Идеи для маленького сада

Для тех, кто проживает в больших городах, единственной возможностью регулярно и с комфортом проводить время на природе, является покупка небольшого дачного участка. Став обладателями нескольких заветных соток, мы рисуем в воображении идиллическую картину, как будем шаг за шагом оформлять участок, строить дом и украшать сад.
Как правило, первая сложность на пути к созданию красивого сада заключается в том, что его обладателям непременно хочется реализовать на небольшом пространстве как можно больше творческих идей. Как избежать хаоса и визуально расширить маленький сад, мы поговорим в этой статье.
Напомним, что альпинарий – это небольшой островок, имитирующий дикую природу Альпийских гор. Главное преимущество альпинариев в том, что композиция может быть составлена практически из любых цветов и растений. На этом фото мы видим небольшую горку, составленную из хвойников с добавлением цветочных растений. Карликовая разновидность сосны отлично сочетается с шаровидной карликовой туей, а украшением всего альпинария является камнеломка Арендса и разросшийся тимьян ползучий.
Альпинарий не займет много места, зато украсит участок необычной цветочной композицией.
Опытные ландшафтные дизайнеры рекомендуют избегать использования прямых дорожек на маленьком участке. Речь, конечно, не идет о построении лабиринтов, но несколько изогнутых тропинок, выложенных из камня, визуально расширят пространство сада и сделают его похожим на очаровательный сказочный городок.
Маленькие участки тоже можно и даже нужно зонировать. В качестве
разделителей пространства здесь могут выступать разноуровневые террасы, приподнятые цветники или искусственно вырытые пруды, как показано на фото сада, дизайн которого выполнили специалисты из студии Art Story.
Еще одним эффективным способом создать на участке видимость большого сада является использование ширм, пергол, живых изгородей из растений или высоких кустарников. Если после разделения пространства на фукнциональные зоны, невозможно полностью охватить взглядом участок, значит он будет казаться значительно больше, чем есть на самом деле.
Какой дачник не мечтает посадить в саду яркие, пышные цветы, душистый аромат которых заполнит пространство участка? Тем не менее, маленькая площадь сада накладывает здесь свои ограничения. Слишком пестрая цветовая гамма может сделать его внешний вид безвкусным. Лучше, чтобы по границам были посажены растения прохладных цветов – синий, пурпурный, лиловый, а для теплых оттенков зарезервируйте небольшое пространство в парадной части дома.
Еще одной рекомендацией от ландшафтных дизайнеров, является использование цветовых контейнеров, которые помогут существенно сэкономить пространство. Вряд ли в маленьком саду найдется место для всех декоративных зеленых растений и чудесных полевых цветов. Зато их можно поместить в плетеные кашпо, вазоны или ящики и высадить вдоль дома.
Создать гармоничный дизайн на небольшом пространстве – непростая задача, ведь так хочется разместить в саду как можно больше любимых растений, кустарников, построить каменный или яблоневый сад, составить розарий и еще много-много всего. Но нужно вовремя взять себя в руки и не допустить переизбытка элементов декора. Крупные деревья следует сажать как можно дальше от центра сада, желательно также воздержаться от посадки сильно разрастающихся и образующих заросли растения.
Что может быть прекраснее, чем отдых в собственном саду. Здесь никто не осмелится потревожить ваш покой и нарушить крепкий послеобеденный сон. Для того, чтобы наслаждаться всеми прелестями загородной жизни, вам не обойтись без качественной и практичной мебели, например, раскладные шезлонги или стильные кушетки и кресла из ротанга. Достойным источником вдохновения вам послужит Книга идей ’Необычная мебель для дачного участка’.