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6 типов модульных домов

Перла Вереника Перла Вереника
Vipp Shelter, Vipp Vipp Конференц-центры в стиле лофт
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Все модульные дома собираются подобно детскому конструктору из готовых кубиков на вашем участке. Внешний вид и оборудование каждого такого модуля – определяется индивидуально. Исходя из этого и формируются различные типы модульных домов – от самый простых по форме и комплектации, до многоярусных современных конструкций, позволяющих воплотить все поставленные задачи. 

При этом, любая конфигурация модульного дома отличается и качеством, и надежностью – каждый составной блок изготавливается на заводе, по стандартным параметрам качества.

Двухэтажные модульные дома

PLUSMODUL INT2architecture Сборные дома Дерево Коричневый
INT2architecture

PLUSMODUL

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Конструкция  дома может состоять из нескольких модулей, причем собирать их вполне можно как по горизонтали, так и по вертикали. Вес модулей относительно небольшой, что позволяет устанавливать их в два этажа. Каждый модуль также собирается по-отдельности на заводе, а формирование этажей происходит уже на участке при сборке конструкции и кровли. 

Базовая модель

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Дома в стиле модерн
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Строение из модулей – быстрая и современная альтернатива основательному коттеджу. Скорость строительства модульного дома определяется не экономией на качестве и комфорте. Основное отличие модульных домов – их собирают в заводских условиях из типовых блоков. Это существенно упрощает процесс сборки – все таки одно дело возводить конструкцию дома в полевых условиях, и совсем другое – в строительном цеху, оборудованном всем необходимым для монтажа. 

Обычный базовый модульных дом представляет из себя лаконичную геометрическую конструкцию, которую легко можно установить на любой площадке – возле реки, леса, на садовом участке. Модульные дома по вашему желанию могут быть сразу укомплектованы с разной степень проработанности внутреннего интерьера – вплоть до цельного комплекса под ключ, который останется только подключить к коммуникациям.

Более сложная конструкция модульного дома

PLUSMODUL INT2architecture Сборные дома Дерево Коричневый
INT2architecture

PLUSMODUL

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Сборка модульного дома на заводе из типовых блоков вовсе не подразумевает штампования безликих одинаковых конструкций. Каждый проект разрабатывается индивидуально под ваши потребности. 

С помощью комбинации линейных,  L- и С – образных модулей можно собирать на участке просторные конструкции с внутренними дворами и сложной архитектурой, не говоря уже о широком выборе вариантов материалов для кровли, оформления фасадов и внутренней отделки дома. Также, если вы решили увеличить свое жилище, это легко делается с помощью пристройки рядом еще одного модуля нужного размера. 

В стиле модерн

Domy na wodzie , floatinghouses floatinghouses Дома в стиле модерн
floatinghouses

floatinghouses
floatinghouses
floatinghouses

Футуристичные конструкции модульных домов в стиле модерн воплощают в архитектуре, и в интерьере идеи функциональности и эргономичности окружающей среды, свободы выражения творческих идей, не скованных четкими рамками привычных условностей. Современные технологии конструирования модульных домов, прочные и легкие материалы, устойчивые к воздействию окружающей среды помогают создать комфортное проживание, обеспечивающее все блага цивилизации в любом уголке природы. 

Модульные дома из дерева

ДубльДом40 BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov Дома в скандинавском стиле
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом40

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Дерево для модульного строительства – один из наиболее удобных и популярных материалов, сочетает в себе такие важные с практической точки зрения качества как легкость, удобство монтажа, тепло- и звуко-изоляцию. При этом и декоративность деревянных модульных домов помогает создать уютную обстановку в любом уголке природы, гармонично вписываясь в окружающий пейзаж. 

Уникальное строение волокон древесины способствует постоянному воздухообмену, что создает идеальный микроклимат внутри помещений.  Если в деревянном модульном доме и утеплители использовать также натуральные, такая система будет свободно пропускать через себя углекислый газ, поддерживая нужный уровень кислорода в доме. 

Зеркальный модульный дом

Vipp Shelter Vipp Конференц-центры в стиле лофт Коммерческие помещения
Vipp

Vipp Shelter

Vipp
Vipp
Vipp

Ярким трендом современного строительства стали зеркальные фасады домов, впечатляющие не только удивительным слиянием строений с окружающей природой, но и полной приватностью вашей жизни за зеркальными стеклами. Панорамное остекление внутри дома в сочетании с защищенностью от посторонних взглядов – идеальная возможность спокойного отдыха с полным ощущением погружения в природу.

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