украшений и материалов для кухни. Важно найти баланс между доступными для вас вариантами и качественными, чтобы вы могли наслаждаться обновленной комнатой на протяжении длительного времени.
Изучите все новинки бытовой техники, без которой сложно представить современную кухню. Удобные системы хранения позволят разместить максимальное количество всевозможных мелочей и сделают кухню аккуратной.
Предлагаем рассмотреть детальнее основные аспекты, которые нужно продумать перед покупкой новой кухни.
Прежде, чем выбирать варианты кухонного гарнитура и заказывать фасады, оцените пространство вашей комнаты.
Учитывая расположение окон и квадратуру помещения, подберите оптимальное место для главных элементов кухни – рабочей и обеденной зоны. В зависимости от данных параметров, продумайте специфику мебели и конструкций, их форму и размер. Гарнитур может быть расположен вдоль одной из стен, вдоль двух стен (угловой вариант), в нише, а также по всему периметру комнаты.
Если у вас квартира с высокими потолками, то верхние шкафчики могут оставлять свободное пространство до потолка, а если же помещение имеет стандартную высоту – то впору монтировать навесные конструкции максимально возможного размера.
Панорама
Подбирая стилистику новой кухни, очень важно следовать вкусовым предпочтениям тех, кто будет ею пользоваться. Исходя из этого, многие выбирают классические варианты гарнитуров, которые нравятся представителям различных поколений. Но не спешите довольствоваться привычной классикой – оцените новинки кухонного дизайна.
На фото представлен проект кухни в стиле модерн, который сочетает в себе стандартные линии и новейшие стилистические подходы. Яркий гарнитур выполнен в лаконичной манере и двух цветовых решениях – оранжевом и белом. Стильная встроенная техника выразительно оттеняет насыщенную мебель, а ярко-желтый холодильник служит дополнительным акцентом в интерьере. Благодаря обилию натуральных материалов и светильников, помещение выглядит очень свежо и уютно.
Если самостоятельно определиться со стилистикой будущей кухни вам сложно, рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных дизайнеров-консультантов, которые расскажут все нюансы современных веяний в данной области и посоветуют оптимальное решение для вашей квартиры.
Для каждой хозяйки важным аспектом практичности на кухне выступает размер рабочей поверхности. Естественно, чем больше последняя – тем удобнее ее использовать для повседневных кулинарных забот.
В большинстве случаев габариты рабочей поверхности определяются модификацией гарнитура. Это логично, ведь зачастую столешница монтируется над его нижними конструктивными элементами.
Но существует одна хитрость, которая позволяет значительно увеличить размер рабочей поверхности на маленькой кухне. Это так называемый остров.
Отдельная конструкция, располагающаяся в центре комнаты, может выступать дополнительным местом для приготовления еды, а также выполнять роль кухонного стола. Такой многофункциональный элемент станет дополнительным украшением вашей кухни, обеспечив достаточную площадь рабочей поверхности.
На фото представлен стильный кухонный островок на кухне в классическом стиле.
От качества используемых на кухне материалов зависит ее внешний вид, практичность и долговечность. Поэтому оцените все достоинства и недостатки различных фасадов, прежде чем купить новую кухню.
Чаще всего в названных комнатах можно встретить конструкции из дерева, стекла, пластика и их разновидностей.
Деревянные кухни – наиболее презентабельный и дорогостоящий вариант. Они отличаются безупречным дизайном, надежностью и могут быть выполнены в одном из выбранных вами цветов – согласно оттенку природного материала, который использовался для изготовления. Стоит позаботится о соответствующем влагостойком покрытии поверхностей из дерева, чтобы материал не утратил своих первоначальных эстетических и физических свойств.
Стеклянные фасады – это современно и стильно. Они производятся из сверхпрочного стекла, которое стойко выдерживает различные механические, температурные и химические воздействия. Можно комбинировать матовые, прозрачные и витражные стекла между собой, создавая неповторимый дизайн кухонного гарнитура. Но помните – такой вариант требует регулярного и тщательного ухода, чтобы стекла не стали тусклыми от прикосновений и воздействия влаги.
Пластиковые кухни, а также образцы из разнообразных древесных плит (ДВП, МДФ, ДСП) – самые доступные варианты. Они имеют различные цвета и фактуры, благодаря чему каждый сможет воплотить свои идеи, сэкономив финансовые ресурсы. Но и качество таких гарнитуров уступает вышеперечисленным вариантам кухонь.
Удобные и качественные системы хранения на кухне – залог ее практичности. Выбирая механические компоненты для новой кухни, обязательно присмотритесь к выдвижным конструкциям, пример которых изображен на фото.
Подобные ящики позволяют рационально использовать пространство помещения, а также хранить кухонную утварь максимально удобно. Выдвижные системы принято располагать в нижней части гарнитура, чтобы открывать их можно было без особого труда. Обратите внимание на выбор фурнитуры – механизмов для плавного скольжения и постепенного закрытия конструкций. Она должна быть наивысшего качества, поскольку служит гарантией долговечности таких ящиков.
Выдвижные системы можно декорировать красивыми ручками или же снабдить скрытыми системами для открытия, которые приводятся в действие легким нажатием.
Бытовая техника – важный аспект для каждой кухни. От ее количества, разновидностей и функциональности зависит скорость и простота приготовления блюд, а также настроение хозяйки.
Современные кухни чаще всего оборудуют встроенной техникой. Обязательными компонентами здесь выступают варочная поверхность, духовой шкаф и вытяжка. Это минимальный набор техники, которую можно назвать базовой.
В зависимости от ваших предпочтений и финансовых возможностей, названный перечень можно дополнить микроволновой печью, тостером, кухонным комбайном, блендером, электрочайником и посудомоечной машиной.
Для хранения продуктов существует холодильник. Сегодня данные устройства представлены в широком ассортименте – от стандартных моделей с традиционными полочками и морозильной камерой до
умных холодильников, оснащенных системой контроля за количеством и свежестью продуктов, а также множеством дополнительных функций.
В связи со стремительным развитием технологий, кухонная техника регулярно пополняется все новыми и новыми образцами, так что обновлять ее можно бесконечно.
Перед покупкой и установкой новой кухни рекомендуем как следует продумать систему освещения на ней. От того, какие светильники и где именно вы планируете установить, на каком расстоянии от пола будут располагаться выключатели и сколько розеток понадобится зависит схема электропроводки в комнате.
Как правило, на современных кухнях применяют зонированное освещение. Это значит, что отдельная подсветка монтируется над рабочей зоной, обеденной и по периметру комнаты. Такой подход является не только эффектным, но и довольно экономным.
Даже самая безупречная новая кухня будет смотреться скучно без оригинального декора. Подумайте, как можно было бы украсить помещение без лишних затрат? Возможно, подойдут необычные рамки с фотокарточками членов семьи, стильные часы на стене или оригинальная система хранения посуды, которая показана на фото. Такая подвесная конструкция с крючками для кастрюль и чашек выглядит стильно и практично.
Хотите, чтобы ваша кухня стала по-настоящему модной? Тогда изучите 6 вещей, свойственных для современных кухонь и реализуйте хотя бы часть из них.