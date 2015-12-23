6 типов модульных домов

Все модульные дома собираются подобно детскому конструктору из готовых кубиков на вашем участке. Внешний вид и оборудование каждого такого модуля – определяется индивидуально. Исходя из этого и формируются различные типы модульных домов – от самый простых по форме и комплектации, до многоярусных современных конструкций, позволяющих воплотить все поставленные задачи.

При этом, любая конфигурация модульного дома отличается и качеством, и надежностью – каждый составной блок изготавливается на заводе, по стандартным параметрам качества.