Как своими руками поклеить текстильные обои в 6 простых шагов

Текстильные обои сегодня – это настоящий бум в современном мире интерьерного дизайна. Они смотрятся в интерьере стильно и дорого, имеют кучу различных цветовых расцветок и прекрасно дополняют любой интерьер своей потрясающей бархатистой текстурой. Однако у текстильных обоев есть несколько важных недостатков: во-первых, этот отделочный материал довольно недешевый, поэтому далеко не каждый сможет себе его позволить, а во-вторых сам процесс наклеивания текстильных обоев на стену достаточно сложный, поэтому тут без подробного инструктажа точно не обойтись.
Текстильные обои обычно представляют собой слой флизелина или бумаги, на который сверху нанесен текстиль. Причем на основу может крепиться как целый кусок ткани, так и окрашенные отдельные нити, которые склеиваются параллельно. Нити для текстильных обоев могут использоваться абсолютно разные: полиэстер, вискоза, лен, хлопок, шелк, джут и многие другие.
Текстильные обои ценятся именно за свою натуральность, поэтому чем больше натуральных нитей было задействовано при производстве обоев, тем они дороже. Также такие обои прекрасно дышат, что автоматически предотвращает появление на стенах плесени и неприятного запаха.
Итак, сегодня мы расскажем вам как своими руками осилить такой сложный процесс, как поклейка текстильных обоев. Рассмотрим все нюансы этого процесса и поможем советами. Приятного чтения!
Процесс поклейки обоев обязательно происходит стык в стык. Место приклеивания обычно отмечается предварительно, с помощью отвеса. Хорошенько подумайте на счет того, чтобы привлечь специалистов для этого дела. Помните, что обои довольно дорогие, а если вы ошибетесь хотя бы на полсантиметра, то швы разойдутся и рулон придется выбросить.
Если же вы уверены в своих силах и возможностях, то приступайте к поклейке. Наносите на бумажную основу клей и оставьте обои сохнуть на 5 минут. В это время нужно быстро намазать стену клеем. Если вы чуть-чуть опоздаете, то обои раскиснут, а после наклеивания на стену могут и деформироваться. Обои с флизелиновой основой клеем не промазываются. Просто обрабатывайте стену и приклеивайте сухое полотно. Поэтому флизелиновые обои намного удобнее. Также необходимо помнить, что клей не должен попасть на лицевую сторону, а обойное полотно не должно согнуться. Ведь складки могут так и остаться не разогнутыми, а клей от поверхности ткани никогда не отстирается.
Для начала стоит выбрать тип обоев, которые подойдут к вашему интерьеру вашего дома. Как мы уже говорили выше, текстильные обои могут быть из различных тканей и нитей. Рассмотрим их по порядку:
Льняные обои. Льняные обои представляют собой бумажное волокно, которое ламинируется натуральными или смешанными волокнистыми нитями. Такие обои внешне выглядят как сплошная льняная ткань. Характеризуются они экологической чистотой, а также хорошей тепло- и звукоизоляцией.
Шелковые обои. Такие обои создаются не из чистого шелка, а из вискозных нитей с добавлением шелка, причем на бумажной основе. Выглядит такой материал в точности как шелковая ткань. А отказ от использования при производстве чистого шелка позволил значительно снизить их рыночную стоимость. Шелковые обои – это лучшее и эффектное решение для спален, кабинетов и будуаров.
Фетровые обои. Такие обои активно используются как в жилых помещениях, так и в офисах. При производстве, на бумажную основу наносится либо натуральный фетр, либо полипропилен (вспененный полиэтилен). Конечно же лучше всего использовать натуральные обои, они более экологичные, но зато полипропилен гораздо лучше по свойствам. На ощупь фетровые обои похожи на велюр. Также натуральный и искусственный вариант таких обоев различается по способу чистки: полипропилен можно просто почистить с помощью моющего пылесоса, в то время как фетровые обои можно чистить только сухими методами. Также не применяйте фетровые обои на кухне, так как они очень хорошо впитывают и сохраняют в себе запахи.
Джутовые обои. Основой для джутовых обоев также является бумага, но вторым слоем является натуральная ткань с переплетением льняных грубых волокон. Такой отделочный материал прекрасно замаскирует мелкие неровности стен, кроме этого он обладает хорошей теплоизоляцией и не вбирает в себя пыль и запахи. Чистить такие обои можно просто пылесосом.
Велюровые обои. Производство таких обоев связано с применением свойств электростатического поля. Бумажная основа покрывается слоем поливинилхлоридной или бронзовой краски, после этого процесса на нее наносится узор специальными клеевыми красками. Потом обои пропускают через специальное оборудование, которое приклеивает электростатические заряженные волокна в вертикальном положении к краске, которая еще не высохла. А далее материал высушивается и в итоге мы получаем обои с полной имитацией рельефных тканей, включая гобелен, бархат и многие другие виды тканей.
Японская трава. Текстильные обои этого типа представляют собой свободно наклеенные на бумагу и переплетенные между собой жгуты стекловолокна или натурального шалфея. Трудоемкое производство этих обоев объясняет их высокую цену.
Жаккардовые обои. Это вообще отдельная категория текстильных обоев. Их существует около 250 разновидностей, а высота рулона может составлять до 270 см. Такая нестандартная высота рулона приводит к тому, что покупатель может просто обернуть комнату обоями в несколько приемов. Это очень удобно, ведь не будет никаких соединительных швов.
Прежде чем приступать к поклейке понравившихся текстильных обоев, нужно приобрести необходимые инструменты и материалы:
- Специальный клей, предназначенный для оклеивания стен тканевыми обоями.
- Валик резиновый.
- Ролик для клея с коротким ворсом.
- Ножницы.
- Рулетка (метр).
- Карандаш.
- Щетка или пластиковый шпатель.
- Лоток для клея.
- Строительный нож.
- Полоски вощеной бумаги (2 мм).
- Поролоновая губка или мягкая ткань.
Закупив все необходимые материалы и инструменты, приступаем к подготовке стен. Для начала необходимо полностью удалить предыдущие обои, после чего конечно же заделываются все отверстия и щели. Лучше выравнивание стен производить на этом этапе, ведь текстильные обои на неровных стенах могут выглядеть не очень красиво.
После того, как подготовка была завершена, необходимо промазать площадь стен тем же клеем, который будет использоваться при наклейке обоев. Обычно, обои из текстиля снабжаются инструкцией, на которой написано какой точно нужен клей для этих обоев и как именно необходимо клеить их на стены. Если клей, указанный в инструкции, вы найти не смогли, то используйте состав для текстильных или виниловых обоев.
Как только вы поклеили обои, необходимо сразу же прогладить обои строго вертикально щеткой с длинным ворсом. Делать это нужно аккуратно, не повредив бархатистую поверхность. После этого процесса остатки клея удаляются слегка влажной губкой. Припуски, оставшиеся возле плинтуса, срезаются с помощью острого ножа.
Для полной сушки текстильным обоям необходимо 24 – 48 часов, как минимум. Точное время обычно пишется на упаковке клея. Во время сушки в помещении должны отсутствовать сквозняки и следует поддерживать постоянную комнатную температуру.
Ухаживать за текстильными обоями нужно очень бережно. Сухие загрязнения и пыль удаляются с помощью пылесоса или же мягкой щетки. Пятна с поверхности текстильных обоев лучше всего чистить с помощью влажного отреза ткани или губкой, смоченной в теплой воде. Можно использовать не сильно концентрированные мыльные растворы или моющие средства. Ни в коем случае не применяйте физическую силу при мойке обоев. Все движения должны быть нежными и бережными.
После того, как все работы по поклейке текстильных обоев завершены, и стены вашего интерьера выглядят превосходно, необходимо позаботиться об их декоре. Не забывайте о таких вечных вещах, как рамки для фотографий, зеркала в резных позолоченных рамах, различные полочки для декора и, собственно, сам декор. Элементы декора должны подходить по стилю и тематике к основному интерьеру. Это важное условие, иначе настенный декора просто не впишется в интерьер.
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