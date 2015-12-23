6 типов модульных домов

Все модульные дома собираются подобно детскому конструктору из готовых
кубиков на вашем участке. Внешний вид и оборудование каждого такого модуля – определяется индивидуально. Исходя из этого и формируются различные типы модульных домов – от самый простых по форме и комплектации, до многоярусных современных конструкций, позволяющих воплотить все поставленные задачи.
При этом, любая конфигурация модульного дома отличается и качеством, и надежностью – каждый составной блок изготавливается на заводе, по стандартным параметрам качества.
Конструкция дома может состоять из нескольких модулей, причем собирать их вполне можно как по горизонтали, так и по вертикали. Вес модулей относительно небольшой, что позволяет устанавливать их в два этажа. Каждый модуль также собирается по-отдельности на заводе, а формирование этажей происходит уже на участке при сборке конструкции и кровли.
Строение из модулей – быстрая и современная альтернатива основательному коттеджу. Скорость строительства модульного дома определяется не экономией на качестве и комфорте. Основное отличие модульных домов – их собирают в заводских условиях из типовых блоков. Это существенно упрощает процесс сборки – все таки одно дело возводить конструкцию дома в полевых условиях, и совсем другое – в строительном цеху, оборудованном всем необходимым для монтажа.
Обычный базовый модульных дом представляет из себя лаконичную геометрическую конструкцию, которую легко можно установить на любой площадке – возле реки, леса, на садовом участке. Модульные дома по вашему желанию могут быть сразу укомплектованы с разной степень проработанности внутреннего интерьера – вплоть до цельного комплекса
под ключ, который останется только подключить к коммуникациям.
Сборка модульного дома на заводе из типовых блоков вовсе не подразумевает штампования безликих одинаковых конструкций. Каждый проект разрабатывается индивидуально под ваши потребности.
С помощью комбинации линейных, L- и С – образных модулей можно собирать на участке просторные конструкции с внутренними дворами и сложной архитектурой, не говоря уже о широком выборе вариантов материалов для кровли, оформления фасадов и внутренней отделки дома. Также, если вы решили увеличить свое жилище, это легко делается с помощью пристройки рядом еще одного модуля нужного размера.
Футуристичные конструкции модульных домов в стиле модерн воплощают в архитектуре, и в интерьере идеи функциональности и эргономичности окружающей среды, свободы выражения творческих идей, не скованных четкими рамками привычных условностей. Современные технологии конструирования модульных домов, прочные и легкие материалы, устойчивые к воздействию окружающей среды помогают создать комфортное проживание, обеспечивающее все блага цивилизации в любом уголке природы.
Дерево для модульного строительства – один из наиболее удобных и популярных материалов, сочетает в себе такие важные с практической точки зрения качества как легкость, удобство монтажа, тепло- и звуко-изоляцию. При этом и декоративность деревянных модульных домов помогает создать уютную обстановку в любом уголке природы, гармонично вписываясь в окружающий пейзаж.
Уникальное строение волокон древесины способствует постоянному воздухообмену, что создает идеальный микроклимат внутри помещений. Если в деревянном модульном доме и утеплители использовать также натуральные, такая система будет свободно пропускать через себя углекислый газ, поддерживая нужный уровень кислорода в доме.
Ярким трендом современного строительства стали зеркальные фасады домов, впечатляющие не только удивительным слиянием строений с окружающей природой, но и полной приватностью вашей жизни за зеркальными стеклами. Панорамное остекление внутри дома в сочетании с защищенностью от посторонних взглядов – идеальная возможность спокойного отдыха с полным ощущением погружения в природу.