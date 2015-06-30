До и После: Переделка дома в средиземноморском стиле

В жилых кварталах Валенсии можно найти немало полуразрушенных домов, хозяева которых постоянно жалуются на то, как сложно жить под текущей крышей и с разваливающейся сантехникой. В тоже время патриотичные испанцы не торопятся переезжать в новые, фешенебельные кварталы. На этих узких, обожженных солнцем улочках прошли их детство и юность, и с этими кварталами у них связаны дорогие сердцу воспоминания.
Многие жители Валенсии и окрестностей надеются, что когда-нибудь им повезет, и городские власти позаботятся о том, чтобы вековые дома обрели новую жизнь. Чудеса не часто, но все же случаются. Об одном из таких домов, реконструкцией которого занялась архитектурная фирма Fgmarquitecto, мы расскажем в этой Книге идей.
Это фото было сделано на начальном этапе реконструкции. Мастера решили полностью изменить внешний вид кухни – обновить облицовку, постелить новое напольное покрытие и оборудовать помещение улучшенной системой вентиляции. Результат их упорного труда не заставил себя ждать.
Перед нами – чудесное преображение. Вместо обломков бетона и керамики видим стильную и современную кухню в средиземноморском стиле с элементами кантри. Архитекторы частично заменили сгнившие деревянные балки, подчинили лестницу, украсили пол новой керамичеческой плиткой, а стены, как и полагается в домах южной Европы, просто побелили. За цветовое наполнение комнаты здесь отвечают аксессуары – скатерть пестрой расцветки, яркие шторы и нежно-голубой кухонный фартук
Как видим на фото, стены дома повреждены влагой, деревянные балки частично сгнили, несущим элементам также требуются серьезная проверка. Практически все составляющие конструкции нуждаются в замене. Работы предстоит немало, но архитекторы готовы к выполнению непростой задачи.
Средиземноморская архитектура в каком-то смысле консервативна. Специалисты знают, что стоит хоть немного отойти в сторону от классических форм и материалов, как здание приобретает несвойственные ему черты практичного минимализма и рискует быть отвергнутым местными жителями. Поэтому изрядно потрудившись над улучшением внешнего вида дома и его технических характеристик, архитекторы внесли лишь минимальные изменения в стилистику фасада.
Эта небольшая комната предназначена для отдыха и расслабления. Два мягких кресла, большая лампа и встроенные книжные полки. Устраиваемся по удобнее и погружаемся в чтение.
Несмотря на то, что летние температуры в Испании держатся долго, зимы в этой стране могут быть довольно холодными. Это еще одна причина, по которой местные жители
держатся за каменные дома, прочные стены которых отлично защищают от холода зимой и от жары летом. Происходит это благодаря способности камня аккумулировать тепловую энергию.
Температура воздуха в этой каменной спальне всегда будет оптимальной, и хозяевам квартиры не придется тратить слишком много денег на кондиционирование или обогрев комнаты.
Потолок на втором этаже пришлось полностью переделывать, а стены – выравнивать. Архитекторов также не устраивало ограниченное количество света в комнате, поэтому было принято решение установить в комнате дополнительные окна.
После проделанного ремонта внутренняя архитектура дома выглядит очень впечатляюще. Массивные каменные столбы и прочные деревянные балки надежно защитят жителей дома от внешнего мира, а добротная кожаная и плетеная мебель обеспечит комфортное пребывание в пространстве комнаты.