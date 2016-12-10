7 преимуществ установки фотоэлектрической системы

Возобновляемые источники энергии – вопрос первостепенной важности не только для государств, но и для каждого отдельно взятого дома. Потенциал солнечной энергии только начинает использоваться для частного домостроительства в России, но набирая обороты, такие системы постепенно приобретают актуальность. Много вопросов обычно связано с реальным эффектом фотоэлектрической системы, поэтому давайте рассмотрим основные характеристики использования таких источников энергии.
В основу работы таких систем заложен физический принцип фотоэлектрического эффекта: электрон, находящийся в валентной зоне из полупроводникового материала, переходит в зону проводимости за счет энергии, которая выделяется при поглощении фотона, поступающего от солнца. То есть энергия солнечного света преобразуется в электрическую.
Фотоэлектрическая система состоит из таких базовых элементов:
- Ячейка – главная часть системы. Несколько ячеек соединяются в модуль, из которых собирают фотоэлектрическую панель.
- Инвертор – преобразует постоянных электрический ток, вырабатываемый ячейками в переменный.
- Распределительные щиты управления и счетчики – выполняют контрольную и измерительную функцию в фотоэлектрической системе.
Каждая солнечная панель площадью 1,2м2 - 1,8м2 производит около 180-250 Вт электроэнергии, чтобы произвести 1 кВт мощности, требуется минимум четыре солнечные панели, и они займут 5 – 7 м2. Чтобы рассчитать необходимое количество таких модулей для вашего дома нужно учесть планируемую мощность потребления электроэнергии. Составьте таблицу – сколько электротехнических приборов и какой мощности вы будете использовать у себя в доме и суммируйте полученные цифры. Таким образом, вы сможете оценить необходимо количество солнечных панелей для обеспечения дома электроэнергией и стоимость такого проекта.
В европейских коттеджах активно экспериментируют с различными системами энергоснабжения. Российский климат не всегда радует солнечными днями, что нужно учитывать при расчете установки солнечных панелей в своем доме. Постепенно разработки ученых повышают коэффициент использования солнечной энергии кремниевыми элементами фотоэлектрических систем, но все же перед установкой оборудования, ознакомьтесь подробно с показателями уровня среднемесячной солнечной радиации в вашей местности.
Солнечные панели устанавливаются для домашнего использования на крышах, поэтому планируя использовать такую систему в проект строения лучше закладывать плоские, открытые крышные конструкции. Оптимальным место для установки солнечных панелей станет южная часть крыши, если она открыта солнечным лучам и не попадает в течение дня в тень. Также дополнительные панели есть смысл поставить и на других сторонах дома для максимизации получения солнечной энергии.
Срок службы фотоэлектрической системы – еще одно из преимуществ использования для получения энергии. Такие модули работают около 25 лет, а по окончании эксплуатации перерабатываются во вторичном производстве. Из них извлекают стекло, алюминий и кремний, включая таким образом в
двойной зеленый цикл. Таким образом, кроме солнечного света для получения электроэнергии фотоэлементы служат сырьем после переработки.
Удобным вариантом использования солнечных панелей для получения электроэнергии в квартире городского дома является установка их на балконе – если он выходит на южную сторону. Жители верхних этажей домов также могут устанавливать такие солнечные панели непосредственно на крыше над своей квартирой. Не рекомендуется использовать солнечные панели при необходимости подключения длинными кабелями – из-за существенных потерей электроэнергии.
В случае проживания на нижних этажах можно использовать гибкие тонкопленочные солнечные батареи. Их наклеивают на оконное стекло по принципу тонировочной пленки.
Техническое обслуживание солнечных панелей заключается в основном в очистке их поверхности от загрязнений, снижающих коэффициент поглощения солнечной энергии. Регулярно проверяется и крепление системы. Инверторы системы также необходимо проверять и очищать систему вентиляции.