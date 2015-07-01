Идеи для маленького сада

Для тех, кто проживает в больших городах, единственной возможностью регулярно и с комфортом проводить время на природе, является покупка небольшого дачного участка. Став обладателями нескольких заветных соток, мы рисуем в воображении идиллическую картину, как будем шаг за шагом оформлять участок, строить дом и украшать сад.

Как правило, первая сложность на пути к созданию красивого сада заключается в том, что его обладателям непременно хочется реализовать на небольшом пространстве как можно больше творческих идей. Как избежать хаоса и визуально расширить маленький сад, мы поговорим в этой статье.