7 преимуществ установки фотоэлектрической системы

В основу работы таких систем заложен физический принцип фотоэлектрического эффекта: электрон, находящийся в валентной зоне из полупроводникового материала, переходит в зону проводимости за счет энергии, которая выделяется при поглощении фотона, поступающего от солнца. То есть энергия солнечного света преобразуется в электрическую.

Фотоэлектрическая система состоит из таких базовых элементов:

- Ячейка – главная часть системы. Несколько ячеек соединяются в модуль, из которых собирают фотоэлектрическую панель.

- Инвертор – преобразует постоянных электрический ток, вырабатываемый ячейками в переменный.

- Распределительные щиты управления и счетчики – выполняют контрольную и измерительную функцию в фотоэлектрической системе.