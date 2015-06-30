Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Переделка дома в средиземноморском стиле

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
La casa de Karen, FGMarquitecto FGMarquitecto Дома в рустикальном стиле
Loading admin actions …

В жилых кварталах Валенсии можно найти немало полуразрушенных домов, хозяева которых постоянно жалуются на то, как сложно жить под текущей крышей и с разваливающейся сантехникой. В тоже время патриотичные испанцы не торопятся переезжать в новые, фешенебельные кварталы. На этих узких, обожженных солнцем улочках прошли их детство и юность, и с этими кварталами у них связаны дорогие сердцу воспоминания. 

Многие жители Валенсии и окрестностей надеются, что когда-нибудь им повезет, и городские власти позаботятся о том, чтобы вековые дома обрели новую жизнь. Чудеса не часто, но все же случаются. Об одном из таких домов, реконструкцией которого занялась архитектурная фирма Fgmarquitecto, мы расскажем в этой Книге идей.

До: Кухня в аварийном состоянии

La casa de Karen, FGMarquitecto FGMarquitecto
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

Это фото было сделано на начальном этапе реконструкции. Мастера решили полностью изменить внешний вид кухни – обновить облицовку, постелить новое напольное покрытие и оборудовать помещение улучшенной системой вентиляции. Результат их упорного труда не заставил себя ждать.

После: Уютная и современная кухня

La casa de Karen, FGMarquitecto FGMarquitecto Кухня в рустикальном стиле
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

Перед нами – чудесное преображение. Вместо обломков бетона и керамики видим стильную и современную кухню в средиземноморском стиле с элементами кантри. Архитекторы частично заменили сгнившие деревянные балки, подчинили лестницу, украсили пол новой керамичеческой плиткой, а стены, как и полагается в домах южной Европы, просто побелили. За цветовое наполнение комнаты здесь отвечают аксессуары – скатерть пестрой расцветки, яркие шторы и нежно-голубой кухонный фартук

До: Унылый фасад

La casa de Karen, FGMarquitecto FGMarquitecto
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

Как видим на фото, стены дома повреждены влагой, деревянные балки частично сгнили, несущим элементам также требуются серьезная проверка. Практически все составляющие конструкции нуждаются в замене. Работы предстоит немало, но архитекторы готовы к выполнению непростой задачи.

После: Фасад после реконструкции

La casa de Karen, FGMarquitecto FGMarquitecto Дома в рустикальном стиле
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

Средиземноморская архитектура в каком-то смысле консервативна. Специалисты знают, что стоит хоть немного отойти в сторону от классических форм и материалов, как здание приобретает несвойственные ему черты практичного минимализма и рискует быть отвергнутым местными жителями. Поэтому изрядно потрудившись над улучшением внешнего вида дома и его технических характеристик, архитекторы внесли лишь минимальные изменения в стилистику фасада.

После: Изба-читальня на испанский манер

La casa de Karen, FGMarquitecto FGMarquitecto Гостиная в рустикальном стиле
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

Эта небольшая комната предназначена для отдыха и расслабления. Два мягких кресла, большая лампа и встроенные книжные полки. Устраиваемся по удобнее и погружаемся в чтение.

После: Спальная комната

La casa de Karen, FGMarquitecto FGMarquitecto Спальня в рустикальном стиле
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

Несмотря на то, что летние температуры в Испании держатся долго, зимы в этой стране могут быть довольно холодными. Это еще одна причина, по которой местные жители держатся за каменные дома, прочные стены которых отлично защищают от холода зимой и от жары летом. Происходит это благодаря способности камня аккумулировать тепловую энергию. 

Температура воздуха в этой каменной спальне всегда будет оптимальной, и хозяевам квартиры не придется тратить слишком много денег на кондиционирование или обогрев комнаты.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

До: Второй этаж

La casa de Karen, FGMarquitecto FGMarquitecto
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

Потолок на втором этаже пришлось полностью переделывать, а стены – выравнивать. Архитекторов также не устраивало ограниченное количество света в комнате, поэтому было принято решение установить в комнате дополнительные окна.

После: Особенная комната

La casa de Karen, FGMarquitecto FGMarquitecto Гостиная в рустикальном стиле
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

После проделанного ремонта внутренняя архитектура дома выглядит очень впечатляюще. Массивные каменные столбы и прочные деревянные балки надежно защитят жителей дома от внешнего мира, а добротная кожаная и плетеная мебель обеспечит комфортное пребывание в пространстве комнаты.

Роскошь трехкомнатной квартиры на проспекте Ветеранов
Понравился ли вам интерьер этого дома? Ждем ваших комментариев к проекту! 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо