До и После: Переделка дома в средиземноморском стиле

В жилых кварталах Валенсии можно найти немало полуразрушенных домов, хозяева которых постоянно жалуются на то, как сложно жить под текущей крышей и с разваливающейся сантехникой. В тоже время патриотичные испанцы не торопятся переезжать в новые, фешенебельные кварталы. На этих узких, обожженных солнцем улочках прошли их детство и юность, и с этими кварталами у них связаны дорогие сердцу воспоминания.

Многие жители Валенсии и окрестностей надеются, что когда-нибудь им повезет, и городские власти позаботятся о том, чтобы вековые дома обрели новую жизнь. Чудеса не часто, но все же случаются. Об одном из таких домов, реконструкцией которого занялась архитектурная фирма Fgmarquitecto, мы расскажем в этой Книге идей.