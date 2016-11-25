Как своими руками поклеить текстильные обои в 6 простых шагов

Для начала стоит выбрать тип обоев, которые подойдут к вашему интерьеру вашего дома. Как мы уже говорили выше, текстильные обои могут быть из различных тканей и нитей. Рассмотрим их по порядку:

Льняные обои. Льняные обои представляют собой бумажное волокно, которое ламинируется натуральными или смешанными волокнистыми нитями. Такие обои внешне выглядят как сплошная льняная ткань. Характеризуются они экологической чистотой, а также хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Шелковые обои. Такие обои создаются не из чистого шелка, а из вискозных нитей с добавлением шелка, причем на бумажной основе. Выглядит такой материал в точности как шелковая ткань. А отказ от использования при производстве чистого шелка позволил значительно снизить их рыночную стоимость. Шелковые обои – это лучшее и эффектное решение для спален, кабинетов и будуаров.

Фетровые обои. Такие обои активно используются как в жилых помещениях, так и в офисах. При производстве, на бумажную основу наносится либо натуральный фетр, либо полипропилен (вспененный полиэтилен). Конечно же лучше всего использовать натуральные обои, они более экологичные, но зато полипропилен гораздо лучше по свойствам. На ощупь фетровые обои похожи на велюр. Также натуральный и искусственный вариант таких обоев различается по способу чистки: полипропилен можно просто почистить с помощью моющего пылесоса, в то время как фетровые обои можно чистить только сухими методами. Также не применяйте фетровые обои на кухне, так как они очень хорошо впитывают и сохраняют в себе запахи.

Джутовые обои. Основой для джутовых обоев также является бумага, но вторым слоем является натуральная ткань с переплетением льняных грубых волокон. Такой отделочный материал прекрасно замаскирует мелкие неровности стен, кроме этого он обладает хорошей теплоизоляцией и не вбирает в себя пыль и запахи. Чистить такие обои можно просто пылесосом.

Велюровые обои. Производство таких обоев связано с применением свойств электростатического поля. Бумажная основа покрывается слоем поливинилхлоридной или бронзовой краски, после этого процесса на нее наносится узор специальными клеевыми красками. Потом обои пропускают через специальное оборудование, которое приклеивает электростатические заряженные волокна в вертикальном положении к краске, которая еще не высохла. А далее материал высушивается и в итоге мы получаем обои с полной имитацией рельефных тканей, включая гобелен, бархат и многие другие виды тканей.

Японская трава . Текстильные обои этого типа представляют собой свободно наклеенные на бумагу и переплетенные между собой жгуты стекловолокна или натурального шалфея. Трудоемкое производство этих обоев объясняет их высокую цену.

Жаккардовые обои. Это вообще отдельная категория текстильных обоев. Их существует около 250 разновидностей, а высота рулона может составлять до 270 см. Такая нестандартная высота рулона приводит к тому, что покупатель может просто обернуть комнату обоями в несколько приемов. Это очень удобно, ведь не будет никаких соединительных швов.